Mei, wie lieb: Auf ins verschneite Wienerwinterwönderland 

Vergessen Sie New York. Wer sich den vollen Weihnachtszauber geben will, sollte nach Wien reisen. Nie ist die Stadt magischer als jetzt, was zu einem großen Teil an den Weihnachtsmärkten liegt. Von meiner Wohnung aus gesehen gibt es round about ein halbes Dutzend in einem Radius von zwei Kilometern, den ganzen Dezember hindurch, da ist für jeden Geschmack was dabei.

Dem Rathausmarkt mangelt es in Sachen Verhältnismäßigkeit etwas an Feingefühl, zu bunt, zu laut, zu blinkend, mit einer Schlittschuhbahn und einem megalomanischen Adventslichterkranz. Was soll der Geiz, den Leuten gefällt’s. Das kunstaffine Publikum pilgert ins Museumsquartier, wo zwischen den auch im Winter allseits beliebten Sitzquadern eine Eisstockbahn und beheizte Gastrohäuschen aufgebaut sind. (Hier mal ein Lob an die Stadtplanung: Ich halte das MQ für ein rundum gelungenes Projekt.)

Artsy gibt sich auch jener Markt vor der Karlskirche, jedenfalls seinem Namen und den Pfandbechern nach, die es im Gegensatz zu den meisten anderen Exemplaren wert sind, mit nach Hause genommen zu werden. Dort durfte ich auch die doch eher befremdlichen Punschvariationen Thai-Punsch (Glühwein mit Zitronengras und Ingwer) und Venedig (Glühwein, O-Saft, Aperol Spritz) kennenlernen, nur theoretisch, weil ich trinke ja nicht mehr. Da muss man in Österreich aufpassen, Punsch meint nämlich nicht wie in Deutschland die Kinderversion; ähnlich verwirrend finde ich den Umstand, dass Weihnachtsplätzchen Kekse heißen.

Die Freyung, ein Platz im ersten Bezirk, wartet mit Adventskranzbindeworkshops, einem „Geschenke-Packerl-Service“ und „Geigenmusi“ auf. Einer meiner liebsten Weihnachtsmärkte ist jener am Spittelberg, vier Kopfsteinpflastergässchen mit einer angenehmen Mischung aus Kasnudeln, Käsespätzle, Klimbim und der syrischen Dessertspezialität Knafeh.

Wien ganz speziell: Ponykarussell, Radio-Arabella-Bühne und Pistazienpunsch

Dann ist da noch der Weihnachtsmarkt im Alten AKH, dem Campusgelände der Uni Wien. Über den gehe ich mindestens dreimal die Woche, weil er auf dem Heimweg von praktisch allem liegt. Mei, wie lieb: Da lädt ein Mistelbaumpavillon zum Schmusen ein (Schmusen heißt Küssen), nur wenige Meter entfernt von der in einer urigen Holzhütte untergebrachten „Kinderalm“, die ein bisschen Bergflair in den Großstadtwinter bringt. Die „Kinderuni“ („kleine wissenschaftliche Geschenke basteln“) findet immer samstags von 14 bis 17 Uhr statt. Ferner wären da das Ponykarussell, die Radio-Arabella-Bühne und die Hütte mit Pistazienpunsch, leider wieder nicht alkoholfrei. Oh, es gibt auch Betonschmuck zu kaufen und Hundeleckerli mit der Aufschrift I love my dög.

Mitte Dezember fängt es auch noch an zu schneien in diesem Wienerwinterwönderland, ich flippe aus! Auf all diesen Märkten blitzelt, strahlt und LED-t es, als gäbe es kein Morgen, ganz anders als in Berlin, wo sie, wie ich gelesen habe, die Weihnachtsbeleuchtung am Kudamm nur aufgrund einer Spendenaktion angeworfen haben. In Wien werden zwar Universitäten wegen Heizkostenexplosion geschlossen, nicht aber wird an der Ponykarussellbeleuchtung gespart.

In einer kürzlich eröffneten Ausstellung im Museum für Angewandte Kunst erfuhr ich, dass die Habsburger die Staatsfinanzen dereinst in Form von künstlichen Vulkanen in die Luft bliesen – Verschwendungslust hat in meiner Wahlheimat offenbar Tradition. Nicht nur mir kommt es vor, als folgten Menschen aus aller Welt bereitwillig dem Versprechen dieses tagesaktuell-entrückten Vorweihnachtszaubers: Selten habe ich die Stadt so voll erlebt wie im Dezember. Ich kann nur raten, es ihnen gleichzutun. So eine Wienreise verursacht ja auch viel weniger CO₂ als ein Flug nach New York.