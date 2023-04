Meine Urgroßtante Marie Torhorst, die erste deutsche Frau Minister

Pfarrerstochter Marie Torhorst promovierte in Mathematik, war von 1947 bis 1950 „Frau Minister“ in Thüringen. Ihre Geschichte erzählt in Berlin ein Theaterstück.

Wer kennt die erste deutsche Ministerin? Marie Torhorst (1888–1989) war von 1947 bis 1950 Volksbildungsministerin in Thüringen für die SED. Die ungewöhnliche Lebensgeschichte ihrer Urgroßtante in vier politischen Systemen erzählt jetzt die Berliner Schauspielerin Juliane Torhorst. Am 6. und 7. Mai führt sie das Stück „Frau Minister“ im Theater unterm Dach in Prenzlauer Berg auf.

Frau Torhorst, was wissen Sie über Ihre Urgroßtante?

Die meiste Zeit meines Lebens wusste ich sehr wenig. Die Geschichte von Marie wurde in unserer Familie, die in Bayern lebt, nie richtig erzählt. Vor allem nicht, dass sie Ministerin war. Erst vor 14 Jahren, als ich wegen der Grabpflege in Oranienburg angeschrieben wurde, schaute ich mir ihr Leben näher an und war sofort sehr beeindruckt.

Wie wurde sie Ministerin?

Korrekt heißt es Frau Minister – so nannte man Frauen in diesen Ämtern damals und lange noch in Ost- und Westdeutschland. Marie war ein blitzgescheites Mädchen und wurde in ihrem Elternhaus, einer Pfarrersfamilie, sehr gefördert. Nach dem Abitur studierte sie Geografie, Mathematik, Physik und Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, promovierte 1918 über ein mathematisches Thema. Aber ihr eigentliches Herzensthema war die Chancengleichheit für alle Kinder, die sozialen Klassen zwischen Menschen aufzuheben. Dass alle lernen dürfen, war die Triebfeder, die sie zur kommunistischen Überzeugung geführt und durchs Leben begleitet hat.

Welche Erfahrungen lagen dem zugrunde?

Marie ist auf dem Land, in Ledde in Westfalen aufgewachsen. Ihr soziales Bewusstsein wurde schon früh geprägt. Ihre beste Freundin war Rieka. Beide Mädchen waren sehr gut in der Schule und saßen immer nebeneinander. Aber Rieka war Tochter von armen Bauern, die kein eigenes Land besaßen. Marie hatte durch ihre angesehene und besser situierte Herkunftsfamilie einen guten Platz vorne in der Kirche beim Altar. Ihre Freundin hingegen musste hinten im Kirchenschiff sitzen. Später durfte Marie studieren, Rieka blieb in den ärmlichen Verhältnissen verhaftet. Diese Ungleichbehandlung war für Marie die Initialzündung für ihr humanistisches Weltbild.

Wie kam Marie Torhorst nach Berlin?

1928 wurde sie Gewerkschafts- und SPD-Mitglied. Als Studienrätin unterrichtete sie von 1929 bis 1933 in der Karl-Marx-Schule in Neukölln. Dort konnten begabte Arbeiterkinder das Abitur ablegen. Marie verfolgte in ihrer Arbeit die seit Ende des 19. Jahrhunderts sich entwickelnde Reformpädagogik. Danach geht es bei der Erziehung darum, ohne Druck und körperliche Gewalt die Talente der Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern.

Die unglaubliche Transformation der Pfarrerstochter Marie Torhorst

Was war noch wichtig für sie?

Ihr zweites Lebensthema war, die christliche Religion in der DDR zu unterbinden. Nach ihrer Kindheitserfahrung zementieren Religion und Kirche die Klassenunterschiede. Was für eine unglaubliche Transformation einer Pfarrerstochter, sich so endgültig von der Kirche abzuwenden! Entscheidend für diese Haltung war, dass sie während des Ersten Weltkriegs erlebt hatte, wie der Pfarrer in der Kirche während der Predigt Kriegshetze betrieben hatte. Die bürgerlich-christliche Weltanschauung hat sie grundsätzlich hinterfragt und war der Überzeugung, dass man sie anders und neu denken muss.

In dem 90-minütigen Ein-Frau-Stück verwandeln Sie sich in Marie und sind auch Sie selbst, Juliane Torhorst.

Ich begleite und spiele sie durch ihre Lebensalter, gebe auch meine Kommentare zu ihren Entscheidungen ab. Es geht darum, sie zu feiern und zugleich kritisch zu hinterfragen, ohne sie zu diffamieren.

Benjamin Pritzkuleit ZUR PERSON Juliane Torhorst (44) lebt in Berlin und ist Schauspielerin. Außerdem arbeitet sie mit Laien in theaterpädagogischen Projekten. Dazu gehörte auch ein Theaterstück, das sie mit Schülerinnen und Schülern der Torhorst-Gesamtschule in Oranienburg entwickelte. Darin geht es um die Namensgeberinnen der Schule, Marie und ihre Schwester Adelheid Torhorst.

Dafür zitieren Sie aus der recht umfangreichen Stasi-Akte von Marie Torhorst!

Es gibt ihre Aufzeichnungen als Geheime Mitarbeiterin (GM) und die Berichte vom Ministerium für Staatssicherheit über sie. In der Lehrerausbildung tätig, hat sie das Kollegium und bei Besuchen in Westdeutschland ihre West-Verwandtschaft beobachtet. Das Studium ihrer Akte bestätigt meinen Eindruck von Maries unbedingter Linientreue zur SED. An sich sind es recht harmlos wirkende Berichte. Aber wenn man weiß, was daraus gemacht wurde, ist es erschreckend.

Was hat sie genau getan?

Notiert hat sie Witze, die Kollegen über das Leben in der DDR machten, und deren negative Einschätzungen des Systems. Über einen Professor berichtete sie nicht nur an das MfS. Sie hat ihn auch persönlich zur Rede gestellt und die fristlose Entlassung veranlasst. Er ging dann in den Westen.

Es gibt – moralisch betrachtet – positivere Episoden in ihrem Leben …

Einen ehemaligen Schüler, einen jüdischen Kommunisten, hat sie 1943 einige Wochen bei sich in der Wohnung versteckt. Ein befreundeter Genosse denunzierte sie, daraufhin kam sie für zwei Wochen in Einzelhaft ins Gefängnis Barnimstraße (Friedrichshain), danach für einige Monate in ein Arbeitslager.

Marie Torhorst und das Bildungssystem der DDR

Wie setzte sich ihre Laufbahn nach der Zeit als Ministerin fort?

Sie war an der Formung des Bildungssystems in der DDR maßgeblich beteiligt. Als Professorin im Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut gestaltete sie den Aufbau des dualen Ausbildungssystems mit den zwei Ausbildungsorten Betrieb und Schule mit.

Hat sich unsere heutige Gesellschaft in die von Marie Torhorst gewünschte Richtung entwickelt?

Sie hat ihre Chance genutzt, musste sich für den Beruf und ihre politischen Ziele aber gegen Familie und Kinder entscheiden. Diesen Zwang haben wir heute nicht mehr. Gleichzeitig bleibt der größte Teil der unbezahlten Sorgearbeit in der Familie weiterhin an den Frauen hängen.

Sie sind als junge Frau in den 90er-Jahren nach Berlin gekommen. Was war besonders interessant für Sie?

In den Anfangsjahren beobachtete ich an meinen Freunden mit DDR-Sozialisation, dass sie wenig von sich selbst und nicht von dem Leben in der DDR sprachen. Weil ich mehr wissen wollte über dieses verschwundene Land, fragte ich oft danach, dann erzählten sie zögernd. Die Menschen aus der DDR sind nach meinen Erfahrungen äußerst hilfsbereit, zugewandt und leiser im Auftreten, mehr am Menschen als an gesellschaftlichen Positionen interessiert. Um die Spaltung in Ost und West zu überwinden, sollten wir uns gegenseitig unsere Lebensgeschichten erzählen und gut zuhören. Dazu gehört Mut.