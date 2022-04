Berlin - Der Anstieg der Kraftstoffpreise treibt auch die Zahl der Spritdiebstähle nach oben. Oliver L.* macht das wütend. „Ich hatte 17 Diebstähle in zwei Tagen“, sagt er. L. leitet in Berlin zwei Tankstellen. „Jetzt, wo die Preise gestiegen sind, ist das besonders schlimm.“ 1360 Euro Schaden seien ihm bereits entstanden. Seine Überwachungskameras hätten sämtliche Diebstähle aufgezeichnet. „Die Leute kommen, machen den Tank voll und hauen dann ab, ohne zu bezahlen“, schildert er. „Und wenn man rausrennt, fahren sie mit quietschenden Reifen weg.“

Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, ist die Zahl der Fälle von sogenanntem Tankbetrug im ersten Quartal dieses Jahres um 81,1 Prozent gestiegen – auf 1932 Fälle. Im Januar waren es 587 Fälle gegenüber 363 Fällen im Januar vergangenen Jahres. Im Februar waren es schon 614 Fälle gegenüber 308 im Februar 2021. Im März zählte die Polizei 731 Fälle (396 im März 2021).

Mehr als 23.000 Fälle von Kraftstoffdiebstahl in Berlin

Doch schon länger bedienen sich Kriminelle fleißig an Berliner Tankstellen. So ermittelte die Polizei in den vergangenen fünf Jahren in mehr als 23.100 Fällen von Tankbetrug, wie aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der AfD hervorgeht.

Anfang 2021 schlug die Bundesregierung eine CO₂-Abgabe von sieben Cent auf jeden Liter auf. Weitere 1,5 Cent kamen Anfang dieses Jahres dazu. Und jetzt der Krieg in der Ukraine, der die Benzinpreise auf weit über zwei Euro steigen ließ. Die Folge: Nicht nur die Kassierer in Oliver L.s beiden Tankstellen müssen sich den Frust der Kunden anhören und werden von diesen immer wieder beschimpft. Sondern nach den Preisanstiegen nahm auch der Spritdiebstahl zu – im vergangenen Jahr stiegen die Zahlen nach Angaben aus Polizeikreisen um 70 Prozent auf 5800 Fälle. Die Bild-Zeitung hatte in der vergangenen Woche zuerst darüber berichtet.

Nur bei 5238 Verfahren konnte jeweils mindestens eine tatverdächtige Person ermittelt werden. Bis zum 24. März dieses Jahres kam es zu insgesamt 221 Verurteilungen – in den allermeisten Fällen zu Geldstrafen. Etwa 20.700 Verfahren wurden durch die Staatsanwaltschaften, und mitunter auch durch Gerichte, eingestellt. Der AfD-Abgeordnete Karsten Woldeit, der die Anfrage stellte, kritisiert die hohe Zahl der Verfahrenseinstellungen: Für die Staatsanwaltschaft scheine es einfacher zu sein, die Verfahren einzustellen. „Sie hat kein Ermittlungsinteresse.“

„Schmale Bearbeitung“ wie bei Fahrraddiebstählen

Die Täter zu fassen ist schwierig, denn in den meisten Fällen haben die Diebe gestohlene Nummernschilder an ihren Autos. In mehreren Fällen, die bei Oliver L. passierten, hatten die Täter polnische Kennzeichen an den Autos. Von der Polizei bekam er die Auskunft, dass sich in solchen Fällen der Ermittlungsaufwand nicht lohne. Diese Verfahren werden generell eingestellt. „Schmale Bearbeitung“ oder „Sofortabschluss“ heißt das bei der Polizei, wenn es keine Ermittlungsanhalte und Aussicht auf Erfolg gibt – ähnlich wie bei Fahrraddiebstählen.

Anfang dieses Jahres habe die Polizei bei ihm einen Tatverdächtigen ermitteln können, berichtet Oliver L. Sein Überwachungsvideo zeigte, wie der Mann tankte, dann einstieg und losfuhr. „Das Verfahren wurde eingestellt, weil er gesagt hat, dass er bezahlt habe“, erzählt Oliver L.

Einmal hat einer der Diebe bei ihm einen Fehler gemacht. Er hatte zwar gestohlene Nummernschilder am Auto. Aber auf der Umweltplakette an der Windschutzscheibe stand das echte Kennzeichen, was auf dem Foto der Überwachungskamera gut zu erkennen war. Der Fahrzeughalter konnte also ermittelt werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen offenbar noch. (*Name geändert)