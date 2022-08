Wieder ohne Umsteigen nach China: Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) bekommt demnächst eine weitere Langstreckenverbindung. Vom 12. August an fliegt Hainan Airlines einmal wöchentlich von dort nach Peking. Das berichtet Lutz Schönfeld von Aviation Services & Media in Berlin. Damit nimmt die große chinesische Fluggesellschaft ihre Verbindung zwischen den Hauptstädten, die sie vor mehr als zwei Jahren zu Beginn der Corona-Pandemie eingestellt hatte, wieder auf. Die Pandemie erfordert allerdings einen längeren Zwischenstopp in China, wie aus dem Bericht weiter hervorgeht.

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Hainan Airlines ab dem 12. August 2022 die Route PEK–BER wieder aufnehmen wird.“ So beginnt das Schreiben der Fluggesellschaft, aus dem Schönfeld zitiert. In Berlin operiert Hainan erstmalig vom BER, in PEK vom Beijing International Airport, Terminal 2. Bis Februar 2020 war der Flughafen Berlin-Tegel der Start- und Endpunkt im Westen.

Corona-Pandemie erfordert „technische Zwischenlandung“ in China

Die neue alte Interkontinentalverbindung wird laut Flugplan einmal wöchentlich bedient, und zwar am Freitag. Flug HU 489 startet um 2.30 Uhr in Peking, die Ankunft am BER ist für 6.40 Uhr vorgesehen. Vom neuen Schönefelder Flughafen geht es ebenfalls freitags um 16.50 Uhr nach China zurück.

In der chinesischen Hafenstadt Dalian ist für den kommenden Tag ein Stopp geplant, der von 8.25 bis 23.45 Uhr dauern soll. „Die Landung in Dalian ist eine technische Zwischenlandung entsprechend den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie“, teilten Hainan Airlines mit. „In dieser Zeit sollen die Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt werden, also zum Beispiel PCR-Tests“, erfuhr Schönfeld. Welche weiteren Prozeduren anstehen, werde von den Behörden festgelegt. Am folgenden Tag, im Flugplan mit +2 vermerkt, wird um 1.10 Uhr Peking erreicht.

„Zu Beginn werden Flugzeuge des Typs Airbus A330 eingesetzt“, so Schönfeld. Später werden auch Maschinen vom Typ Boeing 787-9 zwischen Berlin und Peking fliegen.

Mitte August startet eine neue Verbindung von Berlin in die USA

Hainan hatte 2008 den Flugbetrieb zwischen Berlin und Peking aufgenommen. Von Anfang an zeigte sich das Unternehmen mit der Nachfrage sehr zufrieden. Allein während der ersten zehn Jahre wurden auf der Langstreckenroute rund 700.000 Passagiere und circa 50.000 Tonnen Fracht befördert. Die in China angeordneten Corona-Maßnahmen führten dazu, dass der Verkehr in die Volksrepublik 2020 auf ein Minimum zurückging. Nun sind wieder Reisen möglich, allerdings mit Einschränkungen und unter strengen Bedingungen. Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) hatte sich dafür eingesetzt, dass die Route nach Ostasien wieder aufgenommen wird.

Damit wächst die Zahl der direkten Langstreckenverbindungen vom und zum BER weiter. Bereits jetzt kann man mit Qatar Airways nonstop nach Doha reisen und mit Scoot nach Singapur. United Airlines fliegt seit Ende März 2022 täglich zum Flughafen Newark Liberty International im Großraum New York. Vom 17. August 2022 an verbindet die norwegische Airline Norse Atlantic Airways den BER mit dem John F. Kennedy Airport (JFK) in New York. Zwei Tage später kommt eine Route nach Los Angeles hinzu. Vom 25. Mai 2023 an soll es noch eine Direktverbindung in die USA geben. Wie berichtet will Delta Air Lines täglich vom BER zum JFK fliegen.