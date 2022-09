Das Internationale Kongresszentrum ICC im Westend verströmt den Charme des Unfertigen. In dem raumschiffartigen Komplex aus den 70ern sind einige Rolltreppen mit Plastikbändern abgesperrt. Das Kongresshaus dient seit 2014 nicht mehr als Veranstaltungsort. Die künftige Nutzung ist ungeklärt.

Die Stadt Berlin begrüßt in Person der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey ihre Gäste der internationalen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ausgerechnet in einem stillgelegten Kongresszentrum mit ungewisser Zukunft. Der äußere Rahmen spiegelt den Inhalt der diesjährigen, fünften Metropolenkonferenz „Q Berlin“ unter dem Titel „The New Unknown – Navigating Zeitenwende“. Denn wenig scheint in diesem Krisen- und Kriegsjahr sicher.

ICC ist Symbol der Geschichte

Giffey erklärt die Wahl des Veranstaltungsortes mit der Bedeutung des ICC als Symbol Westberlins. Der Weg der Berliner zur Freiheit sei lang gewesen, meint die Regierende Bürgermeisterin bei ihren Begrüßungsworten.

Anne Hidalgo, Pariser Bürgermeisterin und ehemalige Kandidatin der Sozialisten für die französische Präsidentschaftswahl im April dieses Jahres, steht bei der Eröffnung an Giffeys Seite. Die Friedensnobelpreisträgerin Tawakkol Karman, Ikone des Arabischen Frühlings und Demokratie-Aktivistin aus dem Jemen, und die belarussische Oppositionsführerin im Exil, Swetlana Tichanowskaja, sprechen neben vielen anderen Experten, Politikern und Aktivisten auf dem Podium.

Krisen haben sich beschleunigt

Die Metropolenkonferenz will in zwei Tagen eine Verortung vornehmen. Wo stehen die großen Städte in einem Jahr, in dem geopolitische Spannungen eskaliert sind und als Folge die Weltwirtschaft aus der Spur geriet? Es ist auch ein Jahr, in dem Dürre und Wetterextreme Befürchtungen vor einem beschleunigten Klimawandel geweckt haben.

Franziska Giffey schildert das Ausnahmejahr am Beispiel Berlins: 300.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind in die deutsche Hauptstadt geflohen. 100.000 sind geblieben. Die weltpolitischen Verwerfungen und ihre Folgen bestimmen zunehmend auch die Tagesordnung in Berliner Amtstuben.

Das Wachstum der Megastädte geht weiter

Die ineinander verwobenen Krisen treffen die Metropolen und Megastädte mit ihrer komplexen Infrastruktur besonders. Ihr Wachstum geht in einer zunehmend instabilen Welt dennoch in rasantem Tempo voran, schildert die Politikexpertin Cathryn Clüver Ashbrook von der Bertelsmann-Stiftung.

Städte wie Shanghai oder New York überträfen an Wirtschaftsleistung entwickelte Staaten mittlerer Größe. Darin sieht Clüver Ashbrook die Chance, dass Metropolen Umbrüche nicht nur erleiden müssten, sondern auch gestalten könnten.

Liberale Städte behinderten Trump

Sie schildert, wie sich US-Großstädte den verschärften Migrationsgesetzen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump widersetzt und zu den Verpflichtungen des Pariser Klimaabkommens von 2015 bekannt haben. Trump kündigte das Abkommen 2017.

Städte seien auch während der Corona-Pandemie zu Akteuren geworden, meint Clüver Ashbrook. Sie verweist auf die Beschaffung von Beatmungsgeräten in New York während der ersten Corona-Welle im kommunalen Alleingang. Fortschrittlich geprägte Metropolen könnten illiberalen Regierungen auf der nationalen Ebene das Leben schwermachen, schlussfolgert die Expertin.

Die lokale Demokratie funktioniert

Clüver Ashbrook sieht in einer den Menschen zugewandten Lokalpolitik eine Chance für die Stabilisierung der Demokratie. „Weltweit sind Bürgermeister beliebt, nationale Regierungen sind es nicht“, sagt die Expertin.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo erklärt die Metropole zur Kampfzone zwischen progressiven Kräften und dem Populismus. Hidalgo schlägt den Bogen zur Energiekrise und warnt vor einem Ausfransen der gesellschaftlichen Mitte. „Die Mittelschicht verliert das Vertrauen in die Demokratie“, mahnt die Bürgermeisterin. Sie schlägt eine EU-weite Kampagne gegen Fake News vor.

Giffey rät zur Zuversicht

Ihre Berliner Kollegin Giffey erkennt eine Belastung, aber keine Überforderung der Städte durch die weltweiten Krisen. Bürgermeister könnten die Verantwortung an niemanden übergeben. „Let’s be zuversichtlich“, rät sie ihren Zuhörern. Vielleicht ist der Regierenden Bürgermeisterin das passende englische Wort nicht eingefallen. Die Antworten auf die globalen Herausforderungen werden gleichfalls dringend gesucht.