Die Meteorologen warnen vor Unwettern in Deutschland. Auch Berlin könnte betroffen sein, heute Abend erreicht ein Sturmtief die Stadt. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass die Hauptstadt lebensbedrohliche Gewitter erreichen? Womit muss man rechnen?

Wir haben den Meteorologen Jörg Kachelmann gefragt, auf seiner Website www.kachelmannwetter.com wird zwar Regen, aber kein Gewitter angekündigt. Darf man also mit einem ruhigen Abend rechnen oder sollte man mit Vorsicht den Tag planen und sich auf das Schlimmste vorbereiten? Der Meteorologe weicht aus, wenn man ihn fragt, ob es heute Abend ab 18 Uhr gewittern wird. In einer E-Mail schrieb er: „Das weiß man nicht, zwischen 18 und 00 Uhr sind auch starke Gewitter möglich. Aber man weiß eben jetzt noch nicht, ob zufällig Berlin getroffen wird oder Teile davon.“

Wie wird das Wetter heute in Berlin?

Der Meteorologe verweist auf alte Tweets, in denen er die Möglichkeit eines Gewitters erklärt. Die Frage, ob es „heute“ gewittern werde, könne man nie exakt beantworten: „Das weiß kein Schwein. Es ist deswegen vollkommen sinnlos zu fragen und vollkommen sinnlos, auf irgendeine App zu schauen. Alles Schwachsinn, weil eben niemand (auch in 100 Jahren nicht) weiß, wo es ortsweise heute gewittern wird.“

Dann heißt es weiter: „Wenn gerade ein Gewitter in Hürth ist, muss niemand einen Meteorologen fragen, ob es auch in Leverkusen ein Gewitter geben wird. Man muss einfach beim Radar HDD auf die Playtaste drücken, gucken, wohin es zieht – und sehen, ob es Richtung Leverkusen zieht, fertig.“

Abschließend heißt es: „Die Raketenwissenschaft in der Meteorologie findet an anderer Stelle statt. Es gibt einen Grund, warum es inzwischen 437 Webseiten von lustigen Hobbymeteorologen für fast jeden Ort in Deutschland gibt. Die machen nix anderes als das, was eigentlich jeder könnte. Auf Messwerte-, Radar- und Blitzseite gucken und eins plus eins zusammenzählen. Es wäre wunderbar, wenn die Welt eines Tages versteht, warum es vollkommen sinnlos ist, an einem Tag wie heute morgens zu fragen, ob es nachmittags am Ort xy gewittern wird.“