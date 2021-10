Berlin - Sie lassen sich die Mietsteigerungen nicht gefallen. Mieter aus den Sozialwohnungen in der Konrad-Wolf-Straße 62 bis 64 in Lichtenberg haben am Mittwochabend vor dem Bezirksrathaus protestiert. „Wir demonstrieren, um auf die unzumutbaren Mietsteigerungen im alten sozialen Wohnungsbau aufmerksam zu machen, bei dem die Förderung eingestellt wurde“, sagt Mieterin Sylvia P.

Wie berichtet, soll die Miete in der Wohnanlage zum 1. Januar 2022 von bisher rund 8,80 Euro je Quadratmeter auf 12,11 Euro je Quadratmeter kalt steigen, also um mehr als 30 Prozent. Sylvia P. muss danach für ihre 63 Quadratmeter große Wohnung, in der sie mit ihrem Mann lebt, statt 786 Euro warm 991 Euro bezahlen. So wie ihr geht es vielen. „Die neue Miete ist nicht bezahlbar“, sagt Jana B. bei einer Ansprache - und fordert Unterstützung vom Bezirk. „Wir brauchen Ersatzwohnungen“, sagt sie. Die Mieter seien schließlich in die Sozialwohnungen eingezogen, weil sie „nicht zu den Großverdienen gehören“. Ab 1. Januar sollten sie aber Mieten bezahlen, die die Familieneinkünfte zum Teil um mehr als 50 Prozent überschreiten.

Dass ausgerechnet die Wohnungen des alten sozialen Wohnungsbaus von solchen drastischen Mieterhöhungen betroffen sind, hat einen politischen Grund: Um den Landeshaushalt zu entlasten, beschloss der Senat im Jahr 2003, dass es nach dem Ablauf einer 15-jährigen Wohnungsbauförderung keine Förderung über weitere 15 Jahre gibt, wie bis dahin üblich. Die Eigentümer erhielten damit das Recht, die Miete in den Wohnungen auf die sogenannte Kostenmiete anzuheben, also auf die Miete, die sich nach Anrechnung aller Ausgaben für die Wohnungen ergibt. Rund 28.000 Wohnungen waren vom Ausstieg aus der Anschlussförderung betroffen. Die Folgen sind bis heute spürbar. Denn mancher Eigentümer macht erst jetzt von der Möglichkeit Gebrauch, die Miete anzuheben.

Tausenden Mietern drohen ähnliche Erhöhungen

Drastische Mieterhöhungen wie den Bewohnern in der Konrad-Wolf-Straße drohen rein theoretisch Tausenden anderen Mietern in Berlin. Zum 1. Januar 2021 belief sich die Zahl der Unterkünfte ohne Anschlussförderung nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf rund 10.700 Wohnungen. Die meisten Eigentümer halten sich aber bisher mit Erhöhungen auf die Kostenmiete zurück. Bei fünf Prozent der Wohnungen ohne Anschlussförderung verlangten die Eigentümer nach Angaben der Senatsverwaltung im vergangenen Jahr die Kostenmiete. Bei 95 Prozent der Wohnungen lagen die Mieten darunter.

Nach Angaben der Stadtentwicklungsverwaltung belief sich die durchschnittliche Miete in den Wohnungen ohne Anschlussförderung laut einer Vermieterbefragung Ende 2020 auf 7,36 Euro je Quadratmeter. Rechtlich zulässig wäre eine Miete von durchschnittlich 12,26 Euro je Quadratmeter Wohnfläche kalt. Die Senatsverwaltung verweist darauf, dass Haushalte mit einem Einkommen innerhalb der Einkommensgrenzen für den sozialen Wohnungsbau Anspruch auf einen Mietzuschuss haben. Der ist allerdings begrenzt. Sylvia P. beispielsweise erhält schon bisher einen Zuschuss in Höhe von rund 160 Euro und würde nicht mehr Geld bekommen.

Wenn es nach den Versprechen der rot-rot-grünen Koalition zu Beginn der vergangenen Legislaturperiode gegangen wäre, hätte es das Problem für die Mieter eigentlich gar nicht mehr geben dürfen. R2G hatte nämlich eine Reform des alten sozialen Wohnungsbaues versprochen, zu der auch eine Regelung für die Wohnungen ohne Anschlussförderung gehören sollte. Doch dazu ist es nicht gekommen. Der Grund: Die Koalition konnte sich zwischen zwei konkurrierenden Modellen nicht auf eins verständigen. Mietersprecherin Jana B. fordert am Mittwochabend eine „möglichst rückwirkende Gesetzesänderung für die Fortführung der sozialen Wohnungsbauförderung“. Sie kritisiert das Versäumnis ganz offen. „Wenn der bisherige Senat seine eigenen Gesetzespläne eingehalten hätte, wäre unser Fall nie eingetreten.“

Bezirksbürgermeister sagt Unterstützung zu

Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) zeigt Verständnis für die Mieter. „Wir werden die Mieterinnen und Mieter im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen“, sagt Grunst zur Berliner Zeitung. Zum Beispiel bei der Beantragung von Wohngeld und eines Wohnberechtigungsscheins (WBS). Grunst will aber noch mehr erreichen. „Das Land Berlin muss in Zukunft bessere und längerfristigere Förderinstrumente einsetzen“, fordert er. „Noch besser wäre es, wenn es die Wohnungen gleich selbst baut.“

Für die bestehenden Wohnungen müssten „mit den Eigentümern zügig Anschlussförderungen vereinbart werden und der Rahmen gesetzt werden, dass nur tatsächliche Kosten geltend gemacht werden dürfen“, so Grunst. Oft würden in den sogenannten Kostenmieten absurde Finanzierungskosten durch den Eigentümer geltend gemacht, zum Beispiel Zinslasten, die deutlich oberhalb eines normalen Zinsniveaus liegen. „Wo das nicht hilft, brauchen die Mieter nach Wegfall der Bindungen unbürokratische Mietzuschüsse“, so der Bezirksbürgermeister.

„Wir tun, was wir können“, sagt Grunst am Abend zu den Mietern vor dem Rathaus, die von der Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen unterstützt wurden. Was er aber nicht zusichern könne, sei, die Mieter mit Wohnraum zu versorgen. Das könne das Bezirksamt nicht. Er werde die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Howoge aber beim nächsten Treffen auf das Thema ansprechen. Grunst: „Ich möchte, dass die Menschen nicht vertrieben werden beziehungsweise in die Obdachlosigkeit entlassen werden.“