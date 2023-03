Graefekiez ohne Parkplätze: CDU rechnet mit Klagen von Anwohnern

Der Kreuzberger Graefekiez. Die meisten Wege werden zu Fuß oder per Rad bewältigt, Autobesitzer sind in der Minderzahl. Trotzdem beherrschen Autos einen großen Teil des öffentlichen Raums.

Sabine Gudath

In diesem Frühjahr soll es so weit sein. Dann soll der Modellversuch „Graefekiez ohne Parkplätze“ beginnen. Noch im März will das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg weitere Details des bundesweit einzigartigen Verkehrswendeprojekts vorstellen. Doch es wird nicht nur eine politische, sondern voraussichtlich auch eine juristische Debatte geben. Anwohner wollen vor Gericht ziehen, um das Vorhaben zu kippen, berichtete Timur Husein, Kreisvorsitzender der CDU Friedrichshain-Kreuzberg, am Donnerstag.