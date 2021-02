Berlin - Der Mietendeckel führt zu sinkenden Preisen auf dem Immobilienmarkt der Hauptstadt. Die Angebotsmieten für freie Wohnungen, die unter den Mietendeckel fallen, haben sich nach einer am Donnerstag präsentierten Analyse des Internetportals Immobilienscout24 von 10,46 Euro pro Quadratmeter im Januar 2020 auf 9,64 Euro im Januar 2021 verringert. Das entspricht einem Rückgang um 7,8 Prozent.

Trotz gesunkener Mieten lagen im Januar 2021 nach Berechnungen von Immoscout 76 Prozent der neu inserierten Angebote über den zulässigen Obergrenzen des Mietendeckels. Vermieter überschritten die Obergrenzen laut den Preisangaben in den Inseraten im Schnitt um 2,76 Euro pro Quadratmeter. Da es sich bei den ausgewerteten Inseraten nur um Mietangebote handelt, ist jedoch nicht klar, welche Miethöhe am Ende in den Verträgen vereinbart wurde.

Wo langen Vermieter am meisten zu?

Innerhalb der Ortsteile zeigt sich laut Immoscout ein differenzierteres Bild. Mit 27 Prozent sanken die Mieten für Mietendeckel-relevante Wohnungen in Haselhorst von durchschnittlich 8,75 Euro pro Quadratmeter auf 6,41 Euro pro Quadratmeter am stärksten. 32 Prozent der Anbieter lägen damit aber weiterhin über den Grenzen des Mietendeckels, allerdings nur noch geringfügig. Im Durchschnitt verlangten sie laut Preisangabe in den Inseraten nur 11 Cent mehr als die Obergrenzen des Mietendeckels vorgeben.

In Lankwitz und Tegel boten Anbieter ihre Bestandswohnungen um jeweils 19 Prozent und in Alt-Hohenschönhausen um 18 Prozent günstiger an als im vergangenen Jahr. In diesen Ortsteilen liegen Vermieter mit ihren angebotenen Wohnungen laut Immoscout zwischen 48 Cent und 1,81 Euro pro Quadratmeter über den zulässigen Obergrenzen des Mietendeckels. Im teuersten Ortsteil, in Mitte, sind die Angebotsmieten um 15 Prozent gesunken. Dennoch liegen 72 Prozent der neu inserierten Wohnungen in Mitte mit Angebotsmieten von durchschnittlich 12,20 Euro pro Quadratmeter ebenfalls im Durchschnitt um 4,10 Euro über den Mietendeckel-konformen Oberwerten.

In einigen Ortsteilen ist das Niveau der Angebotsmieten laut Immoscout im vergangenen Jahr sogar gestiegen. In Tempelhof um 11 Prozent, in Weißensee um rund 9 Prozent, in Wilmersdorf um etwa 3 Prozent und in Siemensstadt um rund 2 Prozent. Damit liegen die Angebotsmieten in diesen Ortsteilen zwischen 2,83 bis 4,17 Euro pro Quadratmeter über dem zulässigen Mietniveau. Nur in Kaulsdorf liegt das durchschnittliche Niveau der Mietangebote in einer Höhe, die nach der gesetzlichen Regelung erlaubt ist: und zwar genau 0,09 Euro pro Quadratmeter unter den Obergrenzen.

In Wilmersdorf lagen 93 Prozent, in Tempelhof 90 Prozent und in Kreuzberg 87 Prozent der neu inserierten Angebote über dem Mietendeckel. Viele Vermieter hielten sich zwar an die erlaubten Obergrenzen des Mietendeckels, sagt Immoscout-Geschäftsführer Thomas Schroeter. „Aber es gibt noch viele Bestandswohnungen, die unter den Mietendeckel fallen und über den erlaubten Mietgrenzen liegen.“

Eine Erklärung dafür könnte sein, dass viele Vermieter beim Abschluss neuer Verträge sogenannte Schattenmieten vereinbaren. Das ist eine zweite, höhere Miete, die die Vermieter für den Fall in den Vertrag schreiben, dass der Mietendeckel vor Gericht gekippt wird oder ausläuft. Zahlen müssen die Mieter zunächst nur die niedrigere Miete, die nach dem Mietendeckel erlaubt ist. Schattenmieten, die Vermieter sprechen lieber von Transparenzmieten, wurden von Immoscout aber nicht analysiert. Wie berichtet, sind mehrere Vermieter gegen den Mietendeckel vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Die Karlsruher Richter wollen im zweiten Quartal darüber entscheiden, ob der Mietendeckel gegen die Verfassung verstößt oder nicht.

Angebot an Mietwohnungen ist zurückgegangen

Nicht nur die Mietforderungen der Vermieter haben sich nach dem Inkrafttreten des Mietendeckels verringert. Auch das Angebot an Mietwohnungen auf Immoscout24 ist im vergangenen Jahr zurückgegangen: und zwar um 19 Prozent, wie das Portal mitteilte. Bei den Wohnungen, die unter den Mietendeckel fallen, hat sich das Angebot demnach sogar um 30 Prozent verringert.

Auffällig: Laut Immoscout24 kommen immer mehr Suchende auf eine Mietendeckel-relevante Wohnung, die auf dem Portal angeboten wird. Innerhalb eines Jahres sei die Zahl der Interessenten pro Objekt von durchschnittlich 128 im Januar 2020 auf 214 im Januar 2021 gestiegen. Damit habe sich das Kontaktaufkommen pro Inserat um 67 Prozent erhöht. Auch in absoluten Werten ist die Nachfrage in Form von Kontaktanfragen innerhalb dieses Zeitraums um 17 Prozent angestiegen.

Durchschnittlich 417 Bewerber kämpfen laut Immoscout24 in Britz um eine Wohnung. Doch auch im Wedding kommen im Durchschnitt 407 Anfragen auf eine neu angebotene Bestandswohnung, in Lankwitz sind es 386, in Neukölln 379 und in Kreuzberg 321. In der Rangliste der nachgefragtesten Stadtteile folgen Tiergarten mit durchschnittlich 282 Bewerbern, Tempelhof mit 280 und Siemensstadt mit 273 Suchenden pro inserierter Bestands-Mietwohnung, die unter den Mietendeckel fällt.

Unterschiedliches Echo bei Mieter- und Vermieterverbänden

Bei Mieter- und Vermieterorganisationen stößt die Immoscout-Analyse auf ein unterschiedliches Echo. „Die Aussagekraft der Studie halten wir für fragwürdig“, sagt David Eberhart, Sprecher des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). So sei nach Kenntnis des BBU zum einen keine rechtliche Prüfung der Angebotsmieten vorgenommen worden. Zum anderen seien „offenbar für ganze Stadtteile einfach pauschale Mietendeckel-Durchschnittswerte zugrunde gelegt worden, ohne die nach Mietendeckel notwendigen Unterschiede bei Baualtersklassen, Lagen und Ausstattungsmerkmalen zu berücksichtigen“, so Eberhart. „Für unsere Mitgliedsunternehmen mit ihren 44 Prozent Anteil am Mietwohnungsmarkt legen wir die Hand dafür ins Feuer, dass sie sich an die gesetzlichen Vorgaben halten“, erklärt der BBU-Sprecher.

Der Berliner Mieterverein (BMV) beurteilt die Analyse anders. „Die hohe Zahl der Mietangebote, die über den Mietendeckelwerten liegen, verwundert nicht mehr“, sagt BMV-Geschäftsführer Reiner Wild. Hatten doch immobilienwirtschaftliche Verbände ganz explizit zur Vereinbarung von „Schattenmieten“ geraten. Der BMV sehe sich in seiner Schätzung, dass 80 Prozent der Vermieter höhere als die deckelkonforme Miete verlangen, bestätigt.

Allerdings müsse hier zwischen Angebotsmieten und den tatsächlichen Mietzahlungen nach Bezug der Wohnung unterschieden werden. „Denn trotz Schattenmiete muss zumindest aktuell nur die deckelgemäße Miete gezahlt werden“, betont Wild. „Wir halten Schattenmieten gleichwohl mitverantwortlich für die gesunkene Mobilität und das damit einhergehende geringere Wohnungsangebot.“ Ein rational handelnder Mieter werde, so es denn gehe, mit einem Umzug noch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts abwarten - in der Hoffnung, dass der Streit dann geklärt ist und die Schattenmieten vom Tisch sind, so Wild.