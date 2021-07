Berlin - Ist es richtig, dass der Senat von der Möglichkeit Gebrauch macht, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen stärker einzuschränken? Ja, denn Berlin hat einen angespannten Wohnungsmarkt, und das Baulandmobilisierungsgesetz der großen Koalition im Bund sieht für diese Gebiete genau solche Eingriffsmöglichkeiten vor. Damit soll verhindert werden, dass Mieter nach einer Umwandlung irgendwann aus ihrer Wohnung verdrängt werden.

Dass eine solche Regelung notwendig ist, zeigen die aktuellen Zahlen aus Berlin. So sind in der Hauptstadt in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 124.421 Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt worden, wobei der Höchstwert mit 19.310 Umwandlungen im vergangenen Jahr erreicht wurde. Zwar genießen Mieter in umgewandelten Wohnungen nach dem ersten Verkauf einen zehnjährigen Kündigungsschutz, doch läuft die Frist bei vielen dieser Wohnungen der vergangenen Dekade bald aus. Das zeigt, wie dringend notwendig es ist, den weiteren Anstieg der Umwandlungen wirksam zu stoppen.