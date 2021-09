Berlin - Es ist, als würde sich ein Puzzle zusammenfügen, Teil für Teil, und plötzlich ergibt alles einen Sinn, einen schrecklichen. Plötzlich scheinen Eltern zu begreifen, was ihre Kinder ihnen erzählen wollten, aber nicht konnten, weil sie noch zu klein sind dafür oder keinen Begriff davon haben, welche Berührung Zuneigung bedeutet und welche eine Grenze überschreitet. Plötzlich scheinen Eltern auch zu ahnen, warum ihre Kinder sich verändert hatten in den vergangenen Monaten, die einen aggressiv wurden, die anderen so seltsam still.

Und plötzlich fragen sich Eltern, ob sie hätten etwas merken müssen. Weil da etwas nicht stimmen kann, wenn Kinder sich morgens am Türrahmen festhalten, schreien, nicht in die Kita wollen. Wegen ihm. Wegen dem, was er ihnen antat. Aber das konnten die betroffenen Eltern vor ein paar Tagen noch nicht wissen. Die Puzzleteile lagen zu weit verstreut auseinander, um daraus ein Bild zu machen.

Es gibt einen Missbrauchsfall in Spandau, zwei Kitas sind betroffen, ein männlicher Erzieher, 32 alt, soll sich an mehreren Kindern sexuell vergangen haben. Das Landeskriminalamt ermittelt, der mutmaßliche Täter ist auf freiem Fuß. Das sind die Fakten, die nach und nach die Öffentlichkeit erreicht haben. Und seitdem hat sich ein Kreis aus gegenseitigen Vorwürfen und Beschuldigungen gebildet: Erzieher gegen Kitaleitung, Kitaleitung gegen Kitaträger, und da ist die Arbeiterwohlfahrt (AWO), deren Krisenmanagement in etwa so erfolgreich ist wie die Präventionsarbeit davor.

Hat die Polizei zu viel Zeit verstreichen lassen?

Dann sind da noch die verschiedenen polizeilichen Stellen, die zurzeit noch herausfinden müssen, wer wen zu spät oder gar nicht informiert hat, wer wo weggeschaut oder gar versucht hat, etwas zu vertuschen. Haben die Beamten selbst zu viel Zeit verstreichen lassen? Wie konnte ein Erzieher einen neuen Job antreten, wenn doch bereits vor vier Jahren gegen ihn ermittelt worden ist?

Und daneben stehen die Eltern, die knapp zwei Wochen nach einem Elternabend, auf dem sie informiert worden waren über den Verdachtsfall, immer noch mehr Fragen haben als Antworten. An diesem Mittwochnachmittag haben sich einige von ihnen vor dem Rathaus Spandau versammelt. Sie hatten Regenschirme dabei und selbst gemalte Botschaften: „Kinder brauchen mehr Schutz!“ Und: „Sexueller Missbrauch ist Seelenraub!“ Oder: „Kindermund tut Wahrheit kund.“

Und wie diese Wahrheit nach und nach aufgedeckt wird, daheim in Gesprächen mit ihren Kindern oder in Anwesenheit von Psychologen, darüber sprachen zwei betroffene Väter vor etwa 200 Menschen: besorgte Mütter, wütende Väter, entsetzte Großeltern, eine Mitarbeiterin des Jugendamts, Bezirksstadträte der Linken und der AfD, niemand von der AWO. Ebenfalls anwesend: Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl, der in diesem Jahr für die Freien Wähler antritt.

Eltern suchen Hilfe bei Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl

Er hält engen Kontakt zu den Eltern der betroffenen Kita, sie kamen nach Bekanntwerden der Vorwürfe auf ihn zu und baten um Hilfe. Er sagte der Berliner Zeitung in Zusammenhang mit den schlimmen Vorfällen in der Spandauer Kita in gewohnt direktem Ton:„ Wer Kinder tötet, quält, missbraucht, misshandelt, und körperlich ausbeutet und missbraucht, muss für lange Zeit immer weggesperrt werden, vielleicht auch für immer.“ Nach seiner Auffassung werde von den Behörden verhindert, dass Fälle sexueller Gewalt wie der aktuelle Kita-Skandal an die Öffentlichkeit geraten. Stahl: „Damit wird der Bürger gezielt in Unwissenheit gelassen über Verbrechen wie Gruppenvergewaltigungen oder Missbrauch von Kindern in Berlin gelassen“. Kinderschutz sei „unverhandelbar“.

„Wer kommt schon auf die Idee“, sagte ein Vater ins Mikrofon, „dass so etwas in der Kita passiert.“ Er konnte vor allem nicht verstehen, dass die Kitaleitung nichts unternommen habe, als mehrere Elternteile den Verdacht geäußert hatten, der mutmaßliche Täter habe ihre Kinder so berührt, wie es Erzieher nicht tun sollten. Der Vater wurde wütend, als er die Erklärung dafür selbst gab: Weil die Eltern nicht das Wort „Beschwerde“ erwähnt hätten. Nur bei einer offiziellen Beschwerde wäre die Kitaleitung tätig geworden, so die Argumentation. Das ist nicht das Einzige, was verwundert. Und es ist nicht der einzige Fehler, der begangen worden ist. Das Puzzle ist längst noch nicht komplett.