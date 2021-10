Berlin - Die Mieter in der Konrad-Wolf-Straße 62 bis 64 in Lichtenberg sind geschockt. Der Grund: Die Miete in den alten Sozialwohnungen soll zum 1. Oktober von bisher rund 8,80 Euro je Quadratmeter auf 12,11 Euro je Quadratmeter kalt steigen. So hat es ihnen die Hausverwaltung mitgeteilt. „Stoppt endlich den Mietwucher“, „Wohnen für alle!“ und „Mieter sind keine Zitronen“ steht auf Plakaten, mit denen die Bewohner gegen die Mietsteigerung protestieren.

Sylvia P. (73) gehört zu den betroffenen Mietern. Die Miete für ihre 63 Quadratmeter große Wohnung, in der sie mit ihrem Mann lebt, soll von 786 Euro warm auf 991 Euro steigen, berichtet sie. „Ich schlafe seit der Mieterhöhung gar nicht mehr richtig“, sagt sie. Zusammen mit ihrem 76-jährigen Mann habe sie monatliche Einkünfte von rund 2000 Euro. Die Hälfte soll künftig für die Miete draufgehen. Sie seien 2001 in die Sozialwohnung eingezogen und hätten gedacht, dass sie hier bis zu ihrem Lebensende sicher wohnen können, sagt Sylvia P. Nun müssten sie schon ihr Erspartes angreifen, weil das Wohnen immer teurer werde.

Dass ausgerechnet die Wohnungen des alten sozialen Wohnungsbaus von den drastischen Mieterhöhungen betroffen sind, hat einen politischen Grund: Um den Landeshaushalt zu entlasten, beschloss der Senat im Jahr 2003, dass es nach dem Ablauf einer 15-jährigen Wohnungsbauförderung keine Förderung über weitere 15 Jahre gibt, wie bis dahin üblich. Die Eigentümer erhielten damit gleichzeitig das Recht, die Miete in den Wohnungen auf die sogenannte Kostenmiete anzuheben, also auf die Miete, die sich nach Anrechnung aller Ausgaben für die Wohnungen ergibt.

28.000 Wohnungen waren ursprünglich betroffen

Rund 28.000 Wohnungen waren vom Ausstieg aus der Anschlussförderung betroffen. Die Folgen sind bis heute spürbar. Denn mancher Eigentümer macht erst jetzt von der Möglichkeit Gebrauch, die Miete anzuheben. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bestätigt auf Anfrage der Berliner Zeitung, dass der Wohnblock in der Konrad-Wolf-Straße zu den Quartieren gehört, die vom Wegfall der Anschlussförderung betroffen sind. Die Kostenmiete für die 136 Wohnungen belaufe sich nach Angaben der Investitionsbank Berlin auf rund 12,38 Euro je Quadratmeter. Eine Mieterhöhung auf 12,11 Euro je Quadratmeter sei damit „prinzipiell zulässig“.

Drastische Mieterhöhungen wie den Bewohnern in der Konrad-Wolf-Straße drohen rein theoretisch Tausenden anderen Mietern in Berlin, für deren Wohnung ebenfalls keine Anschlussförderung gewährt wurde. Zum 1. Januar 2021 belief sich die Zahl der Unterkünfte ohne Anschlussförderung nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf rund 10.700 Wohnungen.

Die meisten Eigentümer halten sich bisher mit Erhöhungen auf die Kostenmiete zurück. Bei fünf Prozent der Wohnungen ohne Anschlussförderung verlangten die Eigentümer im vergangenen Jahr die Kostenmiete. Bei 95 Prozent der Wohnungen lagen die Mieten darunter. Nach Angaben der Stadtentwicklungsverwaltung belief sich die durchschnittliche Miete in den Wohnungen ohne Anschlussförderung laut einer Vermieterbefragung Ende 2020 auf 7,36 Euro je Quadratmeter. Rechtlich zulässig wäre eine Miete von durchschnittlich 12,26 Euro je Quadratmeter Wohnfläche kalt.

Versprechen der Koalition wurde nicht gehalten

Die Senatsverwaltung verweist darauf, dass Haushalte mit einem Einkommen innerhalb der Einkommensgrenzen für den sozialen Wohnungsbau Anspruch auf einen Mietzuschuss haben. Der ist allerdings begrenzt. Sylvia P. beispielsweise erhielt schon bisher einen Zuschuss in Höhe von rund 160 Euro und gibt an, dass sie nach der letzten Auskunft der zuständigen Stelle nicht noch mehr Geld bekommen werde. Ausziehen aus ihrer Wohnung, das könne sie nicht, sagt Sylvia P. „Mein Mann ist schwer krank. Ich kann mit ihm keinen Umzug machen.“

Wenn es nach den Versprechen der rot-rot-grünen Koalition zu Beginn der vergangenen Legislaturperiode gegangen wäre, hätte es das Problem für die Mieter eigentlich gar nicht mehr geben dürfen. R2G hatte nämlich eine Reform des alten sozialen Wohnungsbaues zugesagt, zu der auch eine Regelung für die Wohnungen ohne Anschlussförderung gehören sollte. Doch dazu ist es nicht gekommen. Der Grund: Die Koalition konnte sich zwischen zwei konkurrierenden Modellen nicht auf eines verständigen.

So bleibt den Mietern in der Konrad-Wolf-Straße die Sorge, wie lange sie die Miete noch bezahlen können. Immerhin: Vom Berliner Mieterverein seien sie informiert worden, dass die höhere Miete nicht schon zum 1. Oktober verlangt werden kann, wie von der Hausverwaltung angekündigt, sondern erst zum 1. Januar 2022, sagt Sylvia P. Sie hofft nun, dass die nächste Regierung das Problem der Sozialmieter löst. „Meine Nerven sind angespannt, aber ich werde nicht aufgeben.“