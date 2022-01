Berlin - Die S-Bahn Berlin muss erneut ihr Zugangebot reduzieren. Die Kürzungen treten zum 25. Januar in Kraft, teilte das Unternehmen der Deutschen Bahn (DB) am Montag mit. Damit reagiert die S-Bahn darauf, dass wieder mehr Beschäftigte wegen Krankmeldungen ausfallen. „Aktuell müssen wir das Verkehrsangebot vorübergehend leicht reduzieren, um einen stabilen und verlässlichen Fahrplan in allen Teilen der Stadt weiter aufrechtzuerhalten“, hieß es. „Grund ist ein erhöhter Krankenstand unter den Lokführern.“ Dem Vernehmen nach liegt dort die Fehlquote bei mehr als zehn Prozent.

Zum einen entfallen die Verstärkerzüge, die an Wochentagen während der Hauptverkehrszeiten das Angebot auf den S-Bahn-Linien S1, S3 und S5 ergänzen. Zum anderen wird an den Wochenenden der Fahrplan ausgedünnt. Auf der Linie S75 gibt es sonnabends und sonntags nur noch Verkehr im 20-Minuten-Takt. Die Linie S26 entfällt an diesen Tagen. Von und nach Teltow Stadt verkehrt dann nur noch die S25 alle 20 Minuten. An Wochentagen bleibt auf diesen drei Linien das Angebot unverändert.

BVG musste sogar eine Buslinie verkürzen

Es komme darauf an, allen Fahrgästen einen verlässlichen Verkehr zu bieten, so die S-Bahn. „Die Mehrheit der Fahrgäste wird keine Einschränkungen spüren, da wir 98,1 Prozent des Angebots weiter fahren“, teilte das Unternehmen mit. Die S-Bahn musste ihr Angebot schon einmal ausdünnen. Weil nach der Einführung von 3G am Arbeitsplatz im November die Zahl der Krankmeldungen zugenommen hatte, galten bis Anfang Januar Einschränkungen. Damals fielen rund drei Prozent der Kilometerleistung weg.

Dass es diesmal in geringerem Umfang Streichungen gibt, liegt daran, dass derzeit nur wenig Bauarbeiten im S-Bahn-Netz stattfinden. Im Winter wird weniger ausgebessert und saniert, hieß es. „Baustellen mit Pendelverkehr und Linientrennungen erfordern immer einen zusätzlichen Personalbedarf“, sagte ein S-Bahner.

Wie berichtet mussten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zu diesem Montag bereits zum zweiten Mal kurz hintereinander den Fahrplan ausdünnen. Im Busverkehr stieg die Zahl der Linien mit Einschränkungen zum 24. Januar von zehn auf 21. In der vergangenen Woche hatte die BVG bereits auf den Buslinien M27, M43, M44, M46, X11, X21, X83, 100, 181 und 245 zurückgefahren – meist auf einen Zehn-Minuten-Takt, teilweise auch nur noch auf einen Betrieb alle 20 Minuten. Seit Montag verkehren nun auch die Busse auf den Linien M29, M36, M45, M82 und X33 auf der gesamten Strecke nur noch im Zehn-Minuten-Takt, so die BVG. Die Linien X7, 140 und 247 werden sogar auf einen 20-Minuten-Takt ausgedünnt. Erstmals ist eine Buslinie, die X76, verkürzt worden. Auch die Linien 101 und 172 sind von Kürzungen betroffen.

Neu war zudem, dass bei der U-Bahn (Linien U2, U4, U5, U6, U8 und U9) sowie der Straßenbahn (Linien M5 und M6) das Angebot für die Fahrgäste ausgedünnt wurde. Anlass war auch dort, dass bei dem Landesunternehmen angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante die Zahl der Krank- und Quarantänemeldungen stark gestiegen ist.