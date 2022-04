Berlin - Die Täter gehen brachial vor: Sie bohren ein Loch in die Tür des Transporters. Dann schneiden sie mit einer Blechschere einen Halbkreis und biegen das Metall auf. Per Hand entriegeln sie dann die verschlossene Tür des Wagens. Anschließend stehlen sie aus Firmentransportern teure Werkzeuge und Material – und treiben so Handwerker fast in den Ruin.

Organisierte Banden verüben solche Taten berlinweit. Die Werkzeuge werden dann von Hehlern billig im Internet verkauft. Seit einem halben Jahr häufen sich die Autoaufbrüche vor allem in Spandau und Reinickendorf – etwa am Brunsbütteler Damm, an der Hakenfelder Straße oder am Torweg. Betroffen sind vor allem Gas-Wasser-Installateurbetriebe und Elektrofirmen.

„Das geht schon eine ganze Weile so. Aber zurzeit ist es ganz massiv“, sagt etwa Frank Mrazek von der Staakener Limra-Heizung-Sanitär-GmbH. „Uns wurden in zwei Tagen zwei Autos ausgeräumt.“ Bei den Aufbrüchen nahmen die Täter 3000 Öldüsen (Stückpreis ab 10 Euro), die in Brennern verwendet werden, mit. Auch ein Messkoffer für Rauchgasanalyse verschwand. Der Wert: 2000 Euro. Die Versicherung hat der Firma inzwischen gekündigt. Zu oft musste sie wegen der Einbrüche schon zahlen. Ähnlich gehe es auch seinen Kollegen von anderen Firmen, sagt Mrazek.

Zu den Betroffenen gehört zum Beispiel Karl-Heinz Kruschke, Inhaber einer Spandauer Sanitärfima. Erst vor vierzehn Tagen sei ihm wieder ein Auto ausgeräumt worden, zum wiederholten Mal. Unter anderem nahmen die Täter einen Messkoffer im Wert von 2200 Euro mit. „Und eine Pressmaschine. Sie kostet einen Tausender“, sagt Kruschke. Pro Einbruch verschwanden bei ihm Werkzeuge im Wert von 3500 bis 4000 Euro. Hinzu kommt der Schaden an den Transportern. Der jüngste Einbruch kostete Karl-Heinz Kruschke 3800 Euro für die Reparatur. Er setzt keine Hoffnung mehr in die Polizei. „Sie macht nichts und interessiert sich nicht dafür“, meint er.

Berliner Polizei hat keinen Überblick

Einen Überblick über die Täter und die Zahl der Aufbrüche von Handwerkstransportern hat die Berliner Polizei offenbar nicht. Die speziellen Zahlen ließen sich statistisch nicht aufbereiten, sagt eine Sprecherin. Im Gegensatz zu anderen stadtweiten Kriminalitätsphänomenen werden die Transportereinbrüche, die unter die Rubrik „besonders schwerer Diebstahl aus Kfz“ fallen, nicht zentral bearbeitet. Jede Kripodienststelle der fünf örtlichen Polizeidirektionen befasst sich damit selbst.

Es sind mehrere Banden, die in Berlin diese Einbrüche verüben. Sie gehen unterschiedlich vor. Einige schneiden das Türblech mit der Stahlschere auf. Andere lösen das Gummi von der Tür und entriegeln diese mit einem Haken. Nach Erkenntnissen eines Ermittlers haben sich die Banden vor allem aus Ländern wie Serbien, Bulgarien und Rumänien auf den Weg nach Berlin gemacht. Sie sind nicht nur auf teure Werkzeuge spezialisiert, sondern nehmen auch billige Geräte mit – den Bohrschrauber, den es für 79 Euro im Baumarkt gibt, oder den Trennschleifer für 99 Euro.

Nicht einmal die Spurensicherung kommt noch

Bei Klaus Ratzmann, Inhaber eines Elektroinstallationsbetriebs, wurden in den letzten vier Monaten viermal die Autos aufgebrochen: Ein Transporter wurde gleich zweimal hintereinander heimgesucht – jedes Mal an einer anderen Tür. An diesem belaufen sich die Reparaturkosten auf 7000 Euro. Die Täter nahmen Werkzeug und Maschinen im Wert von 1500 Euro mit. Im Fall eines anderen Fahrzeugs war nur eine Tür betroffen. Reparaturkosten: 3500 Euro. Die Kosten für das gestohlene Werkzeug belaufen sich auch hier auf 1500 Euro. Ratzmann räumt nach Feierabend die teuren Geräte mittlerweile aus den Autos. Bei seinen Kollegen ist das nach eigenem Bekunden nicht so ohne Weiteres möglich.

Bei der Polizei werden die massenhaften Transporteraufbrüche anscheinend schnell zu den Akten gelegt, wenn es keine Anhaltspunkte zu den Tätern gibt. Mittlerweile erstattet Ratzmann seine Anzeigen bei der Polizei nur noch über deren Internetwache. Es bringe sowieso nicht viel, sagt er. „Die Polizei kommt auch nicht, um die Einbruchspuren zu sichern. Ich soll ihr nur ein Foto schicken“, sagt er.

Mitunter gelingt es der Polizei auch mal, Transporter-Einbrecher zu fassen. Am 8. April etwa, als Fahnder in Zivil vom Abschnitt 33 in Alt-Hohenschönhausen zwei Männer bei einem Diebstahl beobachteten. An der Marzahner Straße räumten sie über die aufgebrochene Seitentür eines geparkten Mercedes-Transporters einen Werkzeugkoffer aus, welchen sie in einem Opel verstauten. Der 33- und der 41-Jährige wurden festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Ob die Männer Haftbefehl erhielten, ist bislang unklar.