Im Konflikt um die neue Verkehrspolitik in Berlin scheint sich zumindest in einem Bereich Entspannung abzuzeichnen. Radverkehrsprojekte in Nebenstraßen können nun doch stattfinden, zugesagte Gelder werden gezahlt. Das bestätigte eine Sprecherin von Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) am Mittwoch. Für elf solcher Vorhaben in Berlin wurden die Mittel wieder freigegeben, sagte sie. Sechs Projekte auf Hauptstraßen können ebenfalls realisiert werden. Damit signalisiert die Senatorin Entgegenkommen – und zieht sich aus der Schusslinie. Allerdings bleiben fünf Vorhaben blockiert, hieß es.

Fast täglich demonstrieren Radfahrer in Berlin, und die Grünen, seit Ende April in der Opposition, nehmen die Chance zur Profilierung dankend wahr. Weil die Senatsverkehrsverwaltung auf Geheiß von Manja Schreiner den Großteil der Radverkehrsprojekte angehalten hat, sieht sie sich heftiger Kritik ausgesetzt. Dass nach einem Regierungswechsel der Kurs überprüft wird, sei normal und zu akzeptieren, sagte Clara Herrmann, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. „Dass jedoch in bereits beschlossene, laufende Maßnahmen eingegriffen wird, ist ein einmaliger Vorgang“, erklärte die Grünen-Politikerin.

Wie berichtet, hat die Senatsverwaltung den Bezirksämter mit Datum vom 20. Juni mitgeteilt, dass ein großer Teil der Radverkehrsprojekte überprüft wird. Solange seien alle Finanzierungs- und Mittelzusagen außer Kraft. Dies habe in den Bezirken „heilloses Chaos“ angerichtet, klagte Clara Herrmann. In keinem anderen Politikbereich habe es nach der Wahl einen solchen Eingriff gegeben. Jetzt sei ungewiss, ob Projekte rechtzeitig abgeschlossen werden können, um Fördergelder des Bundes zu erhalten, sagte Almut Neumann, Bezirksstadträtin in Mitte. Der Radfahrstreifen in der Beusselstraße wird zu drei Viertel vom Bund finanziert – aber nur, wenn er bis 15. Dezember fertig wird.

Senat gibt grünes Licht für Umgestaltung der Stallschreiberstraße

Am Mittwoch teilte die Verwaltung mit, dass die Prüfung für elf Projekte auf Hauptverkehrsstraßen abgeschlossen sei. Sechs Vorhaben dürften verwirklicht werden, hieß es.

Auch für Radverkehrsprojekte in Nebenstraßen hat der Senat den Geldhahn zugedreht. Das blockiert auch das Vorhaben, die Stallschreiberstraße in Kreuzberg umzugestalten und als Fahrradstraße auszuschildern. Es geht nicht nur um Radfahrer: Rettungskräfte klagen darüber, dass sie zwischen den geparkten Autos mit ihren Einsatzfahrzeugen nicht durchkommen. Die vorgesehenen Maßnahmen würden dieses Problem lindern.

Doch nun darf der Bezirk das Projekt verwirklichen. „Am Dienstagnachmittag traf bei uns eine Mail der Senatsverwaltung ein, mit der die Aussetzung der Mittelzusage für die Stallschreiberstraße aufgehoben wird“, berichtete Bezirksbürgermeisterin Herrmann. „Bei dieser Maßnahme besteht kein weiterer Überprüfungsbedarf“, sie könne weitergeführt werden, so die Haushaltsabteilung der Verwaltung in dem Schreiben.

Auch für zehn Radverkehrsprojekte

Während des Hoffests des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) am Dienstag habe Senatorin Schreiner mit ihr und anderen Bezirkspolitikerinnen gesprochen, berichtete Stadträtin Neumann. „Dabei teilte sie uns mit, dass alle Radverkehrsprojekte in Nebenstraßen freigegeben werden.“ Sie wertete dies als Zeichen dafür, dass sich Schreiner um Entspannung bemühe. In diesem Bereich könnte es auch gar keine andere Lösung des Konflikts geben, so die Juristin. Denn das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz sieht vor, dass die Bezirke für die Nebenstraßen zuständig sind.

Können Bezirke das Land Berlin verklagen?

Rechtlich problematisch sei das bisherige Vorgehen des Senats auch aus einem anderen Grund, sagte Rolfdieter Bohm, Leiter des Rechtsamts Friedrichshain-Kreuzberg, am Mittwoch. Er hat die temporäre Aufhebung der Finanzierungs- und Mittelzusagen überprüft. „Die Landeshaushaltsordnung kennt verschiedene Instrumente, doch eine solche Maßnahme sieht sie nicht vor“, fasste er zusammen.

Auch diese Maßnahme erbost Radfahrer und ihre Lobby: In der Ollenhauerstraße in Reinickendorf ließ das Bezirksamt einen gerade fertiggestellten Radfahrstreifen, der 280.000 Euro kostete, ungültig machen. Kai Bartosch

Die Senatsverwaltung sei wie alle staatliche Gewalt in Deutschland an Recht und Gesetz gebunden, führte Bohm weiter aus. Sie müsse sich an das Haushaltsgesetz halten, mit dem der Landesetat festgestellt wurde, der wiederum exakt beschriebene Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs umfasst. „Die Bereitstellung von Mitteln stellt einen Auftrag dar, diese Mittel auch auszugeben“, so der Amtsleiter. „Die Verwaltung muss sich daran halten.“ Allerdings sei es nicht möglich, dass Bezirke gegen den Senat vor Gericht ziehen. Das Land würde das Land verklagen – das wäre nicht möglich.

Im Juli und August möchte der Rat der Bürgermeister über die Verkehrspolitik sprechen. Die Bezirkspolitiker wünschen sich, dass Senatorin Schreiner an den Sitzungen teilnimmt. Dass sich die CDU-Politikerin darum bemüht, die Debatte zu entspannen, ist bei einigen von ihnen angekommen. Beobachter berichten, dass die Senatorin ursprünglich nur die ab 2024 vorgesehenen Radverkehrsprojekte überprüfen wollte. Die für dieses Jahr geplanten Vorhaben sollten noch wie bisher vorgesehen umgesetzt werden. Doch Schreiner sieht sich Forderungen aus der CDU ausgesetzt, sich deutlich für die Interessen von Autofahrern einzusetzen. Auch für Kai Wegner ist das ein Ziel.

Senat prüft Radverkehrsprojekt in der Tempelhofer Boelckestraße

Unterdessen wurde ein weiteres Berliner Radverkehrsprojekt bekannt, für das offenbar Änderungen erwogen werden. Es geht um die Boelckestraße in Tempelhof, die auf einer Länge von 1,4 Kilometern auf beiden Seiten zwei Meter breite geschützte Radfahrstreifen bekommen soll. Auch Zebrastreifen sind vorgesehen. Doch auch diese Planung der GB Infravelo steht nun infrage. Nach Informationen der Berliner Zeitung soll die neue Mobilitäts-Staatssekretärin Claudia Elif Stutz (CDU) während der jüngsten Sitzung des Fahr-Rats angekündigt haben, dass auch dieses Vorhaben überprüft wird. Hauptgrund sei, weil für die vorgesehenen Radfahrstreifen zahlreiche Autostellplätze wegfallen sollen.

Eine Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung bestätigte die Information. „Das Projekt Boelckestraße wird aktuell überprüft“, sagte sie am Donnerstag der Berliner Zeitung. „Erst im Anschluss können wir hierzu weitere Informationen geben.“

Firma ist beauftragt – noch in diesem Monat soll der Bau beginnen

Bezirksstadträtin Saskia Ellenbeck teilte auf Anfrage mit, dass für den nördlichen Abschnitt das Thema Parken noch einmal geprüft wird. Die Grünen-Politikerin aus Tempelhof-Schöneberg geht aber davon aus, dass das Projekt in der Boelckestraße verwirklicht werden kann. „Der Radfahrstreifen ist bereits beauftragt und fällt damit nicht unter den Stopp“, teilte die Grünen-Politikerin mit. Eine Baufirma sei bereits vertraglich gebunden worden, der Baubeginn sei noch für diesen Juli geplant.

Währenddessen sind weitere Protestaktionen in Sicht. Das Bündnis Changing Cities kündigte für den kommenden Montag eine weitere Fahrrad-Demonstration an – diesmal in Marzahn-Hellersdorf. Start ist um 8.15 Uhr am Eastgate am S-Bahnhof Marzahn. „Auch in den Berliner Außenbezirken leben Menschen, die sicher Rad fahren wollen, die sich wünschen, dass ihre Kinder sicher zur Schule gehen oder radeln können, die den Pendlerverkehr verfluchen, weil er die Luft verschmutzt, die Straßen unsicherer macht und alles verstopft“, sagte Ragnhild Sørensen von Changing Cities.

Man muss schon energisch oder lebensmüde sein, in Marzahn Rad zu fahren

Radfahrende in Marzahn-Hellersdorf leben gefährlich, berichtete Stefan Fruhner vom Netzwerk Fahrradfreundliches Marzahn-Hellersdorf. „Auf vielen der großen Magistralen ist sogar Tempo 60 mehrspurig erlaubt. Für Anwohnende, Kinder und Mobilitätseingeschränkte ist die Querung solcher Straßenschneisen oft mit Lebensgefahr verbunden. Man muss schon sehr energisch oder lebensmüde sein, um mit dem Rad zur Arbeit oder zur Schule zu fahren. Für einen Bezirk wie Marzahn-Hellersdorf bedeutet der Finanzierungsstopp von Radwegen, dass Menschen ins Auto gezwungen werden. Alle anderen Mobilitätsarten sind schlichtweg zu gefährlich.“

Fruhner war einer der Radfahrer, die am 27. Juni nicht in eine CDU-Veranstaltung zur geplanten Tangentialverbindung Ost eingelassen wurde. Ihm und anderen Berlinern wurde der Zutritt verwehrt, weil Störungen befürchtet wurden. „Wir hatten Hinweise, dass der eine oder andere aus der Innenstadt die Veranstaltung kapern wollte“, erklärte der CDU-Abgeordnete Christian Gräff an dem Nachmittag. Die abgewiesenen Radfahrer kamen aber aus Biesdorf, Karlshorst und Treptow-Köpenick – und hatten nach eigenem Bekunden nicht vor, die Veranstaltung mit Manja Schreiner zu stören.