Berlin - Deutschland erinnert am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, an das Ende des Zweiten Weltkriegs. In Ländern, die einst zur Sowjetunion gehörten, wird am 9. Mai traditionell der Tag des Sieges gefeiert. Auch in Berlin war dieser Tag in den letzten Jahren der größere – wenn auch inoffizielle – Feiertag. Kann das nach Russlands Überfall auf die Ukraine noch so bleiben? Ein Gespräch mit Mischa Gabowitsch, Historiker und Soziologe, der das Gedenken erforscht.

Berliner Zeitung: Herr Gabowitsch, ist angesichts des Ukraine-Kriegs das Gedenken am 9. Mai noch zu retten?

Mischa Gabowitsch: Schon in den letzten Jahren hat sich das Gedenken an diesem Tag stark verändert, und zwar in jedem nationalen Kontext unterschiedlich. Denn der 9. Mai war nie ein rein nationaler Feiertag, sondern wurde immer an verschiedenen Orten ganz unterschiedlich begangen – von Anfang an, seit 1945. Wenn Russlands Großangriff auf die Ukraine nicht gewesen wäre, dann hätte sich die Bedeutung des Tages wahrscheinlich in verschiedenen Ländern nach und nach auseinanderentwickelt. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass vieles, was mit dem 9. Mai assoziiert war, komplett verschwinden wird.

Was wird verschwinden?

In Lettland zum Beispiel sind alle öffentlichen Feierlichkeiten zum 9. Mai verboten worden, stattdessen soll an diesem Tag der Opfer des Kriegs in der Ukraine gedacht werden. Der Tag war schon zuvor kontrovers, aber bis vor ein paar Jahren gab es etwa in Riga einen Bürgermeister, der dem Tag des Sieges gegenüber sehr aufgeschlossen war. Jetzt haben russischsprachige Persönlichkeiten in Lettland einen Brief veröffentlicht, in dem sie ihren Landsleuten ans Herz legen, in diesem Jahr nicht öffentlich zu feiern. Sie reagieren damit explizit auf die Art, in der Russland seinen Angriffskrieg mit dem Zweiten Weltkrieg legitimiert.

Paulus Ponizak „Unglaublich symbolträchtiger Ort“: Besucher schauen am 9. Mai 2021 auf die Soldatenstatue

Wie hat sich der 9. Mai in Berlin zuletzt entwickelt?

Zum einen ist der 9. Mai in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern, zu einem Fest alles Russischen, alles Sowjetischen geworden. Im Treptower Park konnte man einmal im Jahr seine Familiengeschichte und seine Herkunft feiern. Viele Menschen, mit denen ich dort gesprochen habe, nannten das als Motiv: Sie hätten oft das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein, ihr Hintergrund und die Leistung ihrer Großeltern würden in Deutschland nicht ausreichend gewürdigt. An diesem Tag sei das anders. Die Familiengeschichte wird aber nicht nur auf nationale Identitäten bezogen. Innerhalb der jüdischen Gemeinde in Berlin gibt es zum Beispiel landsmannschaftliche Clubs von Leningradern und Odessiten, die am 9. Mai gemeinsam die Ehrenmale in Treptow oder im Tiergarten besuchten.

Wer kam noch?

Menschen, die – unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen – nach einer Alternative zum geschichtspolitischen Mainstream der Bundesrepublik suchten. Das war immer ein extrem breites Spektrum, von linken Antifaschisten bis hin zu rechtsradikalen Reichsbürgern. Daher gab es auch immer wieder Konflikte. Trotzdem funktionierte das Nebeneinander meist, weil man sich nicht über die politischen Positionen definierte, sondern über den geteilten emotionalen Bezug zu diesem Ort und zum Sieg der Sowjetunion über NS-Deutschland.

Es kamen ja bis zur Pandemie sogar Menschen aus Russland angereist.

Nicht nur aus allen Ecken Russlands, sondern auch aus Belarus, aus der Ukraine. Das Ehrenmal im Treptower Park ist für Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion ein unglaublich symbolträchtiger Ort, während viele Deutsche es gar nicht kennen.

Paulus Ponizak „Einmal im Jahr seine Herkunft feiern“: Besucherin in Treptow am 9. Mai 2021

Warum ist das so?

Weil vor allem die zentrale Statue des Befreiersoldaten zu einer Ikone des sowjetischen Siegs wurde, die zehntausendfach kopiert und verbreitet wurde. Angesichts dieses Bildes kann man einen gewissen Stolz darüber verspüren, wer man ist und wo man herkommt. In den letzten Jahrzehnten hat es ja genug Ereignisse gegeben, die einem diesen Stolz vermiesen konnten. Angefangen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Bis zum letzten Jahr konnte man in Treptow zum Beispiel auch Paare mit ukrainischen und mit russischen Flaggen treffen.

Wie viele Menschen waren da?

Im Jubiläumsjahr 2015 waren es am 9. Mai über 40.000. Im Jahr davor waren es an einem regnerischen Wochentag um die 13.000.

Sebastian Bodirsky Zur Person Mischa Gabowitsch, Historiker und Soziologe, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Einstein Forum in Potsdam. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Geschichte und Gegenwart des sowjetisch geprägten Kriegsgedenkens. Seit 2012 besucht er am 9. Mai das Sowjetische Ehrenmal in Treptow als Feldforscher.

Kamen auch dankbare Deutsche?

Ja, immer. Insbesondere Menschen mit DDR-Biografien. Und oft haben sie mir in Interviews erzählt, dass ihre Lebens- oder Familiengeschichte mit der Sowjetunion verbunden ist. Zum Beispiel gab es deutsche Kommunisten, die in die Sowjetunion ins Exil gegangen sind, oder ihre Nachfahren. Oder westdeutsche Antifas, die diesen Ort ursprünglich gar nicht kannten. Und es hat mich immer wieder überrascht, dass die unterschiedlichen Gruppen einander oft überhaupt nicht wahrnahmen.

War das Ehrenmal in Treptow ein Ort, an dem die postsowjetische Welt zusammenfand?

Nicht die ganze. Der Tag ist schon seit Jahren stark politisiert, und spätestens seit 2014 sind natürlich sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer fern geblieben oder kamen bewusst an anderen Tagen. Viele Menschen sind zudem angewidert von Symbolen der Unterstützung für Russlands Politik, die dort immer wieder zu sehen waren.

Kam der ukrainische Botschafter nach der Annexion der Krim durch Russland noch zum Gedenken am Ehrenmal?

Die Ukraine handhabt es seit 2014 so, dass es keine gemeinsamen Veranstaltungen mehr mit der russischen Botschaft gibt. In der Ukraine hat man 2015 zudem einen neuen Gedenktag eingeführt, den 8. Mai als Tag der Erinnerung und der Versöhnung. Wobei der 9. Mai nicht abgeschafft wurde. Es gibt ein doppeltes Gedenken. Und wir wissen aus unserer Forschung, dass einige sich doppelt beteiligen. Oder dass sie den Unterschied gar nicht so stark wahrgenommen haben. Dennoch hat in der Ukraine in den letzten Jahren der 8. Mai an Bedeutung gewonnen. Auch gedenkt man jetzt des gesamten Zweiten Weltkriegs in Europa, also der Jahre 1939 bis 1945, nicht erst ab dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Jahr 1941, wie bis heute etwa in Belarus oder Russland üblich. Der rote Mohn als Gedenksymbol hat zunehmend das schwarz-orange Georgsbändchen ersetzt. Dieses Bändchen ist vielen postsowjetischen Regierungen schon seit Jahren suspekt. Inzwischen werden Gedenksymbole, die mit Russland assoziiert werden, komplett verboten.

In Deutschland?

In Deutschland sind es nur die Symbole, die unmissverständlich eine Unterstützung für den Krieg bezeugen. Dafür braucht es keine eigenen Gesetze. So etwas kann als Billigung von Straftaten nach Paragraf 140 des Strafgesetzbuches geahndet werden. Aber in Moldau oder Litauen zum Beispiel haben die Parlamente in den letzten Tagen Beschlüsse verabschiedet, die neben den V- und Z-Symbolen auch das Georgsbändchen verbieten.

Das Georgsbändchen, in dessen Farben in Russland jetzt auch häufig das „Z“ dargestellt wird, wird in Berlin sicher wieder massenhaft präsent sein, oder?

Das ist zu befürchten. Bis jetzt gab es viele Menschen, die sich im Gedenkrepertoire bedient haben und sagen konnten, dies sei keine Unterstützung von Russlands Politik, sondern einfach eine Ehrerbietung für die Großeltern. Bis zum 24. Februar habe ich als Feldforscher gesagt, man müsse das differenziert sehen. Dass es Menschen gibt, die ihre Teilnahme am Gedenken nicht als politisches Statement begreifen und die staatliche Vereinnahmung des Symbols nicht wahrnehmen. Doch jetzt ist für mich der Punkt gekommen, an dem ich kein Verständnis mehr dafür aufbringen kann.

Warum war das bisher anders?

All diese Symbole einschließlich des Georgsbändchens wurden ursprünglich nicht von staatlichen Stellen eingeführt. Das Bändchen verwendet zwar die Farben einer alten militärischen Auszeichnung, des Sankt-Georgs-Bandes. Es geht aber als Gedenkzeichen auf die Initiative einer Journalistin im Jahr 2005 zurück, auch wenn sie bei einer staatlichen russischen Nachrichtenagentur tätig war. Die Idee war, es zu verkaufen und so Geld für Veteranen zu sammeln. Das hat nicht geklappt, aber das Bändchen selbst hat sich verbreitet. Und dann hat sich nach und nach der Staat dieses Symbols bemächtigt. Irgendwann kann man eine solche Vereinnahmung einfach nicht mehr ignorieren. Auch das Hakenkreuz war schließlich früher ein positiv besetztes indisches Symbol. Aber wir können heute nicht mehr so tun, als habe sich seine Bedeutung nicht gewandelt.

Paulus Ponizak „Der Tag ist schon seit Jahren stark politisiert“: Junge mit Sowjetfahne am Ehrenmal

Wie verläuft ein typischer 9. Mai in Treptow?

Der Tag ist kompliziert. Ich habe das über viele Jahre beobachtet. Es ist ein großer Unterschied, ob man morgens um neun kommt, um als Familie Blumen niederzulegen, still zu gedenken und später zu Hause ein Gläschen trinkt und über die Familiengeschichte spricht. Oder ob man um elf Uhr kommt, wenn auch eine Delegation der russischen Botschaft da ist, und sich zu denjenigen gesellt, die Anti-Nato-Parolen schreien. Es macht auch einen Unterschied, in welchen Teil des Geländes man geht. Vor der Pandemie organisierte die VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, jedes Jahr eine Veranstaltung mit Musik und Redebeiträgen in der Nähe. Viele Menschen haben das gar nicht wahrgenommen, weil sie einfach schnurstracks zur Soldatenstatue gegangen sind. Es macht auch einen Unterschied, zu welchem Ehrenmal man geht. In der Schönholzer Heide ist es immer wesentlich andächtiger zugegangen als in Treptow, während im zentral gelegenen Tiergarten immer viele offizielle Delegationen, aber auch Touristen anwesend waren.

Wird der ukrainische Botschafter in diesem Jahr kommen?

Am 9. Mai garantiert nicht. Ich weiß aus Gesprächen mit Aktivist:innen, dass einiges geplant ist von ukrainischer Seite, aber ganz klar getrennt wird zwischen dem 8. und dem 9. Mai.

Verschieben die Ukrainer auch in Berlin ihr Gedenken auf den 8. Mai?

Auf jeden Fall.

Warum dieser Tag? Als Deutschlands Kapitulationserklärung am späten Abend des 8. Mai 1945 in Kraft trat, war in Moskau schon der 9. Mai. Und auch in Kiew.

In Kiew hat sogar, anders als in Moskau, am 9. Mai 1945 eine Siegesparade stattgefunden. Vieles, was wir jetzt mit russischem Kriegsgedenken verbinden, hat sich zunächst in der Ukrainischen Sowjetrepublik entwickelt. Das Ausweichen auf den 8. Mai ist jetzt ein Versuch, das Gedenken zu europäisieren oder zu verwestlichen. Auch in Polen wurde der Gedenktag im Jahr 2015 vom 9. auf den 8. Mai verlegt. Historisch gesehen ist es eine starke Vereinfachung, aber immer stärker verbreitet sich die Vorstellung, dass der 8. Mai ein Tag des Friedens ist. Ein Tag, an dem man der Opfer des gesamten Kriegs gedenkt, inklusive Hitler-Stalin-Pakt. Und der 9. Mai eher so ein brachialer, aggressiver Tag des Siegesstolzes, mit dem man nicht mehr so viel zu tun haben möchte.

Putin versucht seit Jahren, den 9. Mai und den Sieg der Roten Armee für sich zu vereinnahmen.

Dieses Ziel hat er jetzt wohl erreicht, und zwar viel radikaler, als es sich andeutete. In Kasachstan wird es in diesem Jahr keine Parade geben, in Moldau und Litauen sind die Symbole verboten, auch in Georgien wird über die Verlegung der Feierlichkeiten auf den 8. Mai nachgedacht. Der 9. Mai wird immer stärker von den Paraden in Moskau dominiert, die übrigens zu sowjetischen Zeiten nur selten an diesem Tag stattfanden. Wenn der Tag in Russland in diesem Jahr mit lauter Z-Symbolen begangen wird, hat das mit dem Zweiten Weltkrieg so gut wie gar nichts mehr zu tun, und mit der Handvoll überlebender Veteranen ohnehin nicht.

In Telegram-Gruppen organisieren sich Putin-Fans, um am Treptower Park eine Propagandashow zu veranstalten. Putin selbst, so wird befürchtet, will in Moskau am 9. Mai einen Erfolg im Krieg gegen die „Faschisten“ in der Ukraine verkünden.

Der Tag wurde von Anfang an für staatliche Zwecke instrumentalisiert. Der 9. Mai war immer auch ein Volksfest, aber nie eines ohne Politik. 2014 ließ Putin in Sewastopol auf der Krim ein großes Spektakel abhalten. Damals hatte das tatsächlich einen mobilisierenden Effekt, auch weil sich um die Krim schon seit dem 18. Jahrhundert so viele russische Kriegsmythen ranken. Inzwischen funktioniert das meinem Eindruck nach aber schlechter. Mit seiner „Spezialoperation“ wollte Putin eher die Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahr 1968 nachstellen. Daher stand zunächst auch nicht die Bildersprache des Weltkriegsgedenkens im Mittelpunkt, sondern die eher zufälligen und nichtssagenden V- und Z-Symbole. Und wer frühmorgens aus heiterem Himmel Kiew bombardiert, dem weist die Kultur der Erinnerung an den Großen Vaterländischen Krieg eindeutig die Rolle des Aggressors zu. Das kann auch die lauteste Propaganda nicht einfach so wegmanipulieren.

Gibt es eine Tradition, die sich trotz all dieser Probleme halten könnte?

In den USA gibt es zum Gedenken an den Bürgerkrieg bis heute alle möglichen Veranstaltungen, etwa von Amateur-Militärhistorikern oder Reenactment-Gruppen. Ich kann mir schon vorstellen, dass irgendetwas in dieser Richtung in Russland überleben wird. In den letzten Tagen habe ich mich in russischsprachigen militärhistorischen Foren umgesehen. Da gibt es Leute, die munter weiter über den Zweiten Weltkrieg diskutieren, als sei überhaupt nichts passiert.

Wird das Gedenken in Berlin überleben?

Ein paar Leute findet man immer, die so tun, als sei nichts. Aber der Tag wird seinen Status als einigendes Volksfest endgültig verlieren. Einer der wichtigsten Gründe für den Erfolg in den letzten zwei, drei Jahrzehnten war ja, dass sich auf den 9. Mai alle irgendwie einigen konnten. Es war eine Art Gummi-Erinnerungsort, in dem alle Platz hatten. Das wird sich jetzt ändern. Auch in Russland, in der aktiven Minderheit, die sich gegen den Krieg stellt, wird es kaum noch jemanden geben, der sich noch an so einem Gedenken beteiligen wird.

Was wird aus der Erinnerung an die Millionen Opfer der Sowjetunion?

Das ist die große Frage. In den letzten Jahren sind sie etwas mehr zur Sprache gekommen und auch differenzierter. Aber letzten Endes musste das Gedenken in die Kultur der Heldenverehrung eingefügt werden. Ein Beispiel dafür ist das Riesendenkmal, das vor zwei Jahren in der Nähe von Rschew eröffnet wurde. Es erinnert an die Hunderttausenden Soldaten, die in einer der größten Kesselschlachten der Geschichte ums Leben gekommen sind. Zu sowjetischen Zeiten durfte man über sie nicht sprechen. Jetzt darf man das, aber die Bildsprache und der Diskurs sind weiterhin heroisch und staatstragend. Ein opferzentriertes Gedenken ist den meisten postsowjetischen Ländern fremd.

Bleibt das Gedenken in den Familien? Zuletzt sah man in Berlin immer mehr Menschen mit Fotos ihrer gefallenen Vorfahren, dem sogenannten Unsterblichen Regiment.

Das Gedenken ist individualisiert und personalisiert worden. Ironischerweise, weil Russlands Verteidigungsministerium eine große Datenbank öffentlich gemacht hat. Vorher wussten die meisten Leute nichts über die Geschichte der Großeltern. Natürlich will jeder den Großvater als Helden verehren. Eine Diskussion, wie sie Deutschland geführt hat über die Verbrechen der Wehrmacht, steht bestenfalls noch bevor. Sie wäre aber auch sehr viel komplizierter, weil die Rote Armee tatsächlich eine Befreierarmee war, die aber eben auch Verbrechen begangen hat.

Werden Sie am 9. Mai am Ehrenmal in Treptow sein?

Ich werde auf jeden Fall am 8. Mai im Tiergarten sein, zu Veranstaltungen des Bündnisses „Gedenken gegen den Krieg“. Und natürlich will ich am 9. Mai mit eigenen Augen sehen, was sich dort entwickelt.

Sie gehen als Wissenschaftler hin?

Ja, immer. Auch weil ich an einem Buch über die Geschichte des 9. Mai schreibe. Aber in diesem Jahr habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich nicht nur aus der nüchternen Beobachterperspektive auf den Tag blicken kann.

Sollten dankbare Berliner in diesem Jahr auf den 8. Mai ausweichen?

Vielleicht ja. Vielleicht ist auch der Zeitpunkt gekommen, andere Orte zu finden. Aber wenn Deutsche, vor allem Westdeutsche, nach neuen Formen des Gedenkens suchen, denken sie vor allem diskursiv. Jemand steht auf einer Bühne und stellt eine bestimmte Sichtweise auf die Geschichte vor. Die sowjetische Gedenktradition ist sehr viel emotionaler und körperbetonter.

Und wenn sie doch am 9. Mai in Treptow gedenken möchten?

Dann sollten sie meines Erachtens ein ganz klares Zeichen gegen die aktuelle russische Aggression setzen. Man darf das Weltkriegsgedenken nicht einfach den heutigen Kriegsbefürwortern überlassen. Aber man darf auch nicht so tun, als sei angesichts der Invasion noch eine neutrale Haltung möglich.