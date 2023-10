„Purer Frust“ bei der BVG: Die Berliner Straßenbahn hat ein Problem

Der Straßenbahnfahrer nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Stimmung bei vielen Kollegen sei „purer Frust“, berichtete der Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Auf wichtigen Linien sei der Fahrplan nicht mehr fahrbar, und das ärgere nicht nur die Fahrgäste – auch das Personal, teilte er der Berliner Zeitung mit. Daten aus einem Bericht des Senats zeigen, dass die Tram in der Tat ein Problem hat. Danach ist bei der Straßenbahn der Anteil der verspäteten Fahrten deutlich gestiegen. Was ist da los?

Die Freude war groß, als im September die Straßenbahnstrecke vom Hauptbahnhof zum U-Bahnhof Turmstraße eröffnet wurde. Nach knapp zwei Jahren Pause wuchs das Berliner Tramnetz wieder. Seitdem profitieren Fahrgäste von neuen Direkt- und Umsteigeverbindungen, die Nutzerzahlen liegen über den Erwartungen. Doch die Verlängerung der M10 rückte ein generelles Problem ins Blickfeld. Weil die Straßenbahn an manchen Ampeln lange warten muss, kommt es zu Verspätungen. Es ist ein Problem, das nicht nur die neue Trasse nach Moabit, sondern auch andere Strecken betrifft.

Am Ziel: Eine Straßenbahn der Linie M10 hält an der neuen Endstation am U-Bahnhof Turmstraße in Moabit. Die jüngste Neubaustrecke, die 2,2 Kilometer lang ist, ging am 9. September in Betrieb. Gerd Engelsmann/Berliner Zeitung

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Darauf wollte der Straßenbahnfahrer, der sich an die Berliner Zeitung wandte, hinweisen. „Im gesamten Streckennetz der Straßenbahn wurden viele Vorrangschaltungen an den Ampeln in Festprogramm gesetzt“, berichtete er. Anders formuliert: An vielen Ampeln sind die Schaltungen, die der Straßenbahn in bestimmten Fällen Vorrang geben sollen, außer Betrieb. Anstatt flexibel zu reagieren, funktionieren die Ampeln nach Schema F – mithilfe von Festprogrammen.

Als Beispiele nannte der BVG-Mitarbeiter die Ampelanlagen entlang der M4 am Antonplatz, an der Albertinenstraße, am Ostseeplatz sowie an der Straße Am Friedrichshain. Die Linien 12 und M13 seien in diesem Bereich ebenfalls betroffen. Aber auch auf anderen Streckenkorridoren der Straßenbahn seien Vorrangschaltungen, die der BVG Priorität geben sollten, nicht im Einsatz. Der Tramfahrer nannte außer der M10 die Linien M5, M6 und M8. Soweit er sich erinnern kann, seien einige Vorrangschaltungen schon seit langem außer Betrieb – zum Teil seit Jahren.

Weniger Tempo – höhere Kosten

Wenn Straßenbahnen an Ampeln aufgehalten werden, raubt das Fahrgästen wertvolle Lebenszeit. Die BVG-Kunden sind länger unterwegs und es besteht die Gefahr, dass sie Anschlüsse verpassen. Doch das Problem betrifft auch die BVG. Das Personal ärgert sich, weil es immer wieder Verspätungen einfährt und sich rechtfertigen muss. „Das Problem ist, dass die Fahrzeit auf die Vorrangschaltung ausgelegt ist und die Fahrzeit nun nicht mehr erfahrbar ist“, erklärte der Fahrer. Dauern die Probleme an, muss die BVG den Fahrplan ändern und mehr Bahnen einsetzen – was wiederum die Kosten erhöht.

Dazu einige Fakten. Anfang des Jahres musste der Senat in seiner Antwort auf eine Anfrage des Linke-Abgeordneten Kristian Ronneburg eingestehen, dass auf 16 der 22 am Tag verkehrenden Straßenbahnlinien in Berlin die Ist-Geschwindigkeit von 2020 bis 2022 gesunken ist. Besonders spürbar ging das Durchschnittstempo auf der Linie 68 zurück, wo es von 21,3 auf 19,3 Kilometer pro Stunde zurückging. Auf der Linie 60 sank es von 19,1 auf 17,9 Kilometer in der Stunde. Aber auch die M4 ist auf dieser Liste zu finden, mit einem Rückgang von 17,8 auf 17,2 Kilometer pro Stunde. Für die bereits genannten Linien 12, M13, M8 und M10 wurde eine Verlangsamung gemeldet.

Für die Straßenbahn gebe es in Berlin an „nahezu allen Lichtsignalanlagen“ Vorrangschaltungen, teilte die damalige Verkehrs-Staatsekretärin Meike Niedbal (Grüne) mit. In einer anderen parlamentarischen Drucksache nannte der Senat auch die Zahl der damit ausgestatteten Anlagen: 1030. Doch die Verwaltung musste einräumen, dass es immer wieder vorkomme, dass Vorrangschaltungen außer Betrieb gesetzt werden – etwa wegen „baubedingter Einschränkungen“ oder „technischer Probleme“. Langsamfahrstellen, Lieferengpässe oder Personalmangel in Planerbüros können weitere Gründe sein. An wie vielen Ampeln die Vorrangschaltungen nicht funktionieren, könne nicht gesagt werden. Eine „auswertbare Datenbasis“ gebe es nicht.

„Busse und Bahnen bestmöglich in den Berliner Verkehr integrieren“

Das erschwert den Überblick – auch bei der BVG. Dort setzt man weiterhin auf Dialog. „Gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt arbeiten wir Tag für Tag daran, unsere Busse und Bahnen bestmöglich in den Berliner Verkehr zu integrieren“, sagte Nils Kremmin, Sprecher des Landesunternehmens. Er bestätigte aber, dass „einige wenige Lichtsignalanlagen mit einer Festzeitschaltung funktionieren“. Bauliche Gegebenheiten, Langsamfahrstellen, die Umgestaltung der Infrastruktur durch Radwegegestaltung, technische Fehler, Störungen an den Ampelanlagen oder die „allgemeine Betriebssicherheit“ seien die Gründe.

Die Straßenbahn hat ein Problem. Darauf deutet auch der Bericht über die Erfüllung des BVG-Verkehrsvertrags hin, der im Oktober im Hauptausschuss auf der Tagesordnung stand. Danach ist der Anteil der Fahrten bei der Berliner Straßenbahn, die als pünktlich registriert werden, auf einen Tiefstand gesunken. Eine Fahrt bei der BVG gilt als pünktlich, wenn sie nicht mehr als 90 Sekunden vor oder spätestens 210 Sekunden nach der geplanten Abfahrtszeit stattfindet.



Betrug die Pünktlichkeitsquote der Berliner Straßenbahn im Jahr 2021 noch 90,8 Prozent, wurde sie im vergangenen Jahr auf 88,3 Prozent beziffert. Damit liege sie „knapp unter dem bisher schlechtesten Wert im Jahr 2019“, so der Bericht des Senats.