Mitja Rapoport und das Ende der DDR: „Er brachte es nicht fertig, Stalin zu verurteilen“ 

Das Interview mit dem zweiten Teil der Familie Rapoport findet digital statt. Tom Rapoport ist zurück in Boston, wo er als Biochemiker an der Harvard-Universität forscht. Sein Sohn Daniel schaltet sich aus Lübeck dazu. Er ist dort Zellforscher an der Universität. Toms Schwester, Susan Richter, sitzt in ihrer Wohnung in Berlin-Pankow.