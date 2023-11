Der Migrationsdruck an der Grenze lässt nach – aber an den Kontrollen liegt es nicht

Die Zahl unerlaubter Einreisen über Polen nach Deutschland ist in den vergangenen Wochen gesunken. „Wir haben weniger Feststellungen. Im Oktober sind die Zahlen deutlich zurückgegangen“, sagte Alina Müller, Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin, der Berliner Zeitung. Allerdings lägen die konkreten Zahlen noch nicht vor.



Wegen der großen Zahl illegaler Einreisen richtete die Bundespolizei am 16. Oktober an der Grenze stationäre Kontrollen ein. Autos und Transporter werden nun stichprobenweise überprüft, um sogenannte Behältnisschleusungen zu unterbinden, mit denen „Illegale“ in großer Zahl nach Deutschland und in andere westeuropäische Länder gebracht werden.

Nach Angaben der Polizeisprecherin haben sich die kriminellen Schleuser auf die verstärkten Grenzkontrollen eingestellt und weichen aus. So lassen sie die geschleusten Personen in größerer Zahl noch vor der Grenze auf polnischem Gebiet aus den Schleuserfahrzeugen aussteigen und über die Grenze laufen. Auf deutschem Gebiet äußern diese dann gegenüber Bundespolizisten ihre Schutzersuchen.

Kritik an stationären Grenzkontrollen

Gleichwohl kommen laut Bundespolizei tatsächlich weniger Migranten an. Beamte sehen dafür mehrere Ursachen: etwa die, dass Polen und die Slowakei ihre Grenzen stärker überwachen und Migranten aufgreifen. Zudem liege der Rückgang der Zahlen wahrscheinlich auch an der kälteren Witterung. Erfahrungsgemäß befinden sich vor allem im Sommer viele Menschen auf den Fluchtrouten. Kamen vor Monaten noch massenhaft Migranten über die belarussische Grenze zu Polen nach Deutschland, so hat sich der Zustrom von dort abgeschwächt. Schleuser bevorzugen nun wieder die sogenannte Balkanroute – trotz der verstärkten Kontrollen auf diesem Weg.

„Dass die Zahlen zurückgegangen sind, liegt definitiv nicht an den stationären Grenzkontrollen“, sagt Lars Wendland, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) für die Bundespolizei in Berlin und Brandenburg. „Es liegt daran, dass der Migrationsdruck nachgelassen hat.“ Wendland widerspricht damit Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU), der gesagt hatte, dass die Kontrollen wirkten.

Der Gewerkschafter hält nichts von stationären Kontrollen, da diese umgangen würden. Er ist deshalb auch gegen die von der Politik angestrebte Verlängerung und hält die Schleierfahndung für wesentlich effektiver. Zudem würden in Brandenburg Kräfte gebunden, die eigentlich auf Flughäfen oder an der niederländischen Grenze gebraucht werden, sagt er. „Wie lange sollen wir das noch durchhalten?“

Dann wäre da noch die „grüne Grenze“

Die Bundespolizeidirektion Berlin ist für die Sicherheit auf Bahnstrecken und den Flughafen BER zuständig sowie für den Grenzabschnitt zu Polen. Dieser reicht von der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, südlich von Pomellen, bis kurz vor das sächsische Bad Muskau. Allein in diesem Bereich lag die Zahl der Ankommenden im September bei 3300. Im September des Vorjahres waren es lediglich 870. Bis Ende September zählte die Bundespolizei in diesem Bereich 11.500 unerlaubt eingereiste Personen. Das ist ein drastischer Anstieg gegenüber 2022, als im gesamten Jahr 7400 illegale Grenzübertritte gezählt wurden.

„Der Einsatz ist für die Einsatzkräfte weiterhin fordernd“, sagt Alina Müller. „Auch wenn die Zahlen aktuell etwas zurückgegangen sind, ist das Bündel an Einsatzmaßnahmen auch jetzt noch hoch, da die Schleuser auf uns reagieren und wir die sogenannte grüne Grenze mit im Blick behalten müssen.“



Der Begriff „grüne Grenze“ beschreibt die Wälder und Wiesen zu Polen, die nicht mit einer festen Grenzkontrolle überwacht werden können. Durch die Verdrängungseffekte der Grenzkontrolle müssen die Bundespolizisten mehr in diesem teils unwegsamen Gelände kontrollieren.