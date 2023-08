Erst vor zwei Wochen hatte die Leitung der Humboldt-Universität zu Berlin einen Dozenten aufgrund von jahrzehntelangen Missbrauchsvorwürfen freigestellt und klargestellt, er werde im Wintersemester 2023/24 nicht unterrichten. Die Anlaufstelle des Allgemeinen Studierendenausschusses der HU (RefRat) hatte berichtet, sie sei nach den Vorwürfen der vergangenen Wochen in Beschwerden versunken. Diese müssten erst einmal sortiert werden; viele beziehen sich auch auf andere Dozenten.

Jetzt hat der RefRat gemeinsam mit der Studierendenvertretung der Freien Universität Berlin (AStA FU) weitere Vorwürfe von Machtmissbrauch bekannt gemacht. Ein Professor der HU, der auch einen gemeinsamen Studiengang mit der FU organisierte, wird beschuldigt, sich körperlich übergriffig gegenüber Frauen an seinem Institut verhalten zu haben. Er soll der in einem Essay genannte Täter sein, in dem eine ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin der HU einen Übergriff eines Professors ihres Instituts auf einem Sommerfest beschreibt.

Gegenüber der Berliner Zeitung sagte der RefRat, dass der Fachschaft des betroffenen Instituts eine Vielzahl an Beschwerden gegen den Professor vorliegen würden und dass Mitglieder des Instituts den im Essay dargestellten mutmaßlichen Täter schnell hätten zuordnen können. Von der FU sei er bereits aus seinen Lehrverpflichtungen entbunden worden. An der HU laufe ein Disziplinarverfahren. Dies begrüße der RefRat, da es der erste Schritt in Richtung einer Entziehung der Professur sei – der eigentlichen Forderung.

„Als ich in seine Zunge gebissen habe“: Essay beschreibt sexuellen Übergriff

In einem Essay unter dem Titel „Surviving in Silence in Neoliberal Academia“ beschreibt eine ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin der HU einen Übergriff an der Universität. Ein Professor ihres Instituts habe sie während eines Sommerfestes in sein Büro gebeten. „Als ich aus diesem Büro komme, bin ich nicht mehr die Person, die reingegangen war. Es sind immer noch Leute da. Es waren auch Leute vor der Tür, als ich für vier oder fünf Minuten in dem Büro war, als ich in seine Zunge gebissen habe, nachdem er sie mir gewaltsam in den Mund steckte, ihn wegdrückte, versuchte, mich aus seinem Griff zu befreien und ihm in den Arm biss, mit dem er meine Brust festhielt.“

Das Essay beschreibt außerdem eine Situation, die bereits am selben Tag zuvor stattgefunden hatte. Der Professor, dessen Name in dem Essay nicht erwähnt wird, setzt sich neben die wissenschaftliche Mitarbeiterin und bewegt seine Hand auf ihrem Oberschenkel. Sie erzählt, ihr seien zu diesem Zeitpunkt schon Berichte sexueller Belästigung von Studentinnen und die fehlende Handlungsbereitschaft vonseiten der Universität bekannt gewesen.

Die Pressestelle der HU teilte mit, die Hochschulleitung sei „aus der Mitte der Universität“ auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht worden und habe unmittelbar darauf Ermittlungen eingeleitet. Auf Grund des laufenden Disziplinarverfahrens könne sie aber „keine weitergehende Auskunft erteilen“.