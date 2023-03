Mit Zinsen und Gebühren: Berliner Sparkasse verdreifacht ihren Gewinn

Mehr Kunden, Zuwachs bei den vergebenen Krediten und den Zinsen, gestiegene Einnahmen durch Gebühren und Provisionen ­– Johannes Evers, Chef der Berliner Sparkasse ist hoch zufrieden an diesem Donnerstagvormittag, an dem der Marktführer in der Hauptstadt das Geschäftsjahr 2022 bilanziert. „Ich bin entspannt wie die Sonne“, sagt er. „Es lief besser, als wir erwartet hatten.“

Dabei waren bereits die Erwartungen nicht gerade gering. Denn als Evers vor einem Jahr eine Prognose für das seinerzeit laufende Geschäftsjahr wagte, ging er von einer Verdopplung der Gewinns aus. 85 Millionen Euro hatte der Sparkassen-CEO in Aussicht gestellt. Tatsächlich stehen nun 132 Millionen Euro zu Buche. 90 Millionen Euro mehr als 2021, Verdreifachung statt Verdopplung.

Davon kamen allein 45 Millionen Euro aus Zinsüberschüssen. Die Sparkasse hatte neue Kredite im Gesamtvolumen von 4,65 Milliarden vergeben. Zum Jahresende betrug der Kreditbestand 27,6 Milliarden Euro. Das waren etwa sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Doch es ging nicht überall aufwärts. In der privaten Baufinanzierung spürten auch die Finanzberater der Berliner Sparkasse Zurückhaltung ob gestiegener Zinsen und allgemeiner Unsicherheiten. Das Neugeschäft schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um mehr als 200 Millionen Euro auf 1,16 Millionen Euro.

Dagegen wuchs der Kreditbestand im Firmenkundenbereich um mehr als eine Milliarde Euro, wobei dort der Bau ein wesentlicher Treiber war. Zwei Drittel der vergebenen Firmenkredite wurden für gewerbliche Immobilien eingesetzt, gut die Hälfte davon für den örtlichen Wohnungsbau. „Wir sind Berlins größter Baufinanzierer“, sagt Johannes Evers und fügt hinzu, dass in der Stadt noch mehr ginge. Es liege nicht an fehlendem Material, dass zu wenig gebaut wird, so der Sparkassenchef. „Es mangelt an Baugenehmigungen.“

Johannes Evers, Chef der Berliner Sparkasse Sparkasse

Genehmigungen anderer Art hatten dagegen der Sparkasse im bedeutsamen Privatkundengeschäft beträchtliche Summen in die Kasse gespült. Denn im vergangenen Frühjahr hatte der Berliner Marktführer seine damals 1,3 Millionen Kunden um Zustimmung zu neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen gebeten. Damit verbunden waren auch Gebührenerhöhungen für Girokonten um monatlich zwei bis drei Euro, die den Sparkassenchef vor einem Jahr eine deutliche Gewinnsteigerung erwarten ließen. Evers beziffert die Erträge aus den Gebührenerhöhungen nun auf „etwas mehr als zehn Millionen Euro“. Es scheint eine sehr konservative Schätzung zu sein.

Sparkasse konnte viele Privatkunden hinzugewinnen

Jedenfalls haben mehr als 98 Prozent der Kunden den neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt. Tatsächlich blieb die Sparkassen-Kundschaft dem Unternehmen nicht nur nahezu ausnahmslos treu. Im vergangenen Jahr konnte die Sparkasse 32.000 Privatkunden hinzugewinnen, weshalb auch die Einlagen stiegen. Aktuell haben die Berlinerinnen und Berliner dort insgesamt 23,5 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Das ist etwa eine Milliarde Euro mehr als ein Jahr zuvor. 16.800 Euro pro Kunde also. Rechnerisch jedenfalls.

imago Die Berliner Sparkasse ... … gibt es bereits seit mehr als 200 Jahren. Sie wurde am 15. Juni 1818 vom Berliner Magistrat als erste Sparkasse Preußens und als eine der ersten Sparkassen in Deutschland eröffnet. Ihren ersten Sitz hatte sie im Berliner Rathaus. Heute befindet sich die Firmenzentrale am Alexanderplatz. Die Berliner Sparkasse betreibt in der Stadt 78 Filialen mit Kundenberatern sowie etwa 800 Automaten. Derzeit hat das Unternehmen 3500 Beschäftigte.

Verschätzt hatte sich der Sparkassenchef allerdings nicht nur bei den Gewinnen, sondern auch bei den Verlusten. Denn nachdem 2021 Kredite im Umfang von 56 Millionen Euro ausgefallen waren, rechnete man für 2022 mit einer Zunahme. Tatsächlich beliefen sich die Verluste aber auf 40 Millionen Euro. Für das laufende Jahr wird mit einer „leichten Zunahme“ gerechnet. 85 Millionen Euro sind dafür zurückgelegt. „Wir sind nah dran an unseren Kunden“, sagt Evers. Und aufmerksam.

Für das laufende Jahr bleibt er optimistisch und erwartet wiederum einen Überschuss von mindestens 130 Millionen Euro, wofür einiges spricht. Sicher sind zumindest die höheren Gebühren, die zwölf Monate lang von mehr Kunden fließen werden. Außerdem hält man die Zinsen für Einlagen weiter niedrig. Denn während die Zinsen der Europäischen Zentralbank bereits zu Jahresbeginn auf 2,5 Prozent und inzwischen auf 3,5 Prozent angehoben wurden, bietet die Sparkasse auf Tagesgeldeinlagen noch immer nur 0,25 Prozent und ab diesem Sonnabend 0,5 Prozent.

Anderswo sind dagegen bereits wieder bis zu drei Prozent zu bekommen. Evers verteidigt jedoch sein Geschäftsmodell. „Wer längerfristig anlegt, bekommt auch mehr“, sagt er. Tatsächlich gibt es für wenigstens 5000 Euro auf zwölf Monate 1,5 Prozent. Immerhin.