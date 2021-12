Berlin - Das Telefon klingelt. Die Nummer auf dem Display lässt Vorahnungen wach werden. In der Tat, es wird so wie erwartet. Ohne Umschweife ruft eine rauchige Stimme: „Sie sollten mal Ihre Quellen überprüfen!“ Im Übrigen werde man sich zu „Latrinenparolen“ nicht äußern. Das sitzt!

So kann es zugehen, wenn Petra Nelken anruft. Wer sie gegen sich aufbringt, muss mit Feedback in Berliner Metrolekt rechnen. Auch wenn ein Mitglied der BVG-Chefetage einen verbalen Warnschuss auf einen Journalisten verlangt, ist sie zu kernigen Ansprachen fähig. Tatsächliche oder vermeintliche Informanten aus der BVG bekommen zuweilen ebenfalls eine ruppige Rückmeldung.

„Unsere Mitarbeiter haben nie die Schuld“

Natürlich weiß Petra Nelken, dass in zu vielen U-Bahnhöfen der Beton bröckelt, die stellenweise ziemlich abgeschabte U-Bahn-Flotte zum Teil nicht mehr präsentabel ist, dass manche BVG-Busfahrer etwaige menschenfreundliche Charakterzüge zu verbergen wissen und es leider immer weniger Doppeldeckerbusse gibt, dass Berlins Verwaltung mit dem Ausbau der Busspuren nicht vorankommt und Straßenbahnen im Stau stehen lässt. Aber muss man das immer wieder schreiben? „Unsere Mitarbeiter haben nie die Schuld“, ist Nelkens Linie.

Glücklicherweise hat die Ost-Berlinerin, die Tochter des Eulenspiegel-Chefredakteurs Peter Nelken ist und ihr Berufsleben im Alter von 16 Jahren an der Berufsschule „Rudi Arndt“ mit einer Ausbildung zur Schriftsetzerin begann, noch eine andere Seite. Wenn man beharrlich nachfragt, öffnet sie den eisernen Vorhang – und erklärt, was aus ihrer Sicht hinter den Dingen steckt. Das ist selten in der Sprecherszene.

„Senatorin“ haben wir sie bei der Berliner Zeitung genannt, weil sie so oft unmittelbar sprechfähig war. Schon als sie den Bausenatoren Wolfgang Nagel (SPD) und Jürgen Klemann (CDU) sowie Stadtentwicklungssenator Peter Strieder und dessen Nachfolgerin Ingeborg Junge-Reyer (ebenfalls SPD) diente, gab sie oft ohne Wartezeit sofort Auskunft, während schon damals andere Sprecher Tage brauchten.

Petra Nelken volontierte beim Neuen Deutschland, ein Studium an der Fakultät für Journalistik in Leipzig brach sie ab. Beim damaligen Ost-Berliner Baustadtrat Eckehard Kraft begann die Diplom-Juristin 1990 ihre Karriere als Sprecherin. Seit 2004 ist sie bei der BVG – nun nicht mehr.

Vertrag schon zweimal verlängert

Mit 67 möchte Nelken, die lange Zeit Reetz hieß und 2019 wieder ihren Mädchennamen annahm, nicht in die dritte Vertragsverlängerung. Der Zeitpunkt ihres Ausstiegs ist gut gewählt. Seit 2004 ist Petra Nelken bei der BVG – ab Januar 2022 nicht mehr. Mit 67 Jahren möchte sie nicht noch einmal in die Verlängerung. Schade! Aber vielleicht ist der Zeitpunkt ja auch gut gewählt. Der Journalismus, wie wir ihn kennen, ist im Umbruch, manche sagen: in einer Krise. Für viele Menschen sind die „sozialen“ Medien, in denen Aggressionen und Fake News eine immer schriller werdende Kakofonie speisen, interessanter. Wird es kuratierte, geprüfte Nachrichten künftig noch geben, von einigen Eliteinseln mal abgesehen? Werden Sprecher noch gebraucht, wenn das Prinzip von Rede und Gegenrede kein Standard mehr ist?

Petra Nelken, die in Friedrichshain wohnt, muss sich diesem Wandel nicht mehr stellen. Den kann die Mutter von zwei Töchtern und einem Sohn sowie Großmutter einer Enkelin jetzt von außen beobachten – im verdienten Ruhestand.