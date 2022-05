Hunderte Bewerber bei jedem Besichtigungstermin, kaum noch Angebote auf Immoscout und Co. Wer in diesen Tagen in Berlin eine Wohnung sucht, kann leicht verzweifeln. Es war es wohl noch nie so schwer.

Wir bei der Berliner Zeitung wollen es genauer wissen und haben die Community auf Instagram und Facebook gefragt: „Wie findet man in Berlin noch eine bezahlbare Wohnung?“

Hier sind die besten Tipps und Tricks unserer Leserinnen und Leser, wie es vielleicht doch noch klappt mit einer Wohnung in Berlin.

1. Wohnungsbaugesellschaften anschreiben

In Berlin gibt es sechs städtische Wohnungsbaugesellschaften (WBG). Sie heißen: Degewo, Gesobau, Gewobag, Howoge, Stadt & Land und WBM. Beim Abschluss neuer Mietverträge verlangten diese Unternehmen im vergangenen Jahr im Schnitt eine Miete von 7,25 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Und sie bauen neue Wohnungen – überall in der Stadt. Ein guter Trick ist es, auf den Webseiten der WBG zu informieren, welche Neubauprojekte geplant sind und dann initiativ eine Bewerbung zu schicken.

2. Auch außerhalb des Rings suchen

Klar, die meisten wollen am liebsten in Kreuzberg, Mitte oder Prenzlauer Berg wohnen. Wesentlich einfacher ist es aber, wenn man den Radius erweitert – und auch außerhalb der Innenstadt nach Wohnungen Ausschau hält. In Marzahn-Hellersorf zum Beispiel, Lichtenberg, Spandau oder Reinickendorf. Ein Nutzer schreibt auf Instagram: „Bester Tipp den ich leisten kann: Berlin hört nicht hinterm S-Bahn-Ring auf.“

3. Plus-Account bei ImmoScout24

Es ist mittlerweile eigentlich kein Geheimtipp mehr: Wer zwölf Monate lang 9,99 Euro an ImmoScout24.de zahlt, dessen Wohnungsanfragen landen oben auf dem Stapel des Maklers. Mit dem Plus-Account erfährt man außerdem auch eher von Anzeigen als die Nutzer der kostenfreien Version. Inzwischen ist allerdings zu hören, dass sehr viele Menschen einen Plus-Account nutzen. Der Vorteil relativiert sich dadurch wieder. Trotzdem war es in unserer Umfrage ein oft genannter Tipp.

4. Ebay-Kleinanzeigen

Ein weniger kommerziell gestaltetes Angebot findet man auf Ebay-Kleinanzeigen. Viele Menschen stellen hier ihre frei werdenden Wohnungen rein oder suchen nach Nachmietern. „So kommt man gut an Besichtigungstermine“, schreibt uns ein Nutzer. Ein weiterer Vorteil: Man kann selbst ein Gesuch schreiben und hoffen, dass jemand darauf aufmerksam wird. Aber Vorsicht: Es gibt immer wieder Berichte über Betrüger auf dieser Webseite.

5. Bekannte und Freunde

Es klingt simpel, was ein Nutzer bei Instagram schreibt: „Einfach jeden anlabern, den man kennt.“ Doch viele Wohnungen in Berlin sind vergeben, ehe sie überhaupt online auf ein Portal gestellt werden. Vitamin B ist das Zauberwort. Auch auf Instagram und Facebook werden regelmäßig im Bekannten- und Freundeskreis Wohnungen angeboten. „Frühzeitig immer allen erzählen dass man auf der Suche ist“, schreibt jemand anderes.

6. Geduld haben und hartnäckig bleiben

Na klar, es ist einfacher gesagt als getan. Trotzdem: Wer dran bleibt, der findet irgendwann etwas. Wichtig ist, gut vorbereitet zu sein. Das heißt, immer alle Unterlagen vollständig bei der Besichtigung dabei zu haben. Vor allem: Einkommensnachweis der letzten drei Monate, Schufa-Auskunft und Mietschuldenfreiheitsbestätigung des aktuellen Vermieters.

Und schließlich: Nicht unterkriegen lassen, auch bei der zehnten Absage. Freundlich bleiben, auch wenn es manchmal schwer fällt.