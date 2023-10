Markus Holmer steht am Freitagmittag an der Kanzel der kleinen Kirche in Serrahn – es ist die Kanzel, an der auch sein Vater oft gestanden hat – und erzählt von einem ihrer letzten Treffen. Uwe Holmer habe mit 94 Jahren auf dem Sterbebett gelegen und noch minutiös seine eigene Beerdigung geplant. „So war er nun einmal“, sagt Markus Holmer über seinen Vater. „Er wollte sein Anliegen rüberbringen.“ In diesem Fall ging es dem Vater darum, dass auf jeden Fall Dankbarkeit im Zentrum stehen solle, für dieses Leben, für die Liebe und die Familie. „Ja, es soll auch eine Trauerfeier sein“, soll der Vater gesagt haben mit erhobenem Zeigefinger, „aber der Dank überwiegt!“

Als der Sohn mit diesen Worten die Trauerfeier einleitet, ist der Vater gerade beerdigt worden, im Kreise der Familie, mit einer Blaskapelle. Uwe Holmer war ein Pastor, der deutschlandweit bekannt wurde, weil er kurz nach Weihnachten 1989 den SED-Vorsitzenden Erich Honecker mit seiner Frau Margot für zehn Wochen bei sich hat wohnen lassen. Dem ehemaligen DDR-Staatsoberhaupt war zuvor eine Wohnung mitten in Berlin zugewiesen worden, aber er fürchtete dort um seine Sicherheit. Die Begegnung ist 2022 unter der Regie von Jan Josef Liefers und mit Edgar Selge als Staatsratsvorsitzenden verfilmt worden.

Doch sonst spielte Erich Honecker auf der Feier keine große Rolle. Im Foyer der Kirche liegt eine Zeitschrift, auf deren Cover Uwe Holmers Bild prangt mit der Zeile „Mehr als Honeckers Pastor“. Das muss man hier in der Kirche in Mecklenburg-Vorpommern sicherlich niemandem erklären. Für die Menschen hier war er Vater, Großvater, Urgroßvater, Bruder, Onkel und bester Freund. Holmer hinterlässt eine Großfamilie. Das wird deutlich, als nach der Beerdigung nur die Familie gebeten wird, ans Grab zu treten. Von den 500 Gästen auf dem Friedhof sind offenbar 150 mit Uwe Holmer in irgendeiner Art verwandt. Die Dialekte unter den Gästen klingen nach Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg, Schwaben und Bayern.

Die Beisetzung

Markus Holmer braucht in der Trauerrede einige Minuten, um die Verwandtschaftsbeziehungen zu erklären: 49 Enkelkinder aus seiner Ehe mit Lydia Holmer, die 1995 starb, fünf weitere Kinder und zwölf Enkel aus seiner zweiten Ehe. Zusammen haben sie 57 Urenkel – bisher. Ihnen war wichtig, den Kontakt zu den Enkeln zu halten, sie luden sie immer in ihr großes Haus ein. Fast alle, sagt Holmer stolz, sind heute gekommen, wofür er dankbar sei. Und vor allem dafür, dass er und seine neun Geschwister gesund sind und einander noch gut verstehen.

Er verlor Freunde, aber er hätte Honecker wieder aufgenommen

Geboren wurde Holmer in Wismar im Jahr 1929, er sagte selbst immer: „Zu jung für Hitler, zu alt für Ulbricht.“ Dem Militärdienst entkam er knapp und wurde Pastor. Seine Eltern und Geschwister gingen in den Westen, als es noch möglich war, Holmer blieb in Wismar, hatte dort gerade seine zukünftige Frau kennengelernt. Seine Eltern kamen einmal im Jahr nach Wismar, meist für die Dauer von vier Wochen. Sie lebten trotz Mauerbau und bis zum Mauerfall ein enges Familienleben vor, soweit das möglich war. Holmer ging später nach Lobetal, nicht weit von Berlin, wo er Leiter der dortigen Anstalt für Psychiatrie und Neurologie war und Bürgermeister der Gemeinde.

Dort fragten ihn dann DDR-Offizielle, ob er Honecker und seine Frau für ein paar Wochen beherbergen könne. In einer Teamsitzung sprachen sich erst viele dagegen aus. Holmer dagegen sagte: Wir beten jeden Sonntag das Vaterunser und darin heißt es: „Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“. Er sagte zu. Beide wurden in den zehn Wochen keine Freunde, Honecker wollte nicht über den Glauben reden und auch alle politischen Fragen ließ er unbeantwortet. Dafür erzählte der Ex-Staatschef bei den Winterspaziergängen von den zehn Jahren im Gefängnis unter den Nazis und wie ihn das geprägt habe. Honecker musste Schutt in Berlin aufräumen und fand dabei eine Kinderleiche. Holmer lernte in den Wochen einen weichen, gebrochenen Mann kennen. Er hat Freunde verloren durch diese Aktion, aber er hätte es wieder getan.

Als die Trauergemeinde die Kirche verlässt, hat es zu nieseln begonnen und eine kleine Band mit Gitarre singt das Lied: „Die Ewigkeit ist mein Zuhause“. Es handelt davon, dass man das große Ganze nicht aus den Augen verlieren sollte, auch im Alltäglichen. Es beginnt mit „Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat“ und endet mit der Zeile: „Ich werd’ dir gegenüberstehen“. Man könnte fast denken, es folge alles einem Plan. Übrigens: Die Kollekte am Ausgang ist für einen Verwandten von Holmer gedacht, der mit seiner Frau in den Kongo gezogen ist und Entwicklungsarbeit leistet.



Uwe Holmer liegt jetzt auf dem Friedhof in Serrahn, direkt an der Eingangstür zur Kirche, neben seiner ersten Frau. Das Gebäude wurde im Jahr 1881 gebaut und über dem großen Steinbogen am Eingang ist ein Wort in Stein gemeißelt, hinter dem noch ein Punkt gehauen wurde, als handele es sich um einen ganzen Satz. Dort steht: „Friede.“