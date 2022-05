Solange die Inflationsrate niedrig war, hatten es Mieter mit einem sogenannten Indexmietvertrag vergleichsweise gut. Sicherte ihnen ein solcher Vertrag, der an die Preisentwicklung in Deutschland gekoppelt ist, doch über viele Jahre ein eher moderat steigendes Mietniveau. Nachdem die Inflationsrate inzwischen auf gut sieben Prozent angestiegen ist, stehen Haushalte mit einem Indexmietvertrag nun allerdings vor einem Problem: Ihnen drohen explodierende Kosten. Denn die Vermieter dürfen die Miete jedes Jahr an die Inflationsrate anpassen.

Das Problem dabei: Die Mieter sind gleich doppelt hart betroffen. Denn neben den steigenden Verbraucherpreisen, die sie wie alle anderen Bürger aufzubringen haben, müssen sie noch zusätzlich stark steigende Mieten schultern. Für sie kommt es also besonders dicke.

Damit hätten die Mieter rechnen müssen, wenn sie einen solchen Vertrag unterzeichnen, werden jetzt die einen sagen. Und ja, das stimmt. Wer einen Indexmietvertrag unterschreibt, hätte damit rechnen müssen, das die Verbraucherpreise irgendwann anziehen. Das Problem ist nur: Viele Mieter haben auf angespannten Wohnungsmärkten wie in Berlin gar nicht die Möglichkeit, sich für oder gegen einen Indexmietvertrag zu entscheiden. Sie müssen schlichtweg den Vertrag akzeptieren, der ihnen vorgelegt wird. Und am Ende bleibt ihnen nur zu hoffen, dass es schon nicht so schlimm kommt.

Eine Mietobergrenze ist nötig

Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, den Rahmen für das wirtschaftliche Handeln so zu setzen, dass keiner Vertragspartei ein unabsehbarer Nachteil entsteht. Das bedeutet, wenn Indexmietverträge schon nicht verboten werden, muss der Anstieg der Mieten zumindest limitiert werden. Es ist in keinem Fall akzeptabel, dass Mieten im Falle eines Anstiegs der Inflation auf mehr als sieben Prozent jedes Jahr in gleicher Höhe angehoben werden können. Eine Obergrenze ist also nötig – um den sozialen Frieden zu wahren.