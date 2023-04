Kaufen oder nicht? Was Sie über das Deutschlandticket wissen müssen

Für 49 Euro pro Monat durchs ganze Land – das Deutschlandticket macht es ab Mai möglich. Nach Kaulsdorf, Dahlem und Potsdam, nach Rügen, in den Harz, nach Bayern. Aber ist es das Richtige für mich? Welche Bedingungen gelten? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu einer Tarifinnovation, wie es sie noch nicht gegeben hat.

Die Basics in Kürze: Das Deutschlandticket ist ein neues Stammkundenangebot, das vom 1. Mai an gilt. Es handelt sich um ein monatlich kündbares Jahresabonnement, bei dem jedem Monat 49 Euro abgebucht werden. Das Ticket wird im gesamten Nah- und Regionalverkehr Deutschlands in der zweiten Wagenklasse anerkannt – zum Beispiel in den Regionalzügen der DB, der Odeg und der NEB, bei der BVG und in allen S-Bahnen. Es ist nicht übertragbar, sondern ein persönlicher Fahrausweis, auf dem mindestens der Name, Vorname und das Geburtsdatum des Inhabers eingetragen werden muss.

Wie soll ich mich entscheiden? Welche Kriterien gibt es?



Zunächst einmal: Das 49-Euro-Aboticket wird sich in vielen Fällen als das beste Angebot herausstellen. Doch für manche Stammkunden können die Vorzüge ihrer jetzigen Tickets ausschlaggebend sein, ihnen treu zu bleiben. Wer abends und am Wochenende öfter andere Erwachsene gratis mitnehmen will und nur in der Hauptstadt-Region unterwegs ist, kann mit der Umweltkarte besser fahren – obwohl sie mehr kostet. Ein mögliches Argument gegen das Deutschlandticket ist auch, dass es nicht übertragbar ist, während Umweltkarten grundsätzlich anderen Menschen überlassen werden dürfen.

Ich hätte gern ein Deutschlandticket. Bis wann muss ich tätig werden, wenn ich das neue Angebot vom 1. Mai 2023 an nutzen möchte?



Normalerweise gilt: Ein Abonnement ist bis zum 10. eines Monats zu beantragen, damit es am 1. des Folgemonats beginnen kann. Doch einige Unternehmen haben die Kauffrist verlängert, um Interessenten nicht zu enttäuschen. „Wer sein Ticket bis zum 20. April online bei uns bestellt, bekommt die Chipkarte oder das Handyticket rechtzeitig zum Start am 1. Mai“, bekräftigt die BVG. So ist es auch bei der S-Bahn Berlin. In den Kundenzentren von BVG und S-Bahn erhalten Kunden das Ticket für Mai als Chipkarte sogar noch bis Ende April. „Sie bekommen ihre Chipkarte dann unmittelbar vor Ort“, erklärte ein Bahnsprecher. Bei der Bahn gibt es das Handyticket zum Beispiel auf bahn.de oder im DB-Navigator bis zum letzten Tag eines Monats für den Folgemonats. „Das Ticket wird nach Kauf unmittelbar im DB-Navigator bereitgestellt“, so die Bahn.

Wenn ich es in dieser Zeit nicht mehr schaffe: Wäre der nächstmögliche Starttermin der 1. Juni 2023? Kann ich im Verlauf des Monats Mai noch kurzfristig für Mai einsteigen?



„Wenn Sie zum Beispiel erst zur Monatsmitte einsteigen möchten, ist dies nur in den Kundenzentren und anderen Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen möglich“, erklärt der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). „Auch im schon laufenden Monat kostet das Deutschlandticket 49 Euro.“ Es gibt in einem solchen Fall keine Ermäßigung. Denn das Deutschlandticket ist keine gleitende Monatskarte, es gilt jeweils vom 1. Kalendertag eines Monats bis 3 Uhr am 1. Kalendertag des Folgemonats.

Könnte ich auch erst später im Jahr zum Deutschlandticket wechseln?



„Ja, das können Sie. Für weitergehende Fragen zum Wechsel in das Deutschlandticket wenden Sie sich bitte an Ihr Verkehrsunternehmen“, rät der VBB. Auch im Juni, Juli und in den kommenden Monaten bieten einige Verkehrsbetriebe ihren potenziellen Kunden mehr Flexibilität, indem sie die Kauffristen verlängern. So teilt die BVG mit, dass es auch in den kommenden Monaten möglich sein wird, das neue Stammkunden-Abonnement noch bis zum 20. Tag des Vormonats zu kaufen.

Bekomme ich das Deutschlandticket auch beim Busfahrer oder in der Bahn beim Zugbegleiter?



Leider nein, heißt es beim Verkehrsverbund. „Das Deutschlandticket kann nicht beim Fahrpersonal, bei den Kundenbetreuer:innen in den Zügen oder an Fahrausweisautomaten gekauft werden“, teilt er mit. „Je nach Verkehrsunternehmen stehen Ihnen die Online-Beantragung, die Zusendung eines Wechselformulars und optional die Beantragung in personalbedienten Verkaufsstellen zur Verfügung.“ Zu letzteren zählen die Kundenzentren der BVG und der S-Bahn Berlin.

Preisgarantie nur für 2023

Das neue Jahresabo kostet 49 Euro im Monat. Wie lange wird dieser Preis garantiert?



„Die Preisgestaltung des Deutschlandtickets liegt nicht in den Händen des VBB“, heißt es beim Verkehrsverbund. „Der Preis von 49 Euro gilt bis auf Weiteres.“ Für 2023 haben sich der Bund und die Länder darauf geeinigt, dass die Kosten von ihnen jeweils zur Hälfte getragen werden. Für 2024 ist ein erster großer Kassensturz geplant. Dann wird auch geprüft, ob zusätzlicher Finanzbedarf zu decken ist. „Bei den 49 Euro handelt es sich um einen Einführungspreis. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben bereits vereinbart, dass es von 2024 an eine Dynamisierung in Form eines automatischen Inflationsausgleichs geben soll“, so das Bundesverkehrsministerium.

Ich habe derzeit ein Umweltkartenabo für Berlin, für das ich 29 Euro im Monat zahle. Das 29-Euro-Aboticket gilt aber nur noch bis Ende April 2023. Was passiert damit, wenn ich nichts unternehme?



Abonnements werden mit einer Vertragslaufzeit von mindestens zwölf Monaten abgeschlossen und verlängern sich auf unbestimmte Zeit, wenn sie nicht gekündigt werden. Daran erinnert der Verkehrsverbund. Die 29-Euro-Abo-Aktion endet wie angekündigt zum 30. April 2023, vom 1. Mai an gilt dann automatisch der im VBB-Tarif veröffentliche Abonnementpreis. Danach werden zum Beispiel für eine Umweltkarte Berlin AB monatlich mindestens 64,50 Euro fällig. Damit darf man aber anders als mit dem Deutschlandticket abends und am Wochenende weitere Personen gratis mitnehmen. Außerdem ist die Umweltkarte übertragbar – auch das trifft auf das Deutschlandticket nicht zu. „Wenn Sie Ihr ursprünglich abgeschlossenes Abonnement über die Aktionsmonate hinaus zum regulären Preis weiter nutzen möchten, müssen Sie nichts unternehmen. Falls Sie jedoch zum Deutschlandticket wechseln möchten, teilen Sie Ihren Wechselwunsch Ihrem Verkehrsunternehmen mit“ – siehe oben.

Auch Busse im Land Brandenburg dürfen mit dem Deutschlandticket ohne Aufpreis genutzt werden. Hier begegnen sich ein Bus und ein Zug der Ostdeutschen Eisenbahn in Treuenbrietzen. Bernd Settnik/dpa

Ich bin Senior und besitze ein Seniorenticket-Abo VBB-65plus. Muss ich jetzt tätig werden, damit ich das Deutschlandticket bekomme? Oder läuft das Seniorenticket-Abo automatisch weiter?



Das VBB-Abo 65plus ist das einzige Ticket, das von vielen Verkehrsunternehmen (etwa der BVG) automatisch in ein Deutschlandticket umgewandelt wird. Grund hierfür ist, dass das Deutschlandticket bei einem niedrigeren Preis mehr Leistung enthält. Die VBB-Abo-65plus-Inhaber werden von ihren Verkehrsunternehmen informiert und können der automatischen Umstellung widersprechen. Sollten Sie noch keine Informationen dazu erhalten haben, bitte dort melden.

Ich studiere. Gilt mein Semesterticket ab 1. Mai auch in ganz Deutschland? Oder muss ich mir zusätzlich ein Deutschlandticket zulegen, wenn ich über Berlin und Brandenburg hinausfahren will?



Die VBB-Semestertickets gelten weiterhin nur im bestehenden räumlichen Geltungsbereich, betont der Verkehrsverbund. An der Umsetzung einer Upgrade-Möglichkeit, bei der Studierende durch Zahlung des Differenzbetrages ihr Semesterticket auf ein Deutschlandticket erweitern können, wird gearbeitet.

Der Preis lässt sich drücken – als Firmenticket noch preiswerter

In der Firma, in der ich arbeite, gibt es derzeit noch kein Jobticket. Wie viel würde das Deutschlandticket als rabattiertes Jobticket kosten? Welche Voraussetzungen muss ein Unternehmen erfüllen, damit es dort so etwas für die Arbeitnehmer geben kann?



Damit Arbeitnehmer ein VBB-Firmenticket oder ein Deutschlandticket Job nutzen und Geld sparen können, muss deren Unternehmen Voraussetzungen erfüllen. So muss es in der Firma mindestens fünf Beschäftigte geben, die an einem solchen Ticket interessiert sind. Auch muss der Arbeitgeber mit einem Verkehrsbetrieb einen Rahmenvertrag schließen und sich dazu verpflichten, dass er einen Fahrtkostenzuschuss beisteuert. Im Fall des Deutschlandtickets Job sind mindestens 12,25 Euro zu zahlen. 2,45 Euro gibt der Bund dazu, das ist bis Ende 2024 gesichert. Unterm Strich zahlt also jeder Arbeitnehmer maximal 34,30 Euro im Monat für deutschlandweite Mobilität im Nahverkehr. „Je höher der Fahrtkostenzuschuss, desto niedriger der Eigenanteil“, so der VBB.

Darf ich Kinder und Erwachsene kostenlos mitnehmen, wenn ich ein Deutschlandticket habe?



Kinder unter sechs Jahren dürfen kostenlos mitfahren. Eine darüber hinausgehende Mitnahme von Menschen, die sechs Jahre oder älter sind, ist nicht möglich, betont der Verkehrsverbund. Es gibt keine Mitnahmeregelung wie bei der Umweltkarte.

Ich habe einen Hund. Darf ich ihn gratis mitnehmen, wenn ich mit meinem Deutschlandticket in Berlin und Brandenburg unterwegs bin?



Im VBB-Verbundgebiet, also in Berlin und Brandenburg, kann auch mit dem Deutschlandticket ein Hund unentgeltlich mitgenommen werden.

Wenn die Reise in andere Bundesländer geht, bräuchte ich dann ein zusätzliches Ticket für meinen Hund? Wenn ja, welche Fahrkarte müsste ich für den Hund kaufen?



„Eine bundesweite Mitnahme von Hunden ist nicht inkludiert. Ergänzende oder abweichende Regelungen entsprechend den örtlichen Regelungen der Verkehrsverbünde sind vor Ort zulässig“, teilt der Verkehrsverbund mit. Für überregionale Fahrten gilt, was die DB auf ihrer Website schreibt. Für kleine Hunde und andere kleine Haustiere bis zur Größe einer Hauskatze wird kein Fahrschein benötigt, so die Deutsche Bahn. „Wenn Ihr Hund größer ist, brauchen Sie ein Zusatzticket. Sie zahlen nur die Hälfte des Fahrpreises, das heißt: den Preis in Höhe einer Kinderfahrkarte. Begleithunde fahren immer kostenfrei und müssen im Zug keinen Maulkorb tragen.“

Im Preis des Deutschlandtickets ist keine kostenlose Fahrradmitnahme inbegriffen. Wenn mein Rad mit auf die Reise soll: Welches Fahrradticket bräuchte ich in Berlin und Brandenburg, welches Ticket für Fahrten darüber hinaus?



Wer mit einem Deutschlandticket reist und sein Fahrrad mitnehmen will, braucht dafür zusätzlich ein Fahrausweis des VBB-Fahrradtarifs oder eine Fahrradtageskarte Nahverkehr (6 Euro). Die Fahrradtageskarte Nahverkehr gilt bundesweit einen Tag lang in allen Regionalbahnen, Regionalexpresszügen und S-Bahnen, egal von welchem Betreiber.

Gilt das Deutschlandticket auch nach Szczecin (Stettin) und Kostrzyn (Küstrin)?



Das Deutschlandticket gilt nicht für Fahrten nach Stettin und Küstrin. Einige andere Regionalzugstrecken ins Ausland sind dagegen inkludiert und ohne Aufpreis mit dem Ticket nutzbar. Dazu zählen die Verbindungen von Ahlbeck Grenze nach Świnousjście Centrum auf Usedom, von Görlitz nach Zgorzelec oder Freilassing nach Salzburg.

Ein Intercity-Express im Berliner Hauptbahnhof. Einige Fernzüge wie dieser ICE können mit Nahverkehrstickets genutzt werden. Für das Deutschlandticket sind weiße Züge jedoch tabu. Jochen Eckel/imago

In Berlin, Brandenburg und anderen Bundesländern gibt es Fernverkehrszüge, die mit Nahverkehrstickets genutzt werden dürfen – zum Beispiel nach Prenzlau oder Cottbus. Wird in diesen ICE und IC künftig auch das Deutschlandticket anerkannt?



Es gibt eine Faustregel, die Ärger erspart: Wenn ein weißer oder quietschgrüner Zug vorfährt, gilt das Deutschlandticket in der Regel nicht. Als Regel gilt, dass die Nutzung von Fernverkehrszügen grundsätzlich ausgeschlossen ist. Das betrifft prinzipiell alle ICE, EC, IC und Flixtrains, Ausnahmen müssen explizit zugelassen werden. Für Berlin und Brandenburg bedeutet dies, dass die Fernzüge von Berlin nach Prenzlau, Elsterwerda und Cottbus für Reisende mit Deutschlandticket tabu sind – obwohl dort normalerweise Nahverkehrsfahrkarten anerkannt werden. Das bestätigt der Verkehrsverbund: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfolgt keine Anerkennung des Deutschlandtickets auf den für den VBB-Tarif freigegebenen Fernverkehrsverbindungen.“ Auf anderen Strecken wie zwischen Bremen und Norddeich oder zwischen Rostock und Stralsund dürfen Züge von DB Fernverkehr ebenfalls nicht mit dem Deutschlandticket genutzt werden. Damit wiederholt sich ein Problem, das schon bemängelt wurde, als es das 9-Euro-Ticket gab.

Gilt das Deutschlandticket auch im Dampfzug?

Welche Bahnen und Busse darf ich (sonst noch) nicht mit dem Deutschlandticket nutzen?



Noch einmal: Das Deutschlandticket gilt grundsätzlichen nicht in den Zügen des Fernverkehrs, also nicht im ICE, Eurocity, Intercity oder Flixtrain, auch nicht in Nightjets, Railjets und in Fernbussen. Verkehrsmittel, die überwiegend aus touristischen Zwecken betrieben werden wie Museumsbahnen und Ausflugsschiffe, sind ebenfalls ausgenommen. Für besondere Zugbetreiber wie täglich verkehrende Schmalspurbahnen gelten gesonderte Regelungen. So wird das Deutschlandticket auf dem gesamten Streckennetz der Harzer Schmalspurbahnen anerkannt – mit Ausnahme der Strecke zwischen Drei Annen-Hohne und Brocken. Beim Molli nach Kühlungsborn oder auf der Rügenschen Kleinbahn gilt das Deutschlandticket in Verbindung mit einem Schmalspurbahnzuschlag. Eine Zuschlagkarte, die einen Tag lang auf beiden Bahnen gilt, kostet acht Euro.

Das Deutschlandticket gilt ohne Aufpreis auf allen Strecken der Harzer Schmalspurbahnen – hierher aber nicht. Der Abschnitt Drei Annen-Hohne zum Brocken, zu dem Schierke gehört, ist ausgenommen. Matthias Bein/dpa

Ich möchte das Deutschlandticket erst mal nur testen. Wenn ich merke, dass es doch nicht das Richtige für mich ist: Kann ich das Abo jederzeit kündigen, auch nach einem Monat schon? Welche Frist müsste ich einhalten?



Das Deutschlandticket kann monatlich gekündigt werden. Die Kündigung muss bis zum 10. eines Monats erfolgen, damit sie zum Monatsende wirksam wird. Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem Ende des letzten Tages dieses Kalendermonats.

Wenn in Berlin das 29-Euro-Aboticket, wie von der nun entstehenden großen Koalition versprochen, wieder eingeführt wird, könnte ich dann vom Deutschlandticket wieder dorthin zurückwechseln?



Wie gesagt, das Deutschlandticket ist monatlich kündbar. Es kann jederzeit ein neues VBB-Abonnement zu den dann geltenden Konditionen abgeschlossen werden, betont der Verkehrsverbund.