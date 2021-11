Berlin - Da kann etwas nicht stimmen: Wenn in einer Unterkunft der Berliner Kältehilfe in Kreuzberg auch Menschen übernachten müssen, die regulär arbeiten. Die aus dem europäischen Ausland kommen oder aus Schwarzafrika und hier so miserabel entlohnt werden, dass sie sich keine Wohnung leisten können. Die froh sind, dass sie am Abend von den Mahlzeiten profitieren, die dort an der Ohlauer Straße ausgegeben werden. Die ein ehrenamtlicher Arzt der Johanniter medizinisch versorgt, obwohl es sein kann, dass ihre Verletzungen von einem Arbeitsunfall herrühren.

Da läuft etwas gehörig schief. Auf dem hiesigen Wohnungsmarkt, der dafür sorgt, dass rund 50.000 Berliner ohne eigene Bleibe sind, in gestellten Wohnungen leben müssen, darunter vielfach Familien mit kleinen Kindern. Es ist ebenso skandalös, dass Unternehmer offenbar ihr Geschäftsmodell auf dem Elend anderer Menschen aufbauen und sich somit im Wortsinn asozial verhalten, weil sie die Solidargemeinschaft parasitär in Anspruch nehmen. Es ist nicht zu verstehen, dass in den zuständigen Bezirken das Problembewusstsein teils schwach ausgeprägt ist, was die Versorgung Obdachloser ohne deutschen Pass angeht, wie Mitarbeiter von Hilfsorganisationen immer wieder feststellen.

Bei Arbeitnehmern, die in einer Notunterkunft leben, handelt es sich zwar um ein besonders absurdes Beispiel, aber es verdeutlicht umso besser, besser noch als die Erstsemester auf aussichtsloser Wohnungssuche, dass in dieser Stadt etwas nicht stimmt. Dass das Grundrecht auf Wohnen zehntausendfach missachtet wird, schon seit Jahren, Tendenz steigend.

Seit Montag hat die Berliner Kältehilfe ihre Notunterkünfte geöffnet. Auch das ist ein gutes Beispiel. Dafür, dass ohne das Engagement all der Ehrenamtlichen und ohne großzügige Spenden das System längst kollabiert wäre. Ein Beispiel für politisches Versagen.