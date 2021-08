Berlin - Gut, dass es Lösungsmittel gibt. So konnten unter den 300 Klima-Aktivisten der „Extinction Rebellion“, die sich am Montag vor dem Brandenburger Tor versammelten, um den Verkehr lahmzulegen, diejenigen, die ihre Hände mit Sekundenkleber am Asphalt befestigt hatten, ohne größere Hautschäden losgelöst werden. Laut Polizeiangaben seien es sechs Personen gewesen, die angeklebt waren. Insgesamt habe es zwei Festnahmen und sieben leicht verletzte Beamte im Rahmen der Proteste am Montag gegeben.

Die unangemeldete, größtenteils friedliche Protest-Aktion wurde nach fast drei Stunden aufgelöst. Der Umgang mit einem wilden Aktivisten-Camp, das sich im Monbijou-Park in Mitte gebildet hatte, war dagegen am Nachmittag zunächst unklar. Die Polizei teilte nach Prüfung mit, es handele sich um eine spontane politische Versammlung, die Menschen dürften bleiben, aber müssten die Zelte abbauen. Die Organisatoren der Proteste warfen der Polizei teils Gewaltausübung beim Auflösen rund um das Brandenburger Tor vor. Menschen seien geschlagen und an den Haaren gezogen worden, die Polizei äußerte sich zunächst dazu nicht.

Ganz so spektakulär wie 2019, als die „Extinction Rebellion“ eine Woche lang den Verkehr in Berlin blockierte und den Potsdamer Platz besetzte, war die Aktion am Montag noch nicht. Sie war aber auch nur der Auftakt zu einer Woche der Klima-Proteste in Berlin unter dem Motto „August Rise Up“ – August-Aufstand. Am Dienstag soll ein weiterer Protest-Zug durch die Innenstadt ziehen. Bestehen bleibt das bisherige Protest-Lager am Haus der Kulturen der Welt, wo sich schätzungsweise 600 Klima-Aktivisten aufhalten. Die Protestierenden hatten am Montag in Monbijoupark Zelte und Baumhäuser aufgebaut, um von dort weitere Aktionen zu starten.

Ein acht Meter hoher Holzturm zum Festketten

Am Montag war die Stimmung zunächst friedlich, nachdem die Aktivisten Aktionen ab 8 Uhr angekündigt und die Polizei vor Verkehrsbehinderungen gewarnt hatte. Rund um das Brandenburger Tor waren die Straßen abgesperrt. Die Organisatoren der Proteste beschwerten sich, es seien Requisiten konfisziert worden: etwa ein acht Meter hoher Holzturm, an den man sich ketten wollte.

Ab 10.45 Uhr setzten sich dann etwa 300 Personen spontan auf den Platz des 18. März und besetzten ihn. Der Verkehr wurde am Holocaust-Mahnmal Richtung Potsdamer Platz abgeleitet. „Wir wussten gar nichts von Protesten“, sagte ein Touristen-Pärchen in einem Mietwagen. Sie seien aber nicht böse, sie zahlten nur für gefahrene Kilometer. Lieferwagen- und Lkw-Fahrer machten hingegen ihrem Ärger mit Hupen Luft.

Vor der Straße des 17. Juni sangen und musizierten die Demonstrierenden, die zu „zivilem Ungehorsam“ aufgerufen waren, aber ebenso dazu, auf Abstands- und Maskenvorschriften zu achten, wozu die Polizei, die zunächst nur am Rand stand, immer wieder per Lautsprecher aufforderte.

Familienausflug zum Klima-Protest. Aktivist Percy (r.) aus Baden-Württemberg mit seinen Söhnen Jamil (2. v. r.) und Raul.



Es waren viele Menschen von außerhalb gekommen, so wie Familienvater Percy mit seinen beiden Söhnen Jamil, 14, und Raul, 8, aus Baden-Württemberg. „Ich habe Urlaub, die Kinder noch Ferien“, sagte der Vater, der für die Aktionswoche im Protest-Camp übernachtete und schon bei den Protesten 2019 mitmachte. „Parteien wie die Grünen machen zu viele Kompromisse, aber Waldbrände und Hochwasser machen keine Kompromisse“, sagte er zu seiner Motivation.

Die Studentinnen Lea und Anna saßen auf dem Boden und schmierten sich mit Sonnenschutzmittel ein. Die beiden 22-Jährigen waren aus Lüneburg angereist, wo sie Umwelt- und Politikwissenschaften studieren. „Wir können nicht bis zum Abschluss warten, um Veränderungen in Institutionen zu tragen“, sagte Anna. Lea hatte Verständnis für Menschen, die im Verkehr blockiert werden. „Doch für viele ist es ein notwendiger Anstoß, den sie im Alltag nicht bekommen.“