Chaos in Köpenick: BVG kapituliert im täglichen Stau vor den Autos

In der Bahnhofstraße muss neuerdings immer wieder der Straßenbahnbetrieb unterbrochen werden. Bald drohen noch größere Einschnitte in den Verkehr.

Auto gegen Straßenbahn 1:0. Wenn sich der Verkehr auf der Bahnhofstraße in Köpenick mal wieder zu sehr staut, zieht die Tram nicht selten den Kürzeren. In den vergangenen Tagen haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mehrmals den Betrieb auf den Linien 62, 63 und 68 unterbrochen, weil die Bahnen nicht mehr vorankamen. Der Fahrgastverband IGEB ist verärgert. Was steckt hinter dem Verkehrschaos?

Aussteigen und am Stau vorbeilaufen. Oder eine andere Route nehmen, was angesichts der bisherigen Route meist ein Umweg ist, der zusätzliche Zeit in Anspruch nimmt. Fahrgäste haben nicht viele Optionen, wenn der Straßenbahnverkehr in der Köpenicker Bahnhofstraße wieder mal vorübergehend eingestellt werden muss.

Und das kommt in den vergangenen Tagen immer wieder vor. BVG-Nutzer berichten, dass es am Montag passierte, am Dienstag und dann wieder am Donnerstag: Zwischen dem S-Bahnhof Köpenick und dem Rathaus des Bezirks verkehrten mehrmals vorübergehend keine Straßenbahnen. Auf den elektronischen Hinweistafeln wurden die Fahrgäste auf den Bus 164 verwiesen – aber der steht ebenfalls im Stau.

„Bedauerlich, aber leider unvermeidlich“

Warum kommt es in der jüngsten Zeit in Köpenick immer wieder zu Problemen? „Es gibt dort keine generelle Unterbrechung. Wir haben dort aber die Situation, dass die parallel verlaufende Hämmerlingstraße wegen Straßenbauarbeiten gesperrt ist“, erklärte BVG-Sprecher Markus Falkner am Freitag. Die Brückendurchfahrt ist nicht nutzbar.

Dadurch komme es auf der Köpenicker Bahnhofstraße zu Staus, die zu größeren Verspätungen – vor allem im Berufsverkehr am Nachmittag, wie es in dem Landesunternehmen hieß. „Um eine zuverlässige Taktung auf den gesamten Linien wieder herzustellen, müssen wir dann an manchen Tagen einige Züge zeitweise aus diesem Bereich rausnehmen. Das ist bedauerlich, aber leider unvermeidlich“, so Falkner.

„Aber dafür müssten die Parkplätze weg“

„Täglich zur Mittagszeit bricht auf der Bahnhofstraße der Verkehr zusammen“, bestätigte Jens Wieseke vom Fahrgastverband IGEB. Verbandsmitglieder haben das Problem analysiert. „Vor Ort bedarf es dringend einer Sonderspur“, so Christian Linow. „Eine Kombispur Bus und Tram“, bekräftigte Wieseke. „Aber dafür müssten die Parkplätze weg.“ Die Bahnhofstraße ist von Stellflächen gesäumt. Da die Fluktuation gering ist, profitiert der Einzelhandel kaum.

Die IGEB schlägt auch vor, über eine Umleitung nachzudenken. IGEB-Mitglied Linow brachte die Puchanstraße in die Debatte. „Sie wird ohnehin bereits als Schleichweg genutzt. Die Bahnhofstraße sollte während der Bauarbeiten ausschließlich dem Umweltverbund vorbehalten bleiben“ – dem Nahverkehr, Radfahrern und Fußgängern. Einen solchen Vorrang sieht übrigens auch das Berliner Mobilitätsgesetz vor.

Der Regionalbahnhof Köpenick soll 2027 fertig sein

Der Bau des Regionalbahnhofs Köpenick, den die Deutsche Bahn bald in Angriff nimmt, wird über längere Zeit hinweg immer wieder zu Beeinträchtigungen führen. Bis 2027 werden auch die Bahnanlagen in diesem Bereich umgestaltet und Brücken neu gebaut. Die Unterführung Hämmerlingstraße gehört dazu. Dafür muss wie berichtet immer wieder der S- und der übrige Bahnverkehr unterbrochen werden – das nächste Mal vom Abend des 17. bis zum 20. März. Auch der Straßenverkehr ist betroffen. Die ersten Sperrungen der Bahnhofstraße sind für den 21. bis 25. März sowie vom 28. August bis 30. September 2023 terminiert, kündigte die Bahn im Januar an. Das sind insgesamt 39 Tage. Die Hämmerlingstraße wird in diesem Jahr 37 Tage unterbrochen.

Doch es fehle am Willen, im Sinne des öffentlichen Verkehrs zu handeln, so die IGEB. „Es ist wie mit der Ehrlichstraße“, sagte Jens Wieseke. Sie war im Herbst 2021 ebenfalls von Ausweichverkehr betroffen, der eine Baustelle in einer benachbarten Straße umfahren wollte. Und auch dort standen die Straßenbahnen so lange im Stau, dass die BVG die Linie 21 zwischen Blockdammweg und Schöneweide an mehreren Tagen einstellte. Fahrgäste mussten auf andere Strecken ausweichen – oder 1,3 Kilometer laufen.