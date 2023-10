Millionen in die Tonne: Berlin scheitert beim Kampf gegen Lebensmittelabfälle

Es geht um schöne Bilder, klar. Cem Özdemir hat sich einen weißen Kittel über das Jackett geworfen. Irgendwann dirigieren ihn die Fotografen vor die Wand, an der fast mannshohe Schneebesen und Pfannenwender an Haken hängen.



Die Küche der BSR-Kantine in Tempelhof bereitet jeden Tag Essen für bis zu 1500 Beschäftigte der Berliner Straßenreinigung zu. An diesem Freitag Ende September bewirtet sie auch den Bundesernährungsminister. Die Kantine gilt als Vorzeigebetrieb beim Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Der Küchenchef Daniel Indlekofer zeigt Özdemir, wie er das anstellt: viele frische Zutaten statt Fertigprodukte, auf Wunsch auch kleine Portionen. Die Reste gibt es kurz vor der Schließung zum halben Preis, und das Personal ist angehalten, an der Ausgabe die Frage zu stellen: „Darf es auch etwas weniger sein?“