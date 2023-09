Mehr Fahrgäste, mehr Umsatz: Flixtrain weitet bald das Angebot aus

Sie fallen immer noch auf, die grünen Züge von Flixtrain. Doch der Konkurrent der Deutschen Bahn (DB) ist gekommen, um zu bleiben – und er erhöht seine Präsenz. „Wir wollen das Angebot bei Flixtrain verstärken“, sagte André Schwämmlein, Gründer und Chef von Flix, am Donnerstag. „Wir stellen eine sehr gute Nachfrage und eine positive Entwicklung fest.“ Das betrifft auch den Flixbus, der weiterhin das Hauptgeschäft des Münchener Tech-Unternehmens darstellt. Die ersten sechs Monate dieses Jahres waren das erfolgreichste Halbjahr in der Firmengeschichte, hieß es. Berichte, wonach des Deutschlandticket Flixbus und Flixtrain ernsthaft geschadet habe, seien übertrieben.

Als die Frage nach dem großen Wettbewerber kam, blieb Schwämmlein zurückhaltend. Ob die sinkende Zufriedenheit der DB-Fahrgäste Flixtrain neue Kunden verschafft hat, ließe sich „nicht einschätzen“, sagte der Flix-CEO während der Vorstellung der Halbjahreszahlen. Die Streiks, zu denen die Gewerkschaft EVG aufgerufen hatten, waren da schon spürbarer. Weil sich Fahrdienstleiter an dem Ausstand beteiligten, blieben auch Flixtrains stehen – obwohl der Tarifstreit nicht ihren Betreibern galt.

Den positiven Trend bei den grünen Zügen, die auch in Schweden fahren, konnte das aber nicht aufhalten, so Schwämmlein. Für Flix sei der Flixtrain ein langfristiges Projekt. Das zeige sich auch daran, dass sich das Unternehmen an dem EU-Projekt für bessere grenzüberschreitenden Verbindungen auf den Routen zwischen Leipzig, Berlin und Stockholm sowie zwischen München und Zürich beteiligt. Wie die neuen Angebote zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember aussehen, wollte der Flix-Chef aber noch nicht sagen. „Die Trassenzuteilung ist in den finalen Zügen“, sagte er. Derzeit steuern Flixtrains von Berlin aus unter anderem Hamburg, Köln, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart und Basel an.

Flix ist mittlerweile in 41 Ländern aktiv

Bekanntermaßen besitzt Flix keine Fahrzeuge für den Linienverkehr, von einem einzigen Bus abgesehen. Es ist ein Tech-Unternehmen, das eine Plattform bereitstellt, auf der man Tickets für Fernbusse und Fernzüge kaufen kann. Die Fahrzeuge werden von anderen Firmen betrieben, rund tausend an der Zahl. Mittlerweile ist Flix in 41 Ländern auf vier Kontinenten aktiv, die jüngsten Neuzugänge sind Griechenland und Finnland. Rund 5500 Städte werden angesteuert, rund 4000 Fahrzeuge sind für Flix im Einsatz – vor allem Busse, aber inzwischen auch 15 Züge, wie es hieß.

Bei seinem Vergleich der ersten Halbjahre 2022 und 2023 konnte Finanzchef Christoph Debus am Donnerstag große Steigerungen melden. So wuchs die Zahl der Fahrgäste bei Flixbus, Flixtrain, Greyhound in den USA und Kamil Koç in der Türkei von insgesamt rund 24 Millionen auf circa 36 Millionen, berichtete er. Der Hauptmarkt bleibt Europa, wo in diesem ersten Halbjahr 24 Millionen Reisende gezählt wurden. Der Umsatz wuchs von 557 Millionen auf 860 Millionen Euro, eine Steigerung um 54 Prozent.

In den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres war das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen negativ – minus 59 Millionen Euro. Doch im ersten Halbjahr 2023 drehte das Ebitda der Flix-Gruppe ins Positive: Ein Plus von 26 Millionen Euro steht zu Buche, was einer Marge von drei Prozent entspricht. „Es ist das erste Halbjahr in der Firmengeschichte, in dem wir ein positives Ergebnis erzielt haben“, so Debus. „Wir erwarten auch für das zweite Halbjahr ein profitables Wachstum bei Umsatz und Ergebnis.“ Ein Börsengang sei weiterhin eine Option – mehr sagte er nicht.

„Auch in Deutschland wachsen wir klar profitabel“, teilte der Group Chief Financial Officer von Flix mit. Dass Reisen mit dem Regionalzug seit Mai dank des Deutschlandtickets für 49 Euro im Monat billiger geworden sind, habe diesem Trend nichts anhaben können. Es gebe viele Aussagen zum angeblichen Einfluss des Deutschlandtickets auf Flix, doch sie seien „deutlich übertrieben“, stellte Debus klar.

In der Tat habe Flix auf einigen Strecken die Zahl der Fahrten reduziert, bestätigte er. Und weiterhin spreche das Unternehmen mit dem Bundesverkehrsministerium darüber, ob das Deutschlandticket auch für Flixbusse und Flixtrains gelten könnte – was der Bund und die Länder, die diese Angebote als Fernverkehr einschätzen, finanzieren müssten. Doch die Unternehmenszahlen zeigen, dass der Bus ein „hochattraktives Verkehrsmittel“ sei, sagte Debus. Zudem decken Fernbusse auch Verbindungen ab, auf denen die Bahn mit keinem vergleichbaren Angebot aufwarten kann.