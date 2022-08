Auf Rügen bei Nonnewitz, da sitzen die Urlauber hinter Raumteilern am Strand. Alle zwei Meter stehen ein paar Holzpflöcke, die ein Tuch halten. Dahinter aalen sich nackte Körper in der Sonne, Kinder hopsen kreischend herum, während die Eltern zusätzlich eine Strandmuschel aufbauen. Die meisten Besitzer solcher Konstruktionen lassen ihre Urlaubsburg gegen Abend einfach stehen, einige befestigen sie mit großen Steinen.

Paravents, so heißen die Dinger, sagt Google. An diesem Stück Strand stehen alle möglichen Varianten: gestreift, mit Punkten, Ankern oder Sonnenblumen. Sie sollen wohl den Wind abhalten, der in den letzten Tagen eher ein Lüftchen war. Ein angenehmes am Nachmittag – etwas zu frisch am Vormittag und Abend. Doch von unangenehmen Sandverwehungen keine Spur.

Je länger der Urlaub dauert, desto mehr festigt sich der leise Verdacht, dass es gar nicht wirklich um den Wind geht. Der erste Tag startet mit dem Versuch, sich von der turbulenten Anfahrt mit dem 9-Euro-Ticket an einem vollen Strand zu erholen. Die Raumteiler, das scheint logisch, sollen die Enge ausblenden. Menschen lieben einsame Strände, also schaffen sie sich ihren eigenen Ministrand, direkt vor dem ausgebuchten Campingplatz. Am zweiten Tag starrt ein Mann etwas zu lang und grüßt später im Vorbeigehen. Der Strand ist ein FKK-Strand, einige sind aus- andere angezogen. Vielleicht wünschen sich die Nackten dann doch einen Sichtschutz.

Am dritten Tag fallen dieselben Raumteiler auf dem Campingplatz auf. Die Campingvariante ist noch etwas höher. Auf den Stellplätzen stehen fette Camper mit Vorzelt als Terrasse und einem Paravent als Gartenzaun. Aha. Es geht also um einen territorialen Anspruch. Mein Wohnwagen. Mein „Vorgarten“. Mein Stück Strand. Am Strand angekommen steht wie zur Bestätigung auf einem der bunt bedruckten Stoffe: „Meins, nicht deins!“

Ist es überhaupt erlaubt, sich ein ungekauftes, ungemietetes Stück Strand dauerhaft abzustecken? Vermutlich nicht, überprüft aber niemand. Es kommt Neugier auf, möglicherweise ist es auch territorialer Neid: Ist es wirklich so toll da drin? Am Morgen stehen auf dem Sand so viele leere Miniatur-Privatstrände herum, da bietet sich doch glatt ein Selbstversuch an.

Der endet nach ungefähr fünf Sekunden. Der Raumteiler bildet ein fast geschlossenes Rechteck und verdeckt so die Sicht zum Meer. Und auf seine Weite. Er verdeckt den Punkt am Horizont, an dem das Wasser kaum mehr vom Himmel zu unterscheiden ist. Und dafür sind wir schließlich hier. Sonst wäre ein Berliner See oder Fluss auch gut genug.

Am vierten Tag geht es wieder zurück ans Spreeufer, die Ruhe genießen.