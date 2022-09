Für die Antwort auf die Frage, welchen Ort er im Haus am liebsten mag, muss Arvid Schirmag nicht lange überlegen. Es ist eine Nische in einer Ecke der dritten Etage. „Vinyl“ steht über dem Eingang, alte Poster hängen an der Wänden, 3146 Schallplatten liegen zum Stöbern in den Regalen. „Ich wollte das Thema größer haben“ sagt der 47-Jährige. „Der Plattenladen war mir wichtig.“

Schirmag ist Chef der Media-Markt-Filiale im Alexa am Alexanderplatz, die in den vergangenen sechs Monaten auf ihren vier Etagen komplett umgebaut wurde. Dafür hatte das Mutterunternehmen Ceconomy, zudem auch die Saturn-Märkte gehören, einen italienischen Architekten verpflichtet und einen „mittleren einstelligen Millionenbetrag“ investiert. Nun ist die 8000-Quadratmeter-Filiale nicht mehr nur einfach ein Elektronikmarkt, sondern nennt sich „Tech Village“. Verkaufstempel dieser Art hat Media Markt bereits in Mailand, Rotterdam und Rom geschaffen. Das Tech-Dorf am Alex ist das erste in Deutschland.

Dort gibt es nun gleich hinter dem ebenerdigen Haupteingang ein großes Café. Der mittlere Bereich einer jeden Etage wird nun Marktplatz genannt und entspricht noch am ehesten dem bisherigen Verkaufskonzept. Dort hat man das komplette Angebot des jeweiligen Bereichs, und man kann die Artikel in die Hand nehmen. Umsäumt wird dieser sogenannte Marktplatz nun aber von kleinen Boutiquen, in denen sich die großen Hersteller der Tech-Welt von Apple über Dyson bis Xiaomi präsentieren können. Insgesamt 35 Boutiquen gibt es im gesamten Haus. Hinzu kommen sechs sogenannte Experience-Zonen, in denen neueste Produkte vorgestellt werden sollen, sowie vier eigene Media-Markt-Boutiquen wie der Plattenladen, den es in den anderen Tech Villages nicht gibt.

Selbstverständlich ist die Investition allerdings nicht. Denn bekanntermaßen gehören Läden für Elektronikartikel neben denen für Bekleidung zu den Segmenten des stationären Einzelhandels, die am meisten unter dem von Corona befeuerten Onlinehandel gelitten hat. Die Kette Conrad Electronic etwa hat sich komplett von seinen Filialen verabschiedet. Media Markt hofft auf die Wende.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Plattenladen im Tech Village

Jörg Bauer, Co-Chef von Media Markt Saturn Deutschland, ist überzeugt, sich wenigstens einen Teil der Kundschaft zurückholen zu können. Zu einem würden die Produkte gerade im Technikbereich immer beratungsintensiver. Zum anderen gebe es einen Bedarf für verloren gegangenes Kauferlebnis. Und er kann auf erste Erfolge verweisen. „Unsere Kunden nehmen das Konzept sehr gut an, es ist wirtschaftlich erfolgreich“, sagt er. In der Konsequenz sollen noch in diesem Jahr weitere Tech Villages in Madrid und Wien eröffnet werden. Weitere seien für die kommenden Jahre geplant.

Auch Arvid Schirmag, der selbst am Alexanderplatz aufwuchs, mit 19 erstmals in einem Media Markt jobbte und seit sieben Jahren die Filiale am Alex führt, ist hoffnungsvoll. Wie er sagt, habe der Umsatz in seinem Haus nach dem brutalen Einbruch während der Pandemie inzwischen wieder nahezu Vor-Corona-Niveau erreicht. Vom Umbau zum Tech Village verspricht sich der Chef nun weiteren Aufschwung. „Wir wollen zweistellig wachsen“, sagt Schirmag.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Führt Deutschlands erstes Tech Village: Arvid Schirmag.

Das scheint ein sehr großes Ziel zu sein. Zumal die Verkaufsfläche der im 2007 eröffneten Media-Markt-Filiale mit dem Umbau von 8000 auf 4900 Quadratmeter reduziert wurde. Tatsächlich ist aber gerade das ein Schlüssel zum Erfolg. Denn Hausherr Media Markt wird mit dem Shop-im-Shop-System auch zum Vermieter, der die einzelnen Boutiquen den Herstellern zur Selbstdarstellung zur Verfügung stellt. Die könnten sich auf den Flächen ohne Auflagen frei entfalten, dort ihre eigenen Mitarbeiter beschäftigen. Wie viel Media Markt von seinen Untermietern verlangt, bleibt unbeantwortet. Es seien in jedem Fall nur Nebeneinnahmen. Das Hauptgeschäft bliebe laut Media-Markt-Manager Bauer das mit dem Kunden.

Dafür will das Unternehmen sein ganzes Vertriebskonzept umbauen. Neben den Tech Villages soll es zwar weiterhin die bekannten Märkte geben. Diese könnten aber durch kleine Läden im 200- bis 300-Quadratmeter-Format ergänzt werden. Letzteres könnte auch für Berlin interessant sein. Entscheidungen dazu gibt es laut Bauer aber noch nicht.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Media-Markt-Saturn-COO Jörg Bauer

Sicher ist indes, dass weitere Veränderungen folgen werden. Denn das Unternehmen steht dennoch nach wie vor unter Druck. Im vergangenen Herbst wurde die Schließung von deutschlandweit 13 Filialen angekündigt. Das folgende Weihnachtsgeschäft lief nicht wie erwartet. Im zweiten Quartal dieses Jahres ging das Ergebnis deutlich zurück. „Wie haben nicht jeden Tag Frohlockung“, sagt Jörg Bauer.

Sorgen bereiten ihm vor allem große Filialen, in denen die erzielten Umsätze nicht zu den 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche passten. „Wir prüfen die Filialen laufend“, sagt Bauer in einem Ton, der vermuten lässt, dass auch Berliner genauer beobachtet werden. Stehen also Berliner Märkte vor der Schließung? Das nicht, weil man natürlich zuerst mit den Vermietern über die Anpassung der Konditionen sprechen werde, so Bauer. Allerdings gebe es dazu für vier bis fünf Berliner Filialen durchaus Redebedarf. Klartext: Fast jede dritte der 17 Berliner Media-Markt-Filialen ist in Not.