Weiße Weihnachten in Berlin: Haben uns die Wetterdienste reingelegt?

Wetterportale sagten vor zehn Tagen Schnee an Weihnachten in Berlin voraus. Gewarnt wird immer noch vor „Gefahr durch Eis und Schnee für Lkw“. Doch wo bleibt der Schnee?

Es nieselt Tag und Nacht, die Sonne ist wie verschluckt – das Wetter an diesen Tagen in Berlin ist alles andere als weihnachtlich. Die Stadt wirkt depressiv. Warum kann es nicht einmal in schönen Schneeflocken schneien, die länger halten, als Abwechslung zum grauen Einerlei?

Vor zehn Tagen standen die Chancen noch nicht so schlecht. Die Wettervorhersagen von Portalen wie Wetter.com versprachen Temperaturen von bis zu minus fünf Grad und einen Schneefall am 25. Dezember. Am Donnerstag noch warnte etwa der Bundesverband für Straßengüterverkehr, Logistik und Entsorgung vor „Gefahr durch Eis und Schnee für Lkw“. Wovon ist die Rede?

Das berühmte Weihnachts-Tauwetter setzt sich durch

Der Deutsche Wetterdienst weiß allerdings nichts davon. „Diese Warnung war vielleicht vor einer Woche relevant, als es Glatteis gab, aber nicht jetzt“, sagt der Sprecher des Dienstes, Andreas Friedrich, der Berliner Zeitung. „Im Moment ist keine Gefahr durch Schnee gegeben: in ganz Deutschland und auch in Berlin nicht.“

Also wird es in Berlin an Weihnachten doch keinen Schnee geben. Der Deutsche Wetterdienst weiter dazu: „Wir haben jetzt das berühmte Weihnachts-Tauwetter bekommen und Temperaturen von weit über null Grad, sodass wir jetzt auch über Weihnachten und bis Silvester eigentlich keine winterlichen Behinderungen und keinen Schnee erwarten.“ Das für Berlin typische Tauwetter setzt sich also wieder durch. „Weiße Weihnachten, also mit mindestens einem Zentimeter Schnee, gab es in Berlin zum letzten Mal 2010“, sagt Andreas Friedrich. Eine dicke Schneedecke von 19 bis 32 Zentimeter habe damals noch zu Weihnachten gelegen. Seitdem nur ein paar Schneeflocken maximal.

„Typisches Berliner Phänomen“

Dass es in diesem Winter in Berlin überhaupt noch „normalen“ Schnee geben wird, schließt der Deutsche Wetterdienst nicht aus. „Sicher wird es irgendwann Schnee geben. Nur wann? Das kann Ihnen kein Meteorologe der Welt sagen. Wir können mit unseren Wetter-Computerkarten immer nur für sieben, mit einem Trend für zehn Tage das Wetter vorhersagen. Längere Prognosen gibt es für einen bestimmten Ort wie Berlin nicht.“ Insofern ließen sich in den nächsten zehn Tagen in Berlin nur mildes Wetter und „immer wieder Regen“ erwarten.

Im Grunde genommen habe es in Berlin auch vor 50 Jahren keinen Schnee an Weihnachten gegeben. „Für den Schnee brauchen Sie kalte Temperaturen und feuchte Luftmassen. Berlin wird aber mehr vom Festland und trockener Luft aus Nord- und Osteuropa geprägt, weswegen der seltene Schnee ein typisches Berliner Phänomen ist.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass es doch Schnee an Weihnachten gibt, habe in den letzten 30 Jahren durch den Klimawandel deutlich abgenommen, sagt Andreas Friedrich. Wenn es wärmer werde, sei es auch logisch, dass die Niederschläge meistens als Regen und nur selten als Schnee herunterkommen würden.