Mittwochsmarsch der Letzten Generation: „Nicht essen, trinken oder rumlachen!“

Die Klimaktivisten der Letzten Generation laufen wieder durch Friedrichshain und Mitte. Sie wollen ihren Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz überreichen.

Berlin -Um 16.20 Uhr fahren die ersten Streifenwagen auf den Platz beim Frankfurter Tor. Der Protest der Letzten Generation ist zwar für 17 Uhr angekündigt, aber die Polizisten wollen vorbereitet sein. Rund 20 Minuten später treffen die ersten Demonstranten ein: sechs Mitarbeiter des sozialdiakonischen Dienstes (SozDia) mit T-shirts in Neongrün und -orange. Sie schließen betont langsam ihre Fahrräder an, packen ihre Plakate aus und sofort kommen Polizisten angelaufen und fragen, ob sie sich auf die Straße kleben wollen. Sie schütteln lächelnd die Köpfe.

Der SozDia-Vorsitzende Michael Heinisch-Kirch ist ein freundlicher Mann mit kurzem Bart und wenigen Haaren auf dem Kopf. Die Organisation, die der 59-Jährige vertritt, ist heute zum ersten Mal bei einem Protest der Letzten Generation dabei. Heute sind sie nur sechs Mitarbeiter. „Eigentlich wollten wir noch mehr Leute mitbringen“, sagt er, aber das Wetter macht ihnen Probleme: „Manche wollen lieber den sonnigen Nachmittag mit der Familie verbringen.“ Ihm sei es aber wichtig, dass SozDia hier dabei ist: „Das geht einfach gar nicht mit der Kriminalisierung von Aktivisten.“

Es ist genau eine Woche her, dass die Polizei in Deutschland bundesweit eine Razzia gegen Mitglieder der Letzten Generation durchgeführt hat. Dabei durchsuchten 170 Beamte 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern, das teilten die Generalstaatsanwaltschaft München und das Landeskriminalamt Bayern mit. Die Berliner Justizsenatorin lässt intern prüfen, ob die Letzte Generation eine kriminelle Vereinigung sei. Die Aktivisten sehen sich selbst allerdings nicht so, wie sie in einem offenen Brief an Olaf Scholz verdeutlichen.

Diesen Brief wollen sie an diesem Mittwoch zum Kanzleramt tragen. Gegen 17 Uhr stehen dann 150 Menschen in ausgelassener Stimmung am Frankfurter Tor. Ein Sprecher kündigt an, dass der Marsch in einigen Minuten startet. Er sagt, dass Olaf Scholz den Brief eigentlich schon erhalten habe, aber es bisher keine Antwort gebe. Am Ende hat er noch eine Bitte: „Nicht essen, trinken oder rumlachen, wir sind hier nicht bei einem Spaziergang, wir sind hier, weil die Bundesregierung die Verfassung bricht.“

Proteste der Letzten Generation in ganz Deutschland

Am vergangenen Mittwoch hatte die Gruppe ebenfalls zu einem Protest aufgerufen. In dieser Woche weiteten sie die Demonstrationen auf mehrere Städte aus, darunter Mannheim, Braunschweig und Stuttgart. In Köln legten die Demonstranten zum Teil die Innenstadt lahm mit ihrem Protest. Sie marschierten mit rund 200 Teilnehmern zum Kölner Hauptbahnhof. Die Route gaben sie erst zu Beginn der Demonstration bekannt.

In Berlin sind es schätzungsweise 400 Teilnehmer, die sich auf der Frankfurter Allee in Richtung Alexanderplatz bewegen. Sie laufen betont langsam. Als sich doch einige Mitglieder der Letzten Generation auf die Straße setzen wollen, ermahnt die Polizei sie, weiterzulaufen. Im Einzelfall hob die Polizei die Demonstranten auch hoch.

Am Mittwoch wurde eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für RTL und n-tv bekannt, laut der eine Mehrheit der Menschen in Deutschland die Razzia gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation für richtig hält: 58 Prozent äußerten sich so, nur 37 Prozent halten die Razzia für „überzogen“. Rückendeckung bekamen die Aktivisten derweil von höchster Stelle. UN-Generalsekretär António Guterres sagte über die Aktivisten: „Wir brauchen sie jetzt mehr denn je.“ Er forderte besseren Schutz für die Klimaschützer.

Laut Polizei war Demonstranten nur erlaubt, bis zum Alexanderplatz zu laufen, trotzdem wollten mehrere Demonstranten in Richtung Bundestag und Kanzleramt weiterlaufen, um ihren Brief zu überreichen. Bis Redaktionsschluss war nicht bekannt, ob sie den Brief vor dem Bundestag abgelegt haben.