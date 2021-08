Berlin - Vision Zero – davon ist Berlin weit entfernt. Stattdessen ist die Zahl der Menschen, die bei Kollisionen im Straßenverkehr getötet wurden, im vergangenen Jahr um ein Viertel auf 50 gestiegen. Am Mittwoch trat die Prüforganisation Dekra mit Forderungen an die Öffentlichkeit, die dazu beitragen sollen, die Zahl der Unfälle zu senken. Zum einen bekräftigte sie ihren Wunsch nach einem Mobilitätscheck für Senioren. Wer älter als 75 Jahre ist, müsse künftig regelmäßig Fahrten unter Aufsicht absolvieren, damit die Fahrtüchtigkeit überprüft werden kann. Zum anderen verlangt die Dekra, dass alle Lastwagen auf Berliner Straßen künftig Fahrerassistenzsysteme haben, die Alarm schlagen, wenn ein Fußgänger oder Radfahrer zu nahe kommt. Lkw ohne diese Technik sollten nicht mehr in Berlin unterwegs sein.

Mobilität im Alter ist das Thema des elften Verkehrssicherheitsreports der Dekra, den der Berliner Niederlassungsleiter Volker Postel am Mittwoch vorstellte. Natürlich gebe es Menschen, die auch mit 75 noch „fit wie ein Turnschuh“ sind. Doch die Unfallzahlen der Polizei zeigen, dass Seniorinnen und Senioren generell ein erhöhtes Risiko tragen. Von den 50 Menschen, die im vergangenen Jahr im Berliner Straßenverkehr tödlich verletzt wurden, waren 19 älter als 65 Jahre. „Mit 38 Prozent ist die Quote doppelt so hoch wie der Anteil dieser Altersgruppe an der Berliner Bevölkerung“, sagte Postel.

In Berlin ist die Rücksichtslosigkeit im Verkehr besonders groß

Wie andere Verkehrsteilnehmer auch benötigen Seniorinnen und Senioren eine „Infrastruktur, die sie sicher nutzen können“, sagte Volker Postel. Doch hier gebe es Defizite. Fußwege seien zu schmal oder verliefen hinter Sichthindernissen, und die Grünzeiten an Ampeln seien oft zu kurz. Ähnlich sei es im Fahrradverkehr. Radwege seien oft zu schmal, an Einmündungen in die Fahrbahn drohe häufig Gefahr, so Postel.

Doch auch die Seniorinnen und Senioren müssten dazu beitragen, ihr Risiko zu verringern. Am Mittwoch erneuerte die Dekra ihre Forderung nach „verpflichtenden Rückmeldefahrten“ für alle über 75. Falls die begleiteten Fahrten zeigen, dass ältere Menschen den Anforderungen nicht mehr gerecht werden, müsse ihnen geraten werden, „das Fahren einzustellen“. Zwar bieten die Dekra, der Tüv und Fahrschulen solche Fahrten bereits an. Doch diese Angebote erreichen nur wenige Menschen, sagte Postel.

Abbiegeassistenten und andere Sicherheitstechnik könne ebenfalls dazu beitragen, Gefahren zu verringern. Sie seien aber erst ab 2022 Pflicht, und dann auch nur für neu zugelassene Fahrzeugtypen. „Bis der Markt durchdrungen ist, wird es noch lange dauern“, warnte Postel. Auch in Berlin seien zu viele Lkw ohne Abbiegeassistent unterwegs. Die Straßen im Stadtgebiet sollten für sie gesperrt werden, verlangte er. Wien hatte eine solche Pflicht geplant, ruderte aber zurück. Eine solche Regelung sei „nicht EU-konform“, gab Verkehrs-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) bekannt.

Volker Postel forderte auch mehr Polizeikontrollen. „Die Erfahrung lehrt: Regeln, die nicht überwacht werden, sind meist nutzlos.“ In Berlin sei die Rücksichtslosigkeit im Verkehr besonders groß. „Das betrifft nicht nur junge Leute – auch Ältere oder Mütter mit Kindern. Wenn wir dieses Problem nicht hinbekommen, dann brauchen wir an Vision Zero für unsere Stadt nicht mehr zu denken.“