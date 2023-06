Mietenstopp bei landeseigenen Vermietern läuft Ende des Jahres aus

Wohnkomplex der landeseigenen Degewo in der Pulsstraße in Charlottenburg. Die Degewo ist die größte der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften.

Wohnkomplex der landeseigenen Degewo in der Pulsstraße in Charlottenburg. Die Degewo ist die größte der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Emmanuele Contini

Die Mieter in mehr als 360.000 Wohnungen der landeseigenen Wohnungsunternehmen dürfen nicht auf eine Verlängerung des Mietenstopps über dieses Jahr hinaus rechnen. Der Mietenstopp, den der Senat Ende vergangenen Jahres beschlossen hat, gelte „bis einschließlich 31.12.2023“, erklärte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung jetzt auf eine Anfrage des Linke-Abgeordneten Niklas Schenker.

Die Stadtentwicklungsverwaltung teilte zugleich mit, dass der Senat anstrebe, die bestehende Kooperationsvereinbarung mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen, die aus dem Jahr 2017 stammt, fortzuführen und weiterzuentwickeln.

In der Kooperationsvereinbarung haben sich die landeseigenen Unternehmen Degewo, Howoge, Gewobag, Gesobau, Stadt und Land sowie die Wohnungsbaugesellschaft Mitte unter anderem zu festen Neubauzielen, zur Vermietung eines bestimmten Anteils von Wohnungen an Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins (WBS) und zur Begrenzung von Mieterhöhungen auf zwei Prozent jährlich verpflichtet. Die ebenfalls landeseigene Berlinovo ist der Vereinbarung Ende 2022 beigetreten.

Abweichend von der Kooperationsvereinbarung greift nach dem Mietenstopp allerdings zunächst noch der sogenannte Mietendimmer, der nach dem Mietendeckel-Aus noch vom Vorgänger-Senat beschlossen wurde. Danach sollen die landeseigenen Unternehmen eine zuvor abgesenkte Miete nur schrittweise bis maximal zur Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete anheben dürfen – um maximal 2,5 Prozent jährlich. Die übrigen Bestandsmieten sollen höchstens um ein Prozent jährlich erhöht werden. Bei der Wiedervermietung darf maximal die ortsübliche Vergleichsmiete abzüglich zehn Prozent kassiert werden, mindestens jedoch die Miete des Vormieters. Der Mietendimmer war im Juni 2021 für die ursprünglich geplante Dauer des Mietendeckels bis 2025 beschlossen worden.

Politiker der Linke-Fraktion befürchtet Nachteile für Mieter

Wie die Kooperationsvereinbarung weiterentwickelt werden soll, ist offen. „Die Verhandlungen dazu sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen werden“, heißt es in der Antwort der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf die Anfrage des Abgeordneten Schenker. Der Politiker zeigt sich besorgt. „Der neue Senat will die bisher soziale Mietenpolitik der Landeseigenen ganz offensichtlich zur Disposition stellen“, sagt er. „Der Hebel wird hier die Kooperationsvereinbarung sein.“ In den letzten Statements sei „offensichtlich geworden, dass Schwarz-Rot gerne sowohl die Mieten anheben als auch weniger Wohnungen an WBS-Berechtigte vergeben möchte“, sagt er. „Das wäre dramatisch, denn die Landeseigenen sind das Rückgrat der sozialen Wohnraumversorgung.“

Dass der Mietenstopp aus finanziellen Gründen nicht weitergeführt wird, ist aus Sicht von Schenker nicht nachvollziehbar. „Mit den Kosten, die durch den Mietenstopp entstehen, könnte gerade einmal 40 bis 50 Wohnungen neu gebaut werden“, sagt er. „Das ist also ein vorgeschobenes Argument.“ In der Antwort auf die Anfrage beziffert die Stadtentwicklungsverwaltung die „Mindereinnahmen“ durch den Mietenstopp auf insgesamt 10,94 Millionen Euro bis Ende des Jahres. Darüber hinaus fielen weitere „Mindereinnahmen“ an, weil künftige Mieterhöhungen auf einem niedrigeren Niveau aufsetzten. Wie berichtet, werden die Mindereinnahmen den landeseignen Unternehmen aus der Landeskasse erstattet.

Mieterverein fordert Mitsprache

Der Berliner Mieterverein (BMV) zeigt sich wie Schenker besorgt. „Die Koalitionsvereinbarung ist hinsichtlich der Neufassung der Kooperationsvereinbarung völlig vage; das lässt nichts Gutes erahnen“, sagt BMV-Geschäftsführer Sebastian Bartels. Der Senat wolle „bei der Neujustierung der Wiedervermietungsquoten, WBS-Einkommensgrenzen und anderen Bewirtschaftungsvorgaben, die soziale Mischung in den Beständen und Quartieren weiterhin beachten“, sagt er – und fragt zugleich: „Welche soziale Mischung wird angestrebt? Wo sollen die Menschen unterkommen, die aufgrund gesenkter Quoten nicht einziehen dürfen? Was ist ein stabiles Quartier?“

Die „schwammige Formulierung“ lasse befürchten, „dass wahlweise entweder zugunsten der Bewirtschaftungsvorgaben oder der sozialen Mischung die Quoten nach unten neujustiert werden“, sagt Bartels. Der Mieterverein fordert stattdessen eine Anhebung des Anteils an Wohnungen, die an WBS-Berechtigte vergeben werden, von bisher 63 Prozent auf 75 Prozent. Auch im Neubau, wo bisher jede zweite Unterkunft eine Sozialwohnung sein soll, müsse die Sozialquote deutlich erhöht werden. Außerdem fordert der Mieterverein eine Beteiligung der Mieter- und Sozialverbände bei der Weiterentwicklung der Kooperationsvereinbarung. Bartels: „Es kann nicht sein, dass eine so wichtige wohnungspolitische Leitlinie im stillen Kämmerlein ausgehandelt wird.“