Volle Züge von Berlin an die Ostsee: Bahn warnt vor der Mitfahrt

Wer mit dem Regionalzug von oder nach Berlin verreisen will, sieht sich auch an diesem Wochenende mit überfüllten Zügen konfrontiert. Die Deutsche Bahn (DB) warnt in den sozialen Medien vor einem „außergewöhnlich hohen Fahrgastaufkommen“. Einige Regionalexpresszüge seien so voll, dass sie keine weiteren Reisenden und Fahrräder mehr mitnehmen, teilt das Bundesunternehmen mit. Am Freitagnachmittag kam auch noch eine Fahrleitungsstörung in Oranienburg hinzu. Die Bahn rät für diesen Sonnabend ebenfalls bei einigen Regionalzügen von einer Mitfahrt ab.

„Ein Zustieg weiterer Personen und die Mitnahme von Fahrrädern ist nicht mehr möglich. Bitte wählen Sie eine andere Verbindung.“ Diese Warnung spricht DB Regio Berlin-Brandenburg bei X (ehemals Twitter) für mehrere Züge aus. An diesem Freitag wird unter anderem der Regionalexpress der Linie RE5, der den Berliner Hauptbahnhof planmäßig um 10.47 Uhr nach Rostock verlässt, genannt. Später kam der RE5 um 12.47 Uhr hinzu. Abgeraten wird auch von der Nutzung des RE3 von Berlin (12.33 Uhr) über Eberswalde nach Stralsund sowie für die Züge in der Gegenrichtung, die Stralsund um 10.15 Uhr und 12.17 Uhr verließen. Die Liste wird fortwährend immer länger.

Wegen einer Oberleitungsstörung im Oranienburg müssen die Fahrgäste zusätzliche Beeinträchtigungen hinnehmen. Auf der Linie RE5 zwischen Berlin und Rostock kommt es am Freitagnachmittag zu Ausfällen, von und nach Gransee soll es Ersatzverkehr geben. Die Beeinträchtigungen werden mindestens bis gegen 18 Uhr andauern, so die DB.

Für den Sonnabend weist das Unternehmen bereits jetzt für zwei Regionalexpresszüge auf mögliche Überfüllungen hin. So werde wegen eines Fußballspiels für den RE3 um 6.32 Uhr von Berlin nach Lutherstadt Wittenberg mit einem außergewöhnlich hohen Fahrgastaufkommen gerechnet. Ebenfalls wegen eines Fußballspiels könne im RE7 von Dessau (21.05 Uhr) nach Berlin der Zustieg und die Mitnahme von Fahrrädern nicht garantiert werden. Mit weiteren Meldungen dieser Art wird gerechnet.

Züge fuhren ohne Halt im Bahnhof Berlin Gesundbrunnen durch

Immer wieder zeigt sich, dass die Kapazitäten im Regionalzugverkehr vor allem auf den Strecken zwischen Berlin und der Ostsee nicht ausreichen – vor allem, wenn bei schönem Wetter viele Berliner einen Ausflug planen. Das Deutschlandticket, mit dem bundesweit fast der gesamte Nah- und Regionalverkehr für 49 Euro im Monat genutzt werden dürfen, hat der Bahn auch in der Hauptstadt-Region mehr Zuspruch beschert. Wie berichtet, ließ die DB am vergangenen Wochenende Regionalexpresszüge der Linien RE3 uns RE5 im Bahnhof Berlin Gesundbrunnen ohne Stopp durchfahren, weil sie nach Einschätzung des Zugbegleitpersonals zu voll waren.

Am Freitagnachmittag meldete sich Lukas Iffländer, der stellvertretende Bundesvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, bei X zu Wort. Er wies darauf hin, dass die Bahnsteige an den Strecken Richtung Ostsee relativ kurz seien. Wie anderswo hat die Bahn Infrastruktur zurückbauen lassen oder bei Erneuerungsmaßnahmen kleiner dimensionierte Anlagen erstellt – wie etwa in Neubrandenburg.

„Klimafreundliches Reisen steht auch zu den Sommerferien 2023 hoch im Kurs“, sagte ein Bahnsprecher. „Nach den Fahrgastrekorden im Fernverkehr der DB zum Jahresanfang und an den Osterfeiertagen erwartet die DB auch in den Sommerferien hohe Fahrgastzahlen.“ Die Bahn setze so viele Züge wie möglich ein. Allerdings kämen Rahmenbedingungen zum Tragen „wie verfügbares Personal, verfügbare Züge und verfügbare Streckenkapazität“, so der Sprecher. „Wir bitten, Züge außerhalb der Hauptverkehrs- und Reisezeiten, also am Freitag- und Sonntagnachmittag, zu nutzen.“ Wochenendpendlern und vielen Ausflüglern ist das aber nicht immer möglich.

Auf den Ostseelinien sind die Bahnsteige irrsinnig kurz geplant worden. Woanders (z.B. zwischen Bamberg und Nürnberg) hat man auf 200m ausgebaut und kann Doppelstockzüge bis 8 Wagen einsetzen. Ab Dezember verkehren dort Züge mit 654 Sitzplätzen und 72 Fahrradstellplätzen. https://t.co/hAQbHcvCjP — Lukas Iffländer (@bladewing678) August 11, 2023

Wie berichtet, haben der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern auf den Linien RE3 von Berlin über Eberswalde nach Stralsund sowie auf dem Teil der RE5, der Berlin mit Rostock verbindet, zusätzliche Fahrten bestellt. Anfang August wurde zum Beispiel der Wochenendausflugszug RE33586, der bisher in Neustrelitz endete, nach Rostock verlängert. Zurück geht es ebenfalls sonnabends und sonntags um 16.38 Uhr ab Rostock.

Mehr Kapazität auf den Strecken von Berlin an die Ostsee

„Die von DB Regio verantworteten Ostsee-Linien RE3 und RE5 werden schon jetzt an den Wochenenden mit Zusatzzügen verstärkt“, bestätigte der Sprecher. „Sie sollen ab Ende 2026 mit noch mehr Kapazität unterwegs sein, der RE3 dann mit fabrikneuen Wagen.“ Dann tritt für diese Linien und den RE4 nach Stendal ein neuer Verkehrsvertrag in Kraft.

Allerdings wird die Kapazität auf den beiden Ostsee-Routen ab Ende 2026 in unterschiedlichem Maße aufgestockt. Nach Auskunft des VBB sind dort derzeit in der Saison Doppelstockzüge unterwegs, die mindestens 480 Sitzplätze bieten, davon mindestens 24 in der ersten Klasse. Die Zahl der Fahrradstellplätze pro Zug beziffert der Verkehrsverbund auf 73.

Prignitz-Route könnte heutige Linien entlasten

Von Ende 2026 an werden die Züge der RE3 nach Stralsund und Schwedt ganzjährig von fünfteiligen Elektrotriebzügen des Typs Stadler Kiss befahren. Sie haben laut VBB 551 Sitzplätze in der zweiten sowie 28 Sitzplätze in der ersten Klasse. Außerdem können 84 Fahrräder mitgenommen werden. Auf dieser Route wird es also einen spürbaren Zuwachs geben – um rund hundert Sitzplätze pro Regionalexpress.

Auf der Linie RE5 steigt die Zahl dagegen nur um zwei Dutzend. Dort verkehren ab Ende 2026 ganzjährig Loks mit jeweils fünf erneuerten Doppelstockwagen. Dort ist der Kapazitätszuwachs im Vergleich zu heute nicht so groß. Die Züge mit „Redesign-Dostos“ haben 478 Sitzplätze in der zweiten Klasse sowie 28 in der ersten Klasse. Für 72 Fahrräder ist Platz – bei der Fahrradbeförderung gibt es also keine Aufstockung.

Politiker im Nordwesten Brandenburgs und im Süden Mecklenburgs setzen sich wie berichtet dafür ein, die heute nur noch teilweise von Personenzügen befahrene Achse von Neustadt (Dosse) über Pritzwalk nach Güstrow auszubauen und langfristig zu elektrifizieren. Hans Leister, ehemals Regionalbereichsleiter der DB in Potsdam und heute Unternehmensberater, unterstützt die Forderung mit seiner Expertise.



„Es ist ein Riesen-Fortschritt, dass es im Zuge der Diskussion um die RB73/74 gelungen ist, eine zweite Achse Berlin-Rostock als positiv für die ländliche Region dazwischen ins Gespräch zu bringen“, sagte Leister der Berliner Zeitung. „Zum ersten Mal könnten für Brandenburg und Mecklenburg die zahlreichen Berliner Fahrgäste einen Vorteil bieten, nämlich die nachhaltige Belebung einer Linie, die nicht genug Binnen-Potenzial hat.“ Allerdings würde die Fahrt auf dieser Route länger dauern.