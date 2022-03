Klimawandel, Erderhitzung, Abhängigkeit von fossilen Energien: Das sind auch in Berlin wichtige Diskussionsthemen. Doch an einem gegenläufigen Effekt hat die Debatte bislang nichts geändert: Die Zahl der Kraftfahrzeuge in Berlin nimmt weiter zu. Der Motorisierungsgrad stieg ebenfalls an. Das zeigen aktuelle Zahlen, die der Senat jetzt in seiner Antwort auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Kristian Ronneburg nannte.