Für die betroffenen Mieter ist das Urteil des Amtsgerichts Spandau zum Berliner Mietspiegel 2021 erst mal eine gute Entscheidung. Das Gericht befand, dass der Mietspiegel 2021 nichtig ist – und wies damit die Klage eines Vermieters zurück, der eine Mieterhöhung unter Berufung auf den Mietspiegel durchsetzen wollte. Von langer Dauer kann die Freude über das Urteil aber kaum sein, wenn sich die Mieter die Folgen vor Augen führen. Denn klar ist, dass der Vermieter die höhere Miete nun auf anderem Weg durchsetzen kann. Zum Beispiel über die Benennung von drei Vergleichswohnungen oder durch ein Sachverständigengutachten.

Im Unterschied zum Mietspiegel, der für die ganze Stadt gleiches Recht vorsieht, können Mieter anhand solcher sehr individuellen Begründungen in der Regel allerdings kaum überprüfen, ob die ermittelten Mietwerte korrekt sind. Am Ende könnten die zunächst erfolgreichen Mieter durch eine stärkere Mieterhöhung in der Zukunft sogar noch draufzahlen. So wie alle anderen Haushalte, bei denen die ortsübliche Miete nicht per Mietspiegel, sondern mit Gutachten oder Vergleichswohnungen begründet wird. Besonders fatal wäre es, wenn auch die Mietpreisbremse nicht mehr greift, weil der Mietspiegel als Vergleichsmaßstab entfällt.

Unverständlich ist, warum die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung im vergangenen Jahr nicht auf Kritiker gehört hat. Schon damals gab es den Hinweis, dass es sich beim Mietspiegel 2021 um eine unerlaubte zweite Fortschreibung des Mietspiegels von 2017 handelt. Verbunden mit der Forderung, zumindest einen einfachen Mietspiegel für Berlin zu erstellen. Die jetzige Verwirrung hätte dann wahrscheinlich vermieden werden können. Nun bleibt aus Sicht von Mietern wie Vermietern zu hoffen, dass sich das Urteil aus Spandau nicht weiter durchsetzt – und dass der nächste Mietspiegel im Jahr 2023 rechtssicher wird.