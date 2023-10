Möbel Höffner feiert 30-jähriges Jubiläum in Waltersdorf bei Berlin

Sonja Krieger hält den Eröffnungsprospekt aus dem Jahr 1993 hoch. Auf einigen Seiten sind massive Schrankwände zu sehen, die in den 80er- und 90er-Jahren in vielen deutschen Wohnzimmern gestanden haben dürften. Solche älteren Anbauwände finde man in einem heutigen Prospekt nicht mehr.

„Handel ist Wandel“, sagt Krieger. Sie ist Geschäftsführerin des Möbelunternehmens Höffner. Gemeinsam mit ihrem Leitungskollegen Joachim Hoffmann sitzt Krieger in einer beigen, gut ausgeleuchteten Wohnzimmerecke an einem länglichen Holztisch. Auch Peggy Ehrlich sitzt dort, Standortleiterin des Möbelhauses in Waltersdorf. Vor den Toren Berlins gibt es dieser Tage ein Jubiläum zu feiern: 30 Jahre Höffner in Waltersdorf.

Bei einer Pressekonferenz blicken Krieger, Hoffmann und Ehrlich auf die Geschichte des Einrichtungszentrums zurück und sprechen über die Zukunft des Möbelmarktes. Die Tradition reicht dabei deutlich länger zurück als 30 Jahre. Der Tischler Rudolf Höffner baute das Unternehmen bereits im 19. Jahrhundert auf und entwickelte es in den 1930er-Jahren zum größten Berliner Möbelhaus.



Da es in Ost-Berlin lag, musste es nach dem Zweiten Weltkrieg schließen. Kurt Krieger, dessen Großvater bereits Tischler in Moabit war, erwarb 1967 die Namensrechte und eröffnete zunächst ein neues Möbelhaus in Wedding. Nach dem Mauerfall trieb er die Expansion von Höffner voran – besonders in Ostdeutschland.

Standorte in Chemnitz, Dresden oder Erfurt

Sonja Krieger nennt einen pragmatischen Grund dafür, warum das Möbelhaus besonders in Ostdeutschland beliebt sei. Zum Zeitpunkt als die Mauer fiel, hatte Kurt Krieger gerade ein Hochregallager mit sämtlichem Mobiliar am Standort in der Weddinger Pankstraße fertiggestellt. Menschen seien mit Bussen aus Leipzig oder Dresden gekommen, weil sie sich neu einrichten wollten. Andere Möbelhändler hätten schlicht keinen Platz und weniger Sortiment gehabt. Höffner konnte den Bedarf decken und eröffnete in den Folgejahren unter anderem Standorte in Chemnitz, Dresden oder Erfurt.

Fixpunkt aber bleibt der Standort in Waltersdorf. Mit knapp 1500 Mitarbeitern hat sich Höffner zu einem bedeutenden Arbeitgeber in der Region entwickelt. Die Vielzahl an Mitarbeitern hängt auch damit zusammen, dass in Waltersdorf gleichzeitig der Sitz der Firmenzentrale ansässig ist. 14 Mitarbeiter aus der ersten Stunde seien noch dabei.

Attraktive Verkaufsflächen

Kunden dagegen finden hier auf rund 40.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche von Polstermöbeln über Küchenutensilien bis hin zu Leuchten sämtliche Einrichtungsgegenstände. Die Kundennähe ist Sonja Krieger besonders wichtig. „Es klingt trivial, aber die Kunden bei uns willkommen zu heißen und kompetent zu beraten, ist eines unserer Grundprinzipien.“

Bei der Frage, wo man sich denn unter den verschiedenen Playern im Möbelmarkt einordne, sagt Krieger nur: „Wir wollen das für unsere Kunden gut machen.“ Man müsse schauen, dass man attraktive Verkaufsflächen biete, permanent umbaue und in jeder Preisklasse für den Kunden ein Angebot bereitstelle.

Höffner baut am Standort eine neue Akademie

Die gesamte deutsche Möbelbranche leidet unter der schwachen Auftragslage. Für das Jahr 2023 erwartet die Möbelindustrie ein Umsatzminus von fünf bis sieben Prozent. „Die Verbraucher sind angesichts der Inflation und der langwierigen politischen Debatte über das Heizungsgesetz verunsichert und scheuen die Anschaffung langfristiger Konsumgüter“, sagte Jan Kurth, Geschäftsführer der Verbände der deutschen Möbelindustrie kürzlich bei der Jahres-Wirtschaftspressekonferenz. Gefragt seien nun Impulse zur Belebung der Konsumausgaben und des Bauumfelds.

„Ich glaube an den stationären Einzelhandel“, sagt Joachim Hoffmann in Waltersdorf. Um die langfristige Vision zu untermauern, baut Höffner am Standort eine neue Akademie, in der Nachwuchs ausgebildet werden soll. Die Fundamente stehen bereits. Spätestens im Herbst 2024 will man den Campus in Betrieb nehmen. Man habe den Weg von vielen Mitarbeitern im Unternehmen nachvollzogen und wolle künftig noch mehr Wissen weitergeben. Im Prinzip passiere das auch derzeit schon, denn es gebe eine mobile Truppe, die in die einzelnen Möbelhäuser fährt und Mitarbeiter schult.

Null-Prozent-Finanzierung

Nun aber begeht Höffner erst mal die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum. In der Festwoche vom 18. bis zum 24. Oktober sind in Waltersdorf jede Menge Aktivitäten geplant. Riesenglücksrad, Sektempfang, Showkochen: „Jeder Tag steht unter einem besonderen Motto“, sagt Standortleiterin Peggy Ehrlich. Für Kinder wird es jede Menge kreative und spielerische Aktionen geben. Wer möchte, kann sich von verschiedenen Künstlern, Luftballons oder Seifenblasen verzaubern lassen oder Erinnerungen in einer Fotobox festhalten. Am verkaufsoffenen Sonntag zählt auch ein Kissenschlacht-Turnier zu den Highlights.

Zusätzlich dazu bietet Höffner besondere Konditionen anlässlich des Jubiläums. In allen Abteilungen bekommen Besucher, die eine Kundenkarte des Unternehmens besitzen, 40 Prozent Rabatt. Außerdem bietet man bei einem Küchenkauf eine Null-Prozent-Finanzierung mit bis zu 72 Monaten Laufzeit an.



Möbel Höffner Waltersdorf, Am Rondell 1, 12529 Schönefeld, täglich geöffnet.



Sonderöffnung: Verkaufsoffener Sonntag am 22.10., von 12-18 Uhr - Verkauf ab 13 Uhr.



