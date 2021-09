Berlin - Tempo, Tempo! Die Berliner leben in einer Stadt, zu deren DNA die Mobilität gehört. Fast jeder ist verkehrspolitisch interessiert. Wie sieht die Bilanz kurz vor der Wahl vom Abgeordnetenhaus aus?

Schlecht, sagen Berliner, die oft Auto fahren. Die Baustellen! Die Staus! Sicher wurde dem Autoverkehr hier und da Platz weggenommen. Doch wer auf Verkehrssenatorin Regine Günther schimpft, sollte anerkennen, was die Grünen-Politikerin in der nun endenden Wahlperiode alles nicht getan hat. Sie hat weder Forderungen nach einer City-Maut erfüllt noch den Volksentscheid Berlin autofrei unterstützt oder gegen den Weiterbau der Bundesautobahn 100 protestiert. In Berlin kostet der Parkausweis für Anwohner unverändert 10,20 Euro pro Jahr, in Tübingen bald bis zu 180 Euro.

Mehr Autos unter Rot-Rot-Grün in Berlin, aber keine neuen Tramstrecken

Wie bisher sind die größten Feinde der Autofahrer die anderen Autofahrer, die drängeln, hupen, falsch parken und deren Fahrzeuge immer zahlreicher und größer werden. Unter Rot-Rot-Grün überstieg die Zahl der Berliner Pkw die 1,2-Millionen-Marke, die Zahl der SUV verdreifachte sich. So unangenehm scheint Autofahren in der Hauptstadt dann doch nicht zu sein, auch weil es im Schnitt doppelt so schnell wie mit Bus und Bahn vorangeht, wie eine Studie zeigt.

Apropos Nahverkehr: Sichtbare Fortschritte sind hier mager. Zwar dürfen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kräftig investieren. Mit dem Programm i2030, das den wenn auch gemächlichen Ausbau des S-Bahn- und Regionalbahnnetzes vorsieht, wurden die Weichen richtig gestellt. Doch seit 2015 ging in Berlin keine einzige Straßenbahnstrecke in Betrieb. Die Vorgabe, das Busspurnetz um ein Viertel zu vergrößern, haben die Bezirke nicht annähernd erfüllt. Der Nahverkehr ist langsamer geworden. Auf der Kantstraße stecken die Busse neben Pop-up-Radwegen im Stau.

Was nicht heißt, dass temporäre Radfahrstreifen generell von Übel sind. Sie gehören zu den größten Errungenschaften dieser Wahlperiode – nur dass es zu wenige gibt. Zu Recht kritisieren Aktivisten, dass das Radverkehrsnetz zu langsam ausgebaut wird.

Erst Verwaltung reformieren, dann Striche malen

Allerdings scheinen manche von ihnen ihren Einflussbereich zu überschätzen. Wer sich in seinem Umfeld umhört, bekommt nicht den Eindruck, als ob alle Berliner scharf darauf sind, ihr Leben umweltfreundlich umzukrempeln. Vielen scheint es egal zu sein, was mit dem Klima geschieht. Hauptsache, sie können weiterhin Auto fahren und mit dem Flugzeug verreisen. Senioren, die sich auf ihre Pkw angewiesen fühlen, wollen sich von jungen, fitten Radfahrern nichts vorschreiben lassen. Wer sein Auto zum Geldverdienen braucht, kann mit den grünen Visionen von Berlin als Freizeitpark voller Spielstraßen und Flanierzonen wenig anfangen. An Menschen aus Einwandererfamilien, für die Autos Vehikel des sozialen Aufstiegs sind, wagt sich die Ökoszene nicht heran.

Paradox ist, dass Aktivisten gern Amtsleute und Politiker wegen ihrer angeblichen Unfähigkeit kritisieren – nur um ihnen dann neue Arbeitsprogramme auf den Tisch zu legen. Dabei müsste klar sein: Solange es in Berlin rund drei Jahre dauert, einen Radfahr- oder Zebrastreifen einzurichten, lohnt es sich nur begrenzt, Striche auf Karten zu malen, wo dieses oder jenes noch entstehen sollte. An oberster Stelle müsste eine Verwaltungsreform stehen, die dazu führt, dass die oft demotivierten, schlecht ausgestatteten Bezirksämter handlungsfähig werden und die Arbeitsteilung zwischen Senat und Bezirken neu justiert wird. Doch so richtig sexy erscheint ein solches Projekt natürlich nicht.

Bei aller Kritik ist zu loben, dass während Günthers Amtszeit Strukturen verändert, neue Denkweisen in der Verwaltung verankert, Planer eingestellt sowie Projekte angeschoben wurden und mit dem Mobilitätsgesetz eine tragbare Rechtsgrundlage für die fällige Wende entstand. Wichtige Straßenbahnstrecken werden jetzt endlich geplant, genauso wie erstmals in Berlin auch Radschnellverbindungen und die Umgestaltung von Straßen.

Allerdings ist fraglich, was nach der Wahl von solchen Bemühungen übrig bleibt, wenn Franziska Giffey (SPD) Senatschefin wird und die Verkehrsverwaltung wieder in einem Superressort Bauen & Co. verschwindet. Nach all dem, was die Spitzenkandidatin bisher verlauten ließ, lässt sich nicht ausschließen, dass ein großer Teil der zarten Pflänzchen bald nicht mehr gegossen wird. Viele Wähler werden die SPD-Absage an gravierende Veränderungen begrüßen. Doch die Gefahr besteht, dass der zeitgemäße Umbau des Verkehrssystems und die Mobilitätswende künftig noch langsamer vorangehen. Für die Autofahrer wäre das eine gute Nachricht, für Berlin eine schlechte.