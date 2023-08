Zwei Wochen nachdem die lange als vermisst geltende mexikanische Studentin María S. leblos aus dem Teltowkanal geborgen wurde, gibt es weitere Ergebnisse zur Todesursache der 25-Jährigen. „Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist ein Suizid am wahrscheinlichsten“, teilte Sebastian Büchner, der Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, auf Anfrage mit.



Laut Büchner hat die Obduktion der Leiche keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung ergeben. Ein abschließendes rechtsmedizinisches Gutachten liege noch nicht vor, da noch toxikologische Untersuchungen erfolgen müssten. Die Ermittlungen dauerten daher noch an. Auch Aussagen zum Todeszeitpunkt konnten noch nicht getroffen werden.

Vor einigen Tagen hatte bereits die mexikanische Botschaft mit dem Einverständnis der Eltern der Studentin erklärt, dass die Obduktion der Leiche abgeschlossen sei, es keine Spuren einer Gewalteinwirkung gebe.



Die junge Frau, die in Berlin studierte, war am 22. Juli spurlos aus ihrem Zimmer in einem Studentenwohnheim in Adlershof verschwunden. Zurück ließ sie ihr Handy und ihren Laptop. Zwei Tage später flogen ihre Eltern nach Berlin, um ihre Tochter zu suchen. Die Polizei durchkämmte das Stadtgebiet, suchte Wälder und Seen nach der Vermissten ab. Auch Spürhunde kamen zum Einsatz.

Bekannte und Kommilitonen suchten täglich

Täglich beteiligten sich auch Freunde, Kommilitonen und Bekannte der Studentin an Suchaktionen. Sie verteilten Flyer mit dem Foto der vermissten jungen Frau. In den sozialen Medien wurde um Hinweise gebeten. Insgesamt gab es 125 Suchtrupps von privater Seite, die im Durchschnitt dreieinhalb Stunden täglich die Stadt auf der Suche nach der jungen Frau durchstreiften. Dabei hätten sie insgesamt mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt, teilten die Organisatoren der Suche damals mit.



Die Leiche der Studentin war schließlich am 5. August gefunden worden. Ein Spaziergänger hatte den leblosen Körper der jungen Frau im Wasser des Teltowkanals in Treptow treiben sehen und Polizei sowie Rettungskräfte alarmiert. Anhand der Fingerabdrücke konnte die Identität der Studentin eindeutig festgestellt werden.

