Messer-Attacke in Neukölln: Was schützt uns vor Angreifern wie Berhan S.?

Polizistinnen stehen am abgesperrten Bereich an einer Schule in Neukölln. Michael Kappeler/dpa

Die Kinder waren hilflos. Das hat der entsetzliche Angriff an einer Berliner Grundschule am Mittwoch wieder einmal gezeigt. Aber können wir etwas tun? Ein angeblich psychisch kranker Mann hat auf zwei Grundschüler eingestochen. Die Eltern der Kinder werden sich nun viele Fragen stellen. Wie konnte das passieren? Warum mein Kind? Wer hat was versäumt?

Auch andere Eltern, besonders die der Kinder, die die Evangelische Schule in Neukölln besuchen, werden sich fragen: Sind unsere Kinder noch sicher? Wie können wir sie vor Gewalttätern schützen?

Die brutale Erkenntnis, hilflos zu sein

Fakt ist, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Damit müssen wir leben, Wachschutzdebatte hin oder her. Diese Gewissheit schmerzt, und doch müssen wir uns ihr jedes Mal aufs neue stellen. Wir müssen darüber reden, dass Gewalttaten mit Messern im vergangenen Jahr zugenommen haben. Wir müssen über Strafverschärfungen reden. Wir sollten auch über Metalldetektoren debattieren. Über Vorschläge wie Klingeln mit Zahlencodes, um schulfremde Personen auf Schulhöfen zu vermeiden, diskutieren.

Doch nützt das alles herzlich wenig, wenn es wieder zu einem tragischen „Einzelfall“ kommt. Dann werden neue Debatten über neue Maßnahmen geführt, die vielleicht eine bestimmte Form von Gewalttaten in bestimmten Fällen verhindern können, aber nicht die Gesamtheit aller Gewalttaten gegenüber den Schwächsten.

Es ist brutal zu wissen, dass es keine absolute Sicherheit gibt. Wie sollen Eltern mit dieser Erkenntnis umgehen? Ständig Angst um die Kinder haben? Da steht schnell der Vorwurf der „Helikopter-Eltern“ im Raum. Doch ist ein überbehütetes Kind nicht besser als ein schwerverletztes?

Eine bittere Pille

Müssen wir anerkennen, dass wir ohnmächtig sind? Müssen wir alle Messer verbieten? Oder wollen wir alle psychisch Kranken bis in alle Ewigkeit wegsperren? Können wir das als Gesellschaft verantworten?

Auch die Politik ist wie gelähmt nach dieser Tat. Einen solchen Fall wie den Messerangriff am Mittwoch könne man nur schwer kalkulieren, sagte beispielsweise Martin Hikel, SPD-Bezirksbürgermeister von Neukölln, am Donnerstag. „Aber natürlich werden wir auch darüber sprechen und wird die Schulgemeinschaft darüber sprechen, wie man sich künftig aufstellen möchte, um sich besser zu rüsten.“

Klingt nach einer Bankrotterklärung, gefolgt von ein paar Floskeln. Doch was können wir auch sonst sagen angesichts eines solch furchtbaren Ereignisses? Tatsächlich sind wir dem prinzipiellen Gewaltpotenzial in unserer Stadt ausgeliefert. Gewalt, wie sie in Neukölln geschah, ist nicht alltäglich, aber sie kommt vor. Eine bittere Pille.

Was helfen kann, ist Empathie. Mitgefühl mit den Betroffenen. Über die eigene Ohnmacht reden. Schutzmaßnahmen für mehr Sicherheit. Gewalt als Teil unserer Gesellschaft akzeptieren und gleichzeitig nicht den Mut verlieren. Wir fühlen uns vielleicht hilflos, aber wir sind nicht allein.