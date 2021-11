Nun hat sich auch Bruce Beutler in die Diskussion um die Robert-Rössle-Straße in Berlin-Pankow eingemischt. Beutler, 63, Medizinnobelpreisträger aus den USA, ist der Enkel der jüdischen Berliner Kinderärztin Käthe Beutler. Nach ihr wurde unlängst auf dem Campus Buch ein Forschungsgebäude benannt, das auf dem Gelände der ehemaligen Robert-Rössle-Klinik liegt. Wir sind über Zoom mit Beutler verabredet. In Dallas, Texas, wo er lebt und arbeitet, ist es neun Uhr morgens, in Berlin 16 Uhr. Beutler sitzt vor einem hohen Bücherregal an seinem Schreibtisch im Homeoffice.

Die Geschichte Ihrer Großmutter Käthe Beutler war in Deutschland unbekannt, bis Sie den Nobelpreis gewannen und sie in Ihrer Rede erwähnten. Was sagten Sie über Ihre Großmutter?

Sie war eine Berliner Kinderärztin und eine Medizinstudentin an der Charité. Sie verließ Deutschland 1935. Sie baute ihre Praxis in den USA neu auf, zog ihre drei Kinder, die in Deutschland geboren wurden, in Milwaukee groß. Ich kannte sie sehr gut, weil sie 102 Jahre alt wurde, und ich habe sehr oft mit ihr über ihr Leben in Deutschland gesprochen.

Warum erwähnten Sie sie in Ihrer Rede?

Sie war eine Inspiration für mich, eine sehr kluge Frau. Sie liebte Kinder, aber hielt sich mit Lob für ihre Enkel zurück, auch für mich. Aber sie lobte Menschen, die großartige Leistungen in der Welt vollbracht hatten. Das setzte einen hohen Maßstab für uns alle. Es hat auch einen gewissen Einfluss darauf, wen wir ehren und welche Auswirkungen das hat.

Sprach sie darüber, was mit ihr geschah, nachdem die Nationalsozialisten an die Macht kamen? Oder war das zu schmerzhaft für sie?

Sie sprach darüber. Der jüngere ihrer beiden Brüder war im Ersten Weltkrieg getötet worden, ihr älterer Bruder wurde von den Nazis ermordet, nachdem sie Deutschland verlassen hatte. Viele ihrer Freunde und Familienmitglieder wurden ermordet. Sie erzählte mir viel über den Antisemitismus in Deutschland, dass sie sich nie akzeptiert fühlte, auch lange vor Hitler nicht. Sie wurde nie zu Partys eingeladen, die Nichtjuden gaben, zum Beispiel. Durch sie wurde mir schon als Kind klar, dass der Antisemitismus in Deutschland sicher nicht mit Hitler begonnen hat.

Fred Beutler/privat Kinderärztin Käthe Beutler mit ihrem Mann Alfred, etwa 1935

Hat sie deshalb Deutschland schon 1935 verlassen?

Ja. Einer der Gründe war, dass eine ihrer Patientinnen zu ihr kam und ihr mitteilte, dass sie ihr Kind nicht mehr zu ihr bringen würde, weil es ein neues Gesetz gab, wonach Nichtjuden keinen jüdischen Arzt haben durften. Sie dachte, das ist wirklich das Ende, ich werde keine Möglichkeit haben zu arbeiten, meine Kinder werden keine Ausbildung bekommen. Wir müssen weggehen.

Kein Zweifel an Verbrechen

Wie haben Sie von Robert Rössle und dem Streit um die Straße erfahren?

Von Ute Linz. Sie schrieb mir zweimal. Das erste Mal beachtete ich die Mail nicht. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt und es klang wie ein tendenziöser Brief. Dann schrieb sie wieder, und ich sah es mir sehr genau an und dachte, dass es meiner Großmutter nicht gefallen hätte. Ich kann mir vorstellen, dass sie Rössle sogar gekannt hat, aus der Charité. Mir war schnell klar, dass es keinen Zweifel an seinen Verbrechen gab und dass er ein höchst unmoralischer Mensch war.

Was hat Sie am meisten empört?

Dass er mit dem Hirnforscher Julius Hallervorden in Kontakt stand und sicher wusste, was der getan hat. Auch wenn Rössle nicht aktiv an den Verbrechen beteiligt war, so hat er doch die Augen davor verschlossen. Er hat Arnold Strauss und andere Juden an der Charité entlassen. Er nutzte auch die Selbstmorde ganzer Familien während der Nazizeit und äußerte seine Genugtuung darüber, indem er sie als Material für seine pathologischen Studien verwendete. Die Tatsache, dass er in mehreren, sich entgegenstehenden politischen Systemen funktionierte, scheint mir ein Beweis für seine Amoralität zu sein. Er war ein Aufsteiger, der sich in jedem System anpasste, um Einfluss zu gewinnen. Das spricht nicht gerade für ihn als Mensch.

Würden Sie Rössle als jemanden beschreiben, der am Holocaust beteiligt war?

Ich würde sagen, er war jemand, der mitgemacht hat. Manchmal passiv, manchmal begeistert.

So wie jeder andere an der Charité damals.

Das ist natürlich ein weiteres Problem. Ich bin 1957 geboren. Wenn ich in Deutschland aufgewachsen wäre, würde ich auch nicht ständig an die Verbrechen der Deutschen erinnert werden wollen. Wahrscheinlich müssen sie noch viele Dinge umbenennen. Und es ist schwer, Menschen aus dieser Zeit zu finden, die Vorbilder waren, weil die meisten von ihnen ermordet oder vertrieben wurden. Man könnte Straßen nach diesen Opfern benennen und nicht nach den Tätern oder denen, die mit den Tätern mitgemacht haben. Aber das müssen die Deutschen selbst entscheiden.

Wir benennen Straßen, um Menschen zu ehren, die Außergewöhnliches getan haben, nicht, um daran zu erinnern, dass schlechte Menschen schlechte Dinge getan haben. Bruce Beutler, Medizinnobelpreisträger

Sie haben sich trotzdem in die Umbenennungsdebatte eingemischt. Warum?

Wir benennen Straßen, um Menschen zu ehren, die etwas Außergewöhnliches getan haben, nicht, um daran zu erinnern, dass schlechte Menschen schlechte Dinge getan haben. Und ich glaube nicht, dass Rössle zu denen gehört, die geehrt werden sollten. Deshalb habe ich an den Bürgermeister von Berlin und den Bezirksbürgermeister geschrieben. Ich habe auch Ihre Artikelserie mit Interesse gelesen. Es geht nicht darum, denjenigen, die für die Namensgebung verantwortlich waren, einen Vorwurf zu machen. Aber wenn ein Fehler gemacht wurde, sollte dieser Fehler korrigiert werden.

Haben die Bürgermeister Ihnen geantwortet?

Ja, beide. Der Bezirksbürgermeister schrieb eine lange Mail, am Ende sagte er, er warte nun auf die Stellungnahme der Kommission. Das war vor ein paar Monaten, seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört.

Diskussion um Abraham Lincoln

Gibt es in den USA ähnliche Debatten?

Ja, einige. Manche schlagen sogar vor, Straßen oder Schulen, die nach Abraham Lincoln benannt sind, umzubenennen, weil er sich rassistisch geäußert hat. Für mich war Lincoln vor allem derjenige, der die Sklaverei abgeschafft hat, und er war ein großer Staatsmann. Ähnliche Diskussionen gibt es um Robert E. Lee, einen General der Konföderierten, nach dem viele Straßen im Süden benannt sind. Ich bin dafür, diese Straßen umzubenennen. Sowohl die Sklaverei als auch der Holocaust waren schreckliche Ereignisse. Bei dem einen wurden Millionen Menschen der Freiheit beraubt und mussten über Hunderte von Jahren unter grausamen Bedingungen leben. Das andere war ein offener Versuch, ein ganzes Volk so schnell wie möglich zu ermorden, und in Europa wurde dieses Ziel fast erreicht. Was den Holocaust betrifft, so geschah er in einer Zeit, an die sich Menschen erinnern, die noch leben. Je jünger die Geschichte, desto stärker der Schmerz.

Rössle scheint seinen jüdischen Assistenten Arnold Strauss sehr geschätzt zu haben, obwohl er ihn entlassen hat. Die Männer waren Freunde, bis Rössle starb. Zeigt das nicht ein anderes Bild von Rössle?

Strauss bewunderte Rössle offensichtlich bis an sein Lebensende. Manche Menschen sind so, andere nicht. Die Empfehlungsschreiben, die Rössle für Strauss schrieb, waren nur zwei Sätze lang. Ich habe in meinem Beruf noch nie so kurze Empfehlungsschreiben gesehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es damals anders war. Wenn ich so einen kurzen Brief bekäme, würde ich mich von der Person, die mir empfohlen wird, eher fernhalten.

Kein besonders guter Mensch

Manche sagen: Es hätte für Rössle gefährlich werden können, die Juden an seinem Institut nicht zu entlassen, nicht zu tun, was das Regime von ihm verlangte. Was denken Sie darüber?

Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich denke, wenn ich an Rössles Stelle gewesen wäre, hätte ich einfach gekündigt, mit jeder Ausrede, die nötig gewesen wäre. Auch Rössle hatte eine Wahl. Kennen Sie den Ausspruch: Das Böse triumphiert, wenn gute Menschen nichts unternehmen? Und er war nicht einmal ein besonders guter Mensch, soviel ich weiß. Aber sicher hat er nichts getan.

Sie hätten anders gehandelt?

Nehmen wir an, meine Regierung befände sich in einem Konflikt mit einem anderen Land und verlangte plötzlich, dass alle Mitarbeiter aus diesem Land entlassen werden. Ich würde das nicht machen. Ich würde zurücktreten, bevor ich so etwas tun müsste. Aber natürlich würde eine solche Forderung der Regierung allein nicht die Situation in Nazideutschland wiedergeben. Es ist schwer, sich in diese Zeit hineinzuversetzen.

Die Tochter von Arnold Strauss sagte uns: Ihr Vater wollte kein Opfer sein. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Oh ja, es gab eine ganze Reihe von Menschen, die Deutschland verließen und beschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen, ihr jüdisches Erbe zu vergessen. Meine Großmutter war anders. Sie hatte einen starken deutschen Akzent, und als Kind habe ich sie als Deutsche bezeichnet. Sie antwortete abwehrend: „Ich bin keine Deutsche, ich bin eine Jüdin.“

War Ihre Großmutter später noch einmal in Berlin?

Sie hat einmal eine Einladung des Berliner Bürgermeisters angenommen. Das war in den 1980er-Jahren, glaube ich. Sie war sehr beeindruckt davon, wie sich die Stadt verändert hatte, und sagte: „Die junge Generation hat keine Schuld.“ Da kann ich ihr nur zustimmen.

Wie ist Ihre eigene Beziehung zu Deutschland und Berlin heute?

Ich habe viele deutsche Freunde. Meine drei Kinder haben jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Meine beiden Brüder und meine Schwester auch. Auch mehrere meiner Cousins und Cousinen. Ich habe die Staatsbürgerschaft noch nicht beantragt.

Warum nicht?

Es ist zeitaufwändig, und ich bin sehr beschäftigt. Aber ich will auch abwarten, wie sich die Sache, über die wir hier sprechen, entwickelt. Ich denke viel darüber nach, ob Deutschland wirklich verinnerlicht hat, was geschehen ist. Es gab eine Zeit nach dem Krieg, da hat man nicht darüber gesprochen. Da stand in den Geschichtsbüchern nicht mehr als: Deutschland wurde von 1933 bis 1945 von einem Mann namens Hitler regiert, der viel Unheil über das Land brachte. Später hat sich das geändert. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass es einen gewissen Widerwillen gibt, immer wieder über diese Zeit zu sprechen. Liege ich damit richtig?

Leider gibt es diese Tendenzen, sie werden auch von Politikern der extremen Rechten befördert. Aber es gibt auch viele Menschen, die erst jetzt beginnen, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, auch in ihren Familien.

Die Umbenennung einer Straße, die nach jemandem benannt wurde, der nicht hätte geehrt werden sollen, wäre ein gutes Zeichen.

Sie haben uns geschrieben, wenn man die Straße nicht umbenennt, dann könne man auch den Adolf-Hitler-Platz wieder so nennen.

Das war meine begründete Antwort auf das Argument, dass wir froh sein sollten, auch an dunkle Zeiten und böse Menschen erinnert zu werden, wenn wir durch die Straßen Berlins gehen. Alle Straßen, die nach Hitler, Goebbels, Göring und so weiter benannt waren, wurden umbenannt, und ich denke, das war richtig.

Es gibt den Vorschlag, eine Tafel mit Erklärungen an der Rössle-Straße anzubringen. Das würde Ihnen nicht weit genug gehen?

Ich denke, das ist nicht praktisch, man kann nicht alle paar Meter eine Warnung anbringen. Wenn man eine Straße nach einer Person benennt, dann, seien wir ehrlich, tut man das, um diese Person zu ehren. Als Straßen nach Hitler benannt wurden, geschah das zu Ehren Hitlers. Robert Rössle war nicht Hitler. Aber er sollte nicht geehrt werden. Das ist meine Meinung.