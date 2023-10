BVG beschwert sich: Wo bleiben die neuen U-Bahnen für Berlin?

So viel steht fest: Die damaligen Hersteller haben solide Qualität geliefert. In der Berliner U-Bahn sind Wagen unterwegs, die schon fast sechs Jahrzehnte lang im Einsatz sind. Auf anderen Linien sind viele Fahrzeuge immerhin knapp fünf Jahrzehnte alt. Obwohl sich die Werkstattleute der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bemühen, sehen einige alte Züge inzwischen schon ziemlich abgeschabt aus. Fahrgäste wünschen sich neues Wagenmaterial. Doch die neue U-Bahn-Generation für Berlin lässt auf sich warten. Jetzt teilte die BVG auf Anfrage mit, dass sie vertragsrechtliche Aspekte prüft.

Während andere U-Bahn-Betriebe kontinuierlich in neues Wagenmaterial investierten, musste die BVG lange knausern. Erst als immer deutlicher wurde, dass die alten Fahrzeuge nicht bis in alle Ewigkeit repariert und ertüchtigt werden können, leitete die damalige Vorstandsvorsitzende Sigrid Nikutta die Erneuerung der Flotte in die Wege. 2016 schrieb das Landesunternehmen endlich die Beschaffung neuer Fahrzeuge aus. Für die Großprofillinien U5 bis U9 mit ihren breiten Tunneln wurde die Baureihe J konzipiert, für das Kleinprofil die JK. Doch erst 2019 war klar, wer den Auftrag bekommt – Stadler.

Die neue U-Bahn-Generation wird im Pankower Stadler-Werk montiert. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Allerdings zog der Mitbewerber Alstom vor die Vergabekammer des Landes Berlin. Als das französische Unternehmen dort erfolglos blieb, legte es beim Kammergericht Beschwerde ein – damit war die Beschaffung erst mal blockiert. Die BVG habe „an der Grenze dessen, was vergaberechtlich zulässig war, gehandelt“, rügte Anwalt Alexander Csaki. Auch Bombardier und Siemens hatten das Vergabeverfahren der BVG kritisch bewertet. Sie hatten sich als Konsortium an dem Wettbewerb beteiligt, wurden aber ausgeschlossen, nachdem sie kritische Anmerkungen zu Protokoll gegeben hatten.

Weniger Türen und Fenster – dafür mehr Sitzplätze

Im März 2020 wies das Kammergericht die Alstom-Beschwerde zurück. Stadler behielt den Auftrag und konnte endlich loslegen. Im Jahr darauf war im Technikmuseum ein 1:1-Modell des JK-Endwagens 6001-1, bestehend aus Stahl und Holz, zu sehen. Das Berliner Unternehmen IFS Design hatte das Mock-Up gebaut, das gute Noten bekam.



Eine Klimaanlage soll es zwar weiterhin nicht geben. Doch die Museumsbesucher lobten, dass die Wagen innen größer wirken als andere U-Bahnen. Die Infobildschirme sind an den Wänden platziert, die Türsäulen flacher. Es gibt weniger Fenster und Türen, dafür sind die Öffnungen breiter. Eine Vier-Wagen-Einheit der JK hat 88 Sitze, acht mehr als in den heutigen IK-Zügen. Die Wände sind nach außen gewölbt – Bombierung heißt das.

Im Februar 2022, 120 Jahre nach der ersten Fahrt einer U-Bahn durch Berlin, begann im Stadler-Werk im Bezirk Pankow die Produktion. Vereinbart ist, dass zunächst 24 Wagen geliefert werden, die im Fahrgastbetrieb auf Herz und Nieren getestet werden sollen – jeweils zwölf auf den Linien U3 und U5. Zu Beginn hieß es, dass die ersten vier Fahrzeuge Ende 2022 geliefert werden – zwei Vierteiler, zwei Zweiteiler. Dann war von Frühjahr 2023 die Rede. Vor einem Jahr wurden die Wagen 6000 und 6501 stolz präsentiert.



Laut Vertrag umfasst die Mindestbestellmenge 606 Wagen, die insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro kosten. Zunächst werden 376 abgerufen. U-Bahn-Nutzer hatten Grund, sich zu freuen. „Die neuen Wagen sollen ältere Züge nicht nur ersetzen“, sagte Klaus Emmerich, der als Bereichsleiter für das Fahrtenangebot der BVG zuständig ist. „Sie sollen das Angebot verdichten“ – am Ende soll die U-Bahn häufiger als jetzt verkehren.

Stadler: Neuentwicklungen sind „weltweit einzigartig“

Doch der Auslieferungstermin wurde immer wieder verschoben, und inzwischen nennt Stadler keinen Zeitpunkt mehr. „Wir hatten schon im Mai dieses Jahres erklärt, dass weltweite Lieferkettenprobleme die Auslieferung der neuen U-Bahn-Baureihen JK und J an die BVG verzögern“, bekräftigte Julia Bülow, Sprecherin von Stadler Deutschland. „Die verspätete Lieferung insbesondere von elektronischen Bauteilen hat in der Folge auch zu Verzögerungen bei der Fahrzeug-Montage geführt, wodurch Stadler die Typtestphase der neuen U-Bahnen erst später als geplant beginnen konnte.“

Blick in das neue U-Bahn-Fahrzeug. Die Sitze links haben schon das neue Muster der BVG. Weicher oder bequemer sind sie nicht. Rechts zeigen die Plätze noch das alte Nachtlinien-Design. Peter Neumann/Berliner Zeitung

Bei den Baureihen J und JK handele es sich um Neuentwicklungen, die für das Berliner U-Bahn-Netz maßgeschneidert und damit „weltweit einzigartig“ sind, wie die Unternehmenssprecherin erklärte. „Stadler befindet sich mit den ersten Testwagen noch in den Prüfungen.“ Zuletzt sei man davon ausgegangen, dass die Fahrzeuge im Herbst 2023 geliefert werden, doch nun hält der Hersteller „weitere kleinere Verzögerungen für möglich“. „Fest steht, dass nur gründlich getestete Fahrzeuge, die den hohen Qualitätsansprüchen der beiden Unternehmen entsprechen, ausgeliefert werden.“



Diesen Anspruch stellt man bei der BVG nicht infrage. Klar sei, dass es keinerlei Abstriche an der Qualität und der Sicherheit der Fahrzeuge geben dürfe, heißt es in Unternehmenskreisen. Mit Stadler sei vereinbart, dass hochwertige, zuverlässige, dauerhafte und sichere U-Bahnen geliefert werden. Noch gebe es beim größten U-Bahn-Betrieb in Deutschland keinen akuten Fahrzeugmangel, wurde betont.

BVG: „Wir erwarten einen verlässlichen Zeitplan – im Sinne unserer Fahrgäste“

Trotzdem besteht bei der BVG die Erwartung, dass der Erneuerungsprozess der U-Bahn-Flotte endlich berechenbar werde. Ursprünglich sollte die Lieferung der Testfahrzeuge im Herbst 2022 beginnen. Jetzt, rund ein Jahr später, gebe es nicht einmal einen Termin. „Wir führen intensive Gespräche mit Stadler und erwarten einen validen Zeitplan“, sagte Markus Falkner, Sprecher des Landesunternehmens. Offiziell wollte sich die BVG nicht weiter äußern.

Im September war das Unternehmen auf Anfrage der Berliner Zeitung öffentlich ziemlich deutlich geworden. „Erneute Verzögerungen sind mehr als bedauerlich“, teilte ein Unternehmenssprecher damals mit. „Wir führen dazu aktuell sehr intensive Gespräche auf höchster Konzernebene des Herstellers und dringen mit Nachdruck auf eine baldige und überfällige Lieferung der Fahrzeuge. Wir erwarten zügig einen verlässlichen Zeitplan für die Test- und Serienfahrzeuge – vor allem im Sinne unserer Fahrgäste.“

Inzwischen ist aus Kreisen des U-Bahn-Betreibers zu hören, dass dort langsam der Geduldsfaden reißt. Man sei „irritiert“ darüber, dass trotz wochenlangen Wartens derzeit nicht einmal ein Zeitplan absehbar sei, hieß es vor wenigen Tagen. Dem Vernehmen nach hat sich die BVG inzwischen bei der Konzernspitze des Schweizer Bahnherstellers beschwert und darauf gedrungen, dass sich Stadler verbindlich äußert. Noch wird bei der BVG nicht von konkreten rechtlichen Schritten gesprochen. Doch sie hat damit begonnen, vertragsrechtliche Aspekte des Problems zu untersuchen.



Berichten zufolge seien einige Wagen wieder an Stadler zurückgegangen, ohne von der BVG abgenommen worden zu sein. Es sieht so aus, als würde der Start der neuen U-Bahn-Generation eine längere Geschichte werden.