Berlin - Mehr als zehn Wochen nach der so pannenreichen Berlin-Wahl werden in den Bezirken nach und nach die letzten Posten besetzt. Allein diese Woche standen drei Wahlgänge in Bezirksverordnetenversammlungen an: Am Montag wurde Clara Herrmann (Grüne) Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, am Mittwoch stand am Abend Maren Schellenberg (Grüne) in Steglitz-Zehlendorf zur Wahl. Am Donnerstag soll in Lichtenberg Michael Grunst (Linke) folgen. Erst nächste Woche ist Charlottenburg-Wilmersdorf an der Reihe, wo sich die Grüne Kirstin Bauch wählen lassen will. Die letzte Wahl soll dann die von Franziska Giffey (SPD) zur Regierenden Bürgermeisterin am 21. Dezember im Berliner Abgeordnetenhaus sein.

Besonders die Wahl in Lichtenberg ist in den vergangenen Wochen in den Fokus gerückt. Die Linke war trotz Stimmenverlusten wieder auf Platz 1 gelandet. Würde sie ihren Kandidaten, Amtsinhaber Michael Grunst, durchbekommen? Oder würde sich die zweitplatzierte SPD mit Stadtrat Kevin Hönicke durchsetzen? Beide bräuchten, wie üblich, sogenannte Zählgemeinschaften, um die absolute Mehrheit zu erhalten. Dutzende Gesprächsrunden später steht fest: Am Ende sind in Lichtenberg die Stimmen der CDU entscheidend, um den Linken Grunst im Amt zu belassen.

Besondere Brisanz erhielt der Lichtenberger Wahlgang durch die Vorgänge im benachbarten Pankow einen Monat zuvor. Dort hatte sich Amtsinhaber und Wahlverlierer Sören Benn – seine Linkspartei rutschte von Platz 1 auf Platz 2 hinter die Grünen ab – im Amt bestätigen lassen. Zu dem Zeitpunkt konnte Benn jedoch keine demokratische Mehrheit hinter sich wissen. Während die SPD bis zum Schluss geschlossen hinter Benn stand, konnte er sich der Zustimmung der CDU noch nicht sicher sein. Am Ende ließ es Benn darauf ankommen und erhielt knapp die notwendige Mehrheit – und die AfD stellte sich als Wahlhelferin dar. Die Rechten sagten, sie hätten geschlossen für den Linken gestimmt.

Der Skandal war riesig. Viele verglichen Benns Wahl mit der Thomas Kemmerichs (FDP) in Thüringen vor anderthalb Jahren, als sich dieser mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten machen ließ.

In Erfurt wurde der Druck so groß, dass Kemmerich einen Monat später zurücktreten musste. In Pankow dagegen blieb Sören Benn im Amt, obwohl es an Rücktrittsforderungen vor allem der Grünen nicht mangelte.

In Lichtenberg wurden die Pankower Vorgänge natürlich sehr genau beobachtet. Die Grundvoraussetzung für die Besetzung des Rathauses an der Möllendorffstraße sieht so aus: Die Linke ist mit 15 Sitzen stärkste Fraktion, die SPD hat 12, Grüne und CDU jeweils 8, die AfD 7, die FDP 3 und die Tierschutzpartei 2 Mandate. Für die notwendige absolute Mehrheit braucht Grunst am Donnerstag 28 Stimmen. Es würde also nicht reichen, die SPD mit ins Boot zu nehmen. Zumal deren Spitzenmann Kevin Hönicke, Stadtrat für Stadtentwicklung, Soziales, Wirtschaft und Arbeit, selbst Bürgermeister werden wollte.

Am Ende scheiterte die SPD mit ihrem Vorhaben, sich mithilfe einer Kenia-Zählgemeinschaft mit CDU und Grünen eine Mehrheit jenseits der Linkspartei zu organisieren. „Wir haben kein Vertrauensverhältnis aufbauen können“, sagt SPD-Mann Hönicke der Berliner Zeitung. Aus seiner Sicht hätten die Grünen bis zum Schluss damit gehadert, zusammen mit der CDU in eine Zählgemeinschaft zu gehen, und sich dabei verrannt.

Auch der starke Mann der Lichtenberger CDU, der Abgeordnete Danny Freymark, sah keine Vertrauensbasis mit den Grünen, wie er im Gespräch mit der Berliner Zeitung sagt. Als es von deren Seite auch noch hieß, sie könnten nicht sicherstellen, dass am Ende alle Grünen den Sozialdemokraten Hönicke wählen würden, sei klar gewesen, dass man nicht zusammenkomme, so Freymark.

Doch was tun? Auch Michael Grunst und seine Linkspartei führten in den vergangenen Wochen viele Gespräche. Mit Parteifreund Sören Benn habe er zuletzt vor mehreren Wochen gesprochen, zu der Situation in Pankow äußere er sich nicht, sagt Grunst der Berliner Zeitung. Für sich könne er nur sagen: „Ich habe immer ausgeschlossen, dass ich ohne demokratische Mehrheit antrete.“

Und für Danny Freymark von der CDU lagen die Dinge am Ende so: „Wenn es keine Zählgemeinschaft gegen die Linken gibt, dann gibt es keine Alternative, als Michael Grunst zu wählen. Das ist der einzig demokratisch verantwortliche Weg.“ Starke Worte eines Politikers, dessen Partei bundesweit einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei gefällt hat. „Das ist kein Problem“, sagt Freymark, „es gibt kein Bündnis mit der Linken. Es gibt eine Wahl-Verabredung für diesen Donnerstag“.