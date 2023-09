Der Angeklagte trägt ein helles Hemd, als wäre dieser Verhandlungstag ein besonderer. Und ja, er hätte es an diesem Montag werden und mit einem Urteil enden können. So wie es die Kammer vielleicht vorgesehen hatte. Stattdessen ist der Tag geprägt von Unterbrechungen und Wortgefechten zwischen dem Angeklagten und der Kammer.

Es ist der 33. Verhandlungstag in diesem Verfahren um den gewaltsamen Tod der Afghanin Zohra G. Die 31-jährige Mutter von sechs Kindern wurde am 29. April vorigen Jahres auf offener Straße getötet. Gul A., ihr Ehemann, soll ihr vor der Flüchtlingsunterkunft in Pankow aufgelauert, sie mit 13 Messerstichen niedergestreckt und ihr anschließend die Kehle durchtrennt haben – offenbar, weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollte.

Gul A. muss sich seit Ende November vorigen Jahres vor der 29. Großen Strafkammer wegen Mordes verantworten. Ursprünglich hätte das Verfahren schon im Februar zu Ende gehen sollen. Doch neue Zeugen, Anträge des Angeklagten, wütende Zwischenrufe von Gul A. und immer wieder auch Klagen des 43-Jährigen über angeblich plötzlich auftretende Kopfschmerzen verzögerten das Verfahren wiederholt.

Die Beweisaufnahme ist vorbei, Staatsanwaltschaft, Nebenkläger und Verteidiger haben längst plädiert – die Staatsanwaltschaft forderte wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe, die Verteidiger eine Verurteilung wegen Totschlags – und eigentlich hätte Gul A. sein am letzten Verhandlungstag begonnenes letztes Wort, das über Stunden ging, fortführen sollen.

Doch dazu kommt es nicht. Zunächst will Gul A. aus der Box heraus, in der die Angeklagten im Saal 500 der Verhandlung folgen. Er will vorne sitzen, weigert sich, hinter dem Gitter und Sicherheitsglas zu reden. „Wir verstehen Sie sehr gut und sehen keinen Anlass, Sie auf einen anderen Platz zu setzen“, sagt Bernd Miczajka, der Vorsitzende Richter. Dann wirft er dem Angeklagten vor, das zu machen, was er die ganze Zeit getan habe: sich in den Mittelpunkt zu spielen und den Gerichtssaal als Bühne zu nutzen.

Gul A. verlangt eine Unterbrechung, um mit seinen Anwälten reden zu können.



Danach stellt er einen Befangenheitsantrag gegen die Kammer. Gul A. fühle sich, während er vor Gericht um sein Leben kämpfe, von der Kammer eingeschüchtert, begründet ein Verteidiger. Man versuche, das letzte Wort zu unterbinden, um „heute noch zu einem Urteil zu kommen“, so der Vorwurf.

Gul A. klagt über Kopfschmerzen und Ohrensausen

Erneut muss unterbrochen werden, eine andere Kammer soll über den Antrag entscheiden. So geht es hin und her. Als nach langer Pause die Verhandlung um 13 Uhr fortgesetzt werden soll, ist dem Angeklagten angeblich schwindelig, er klagt über Kopfschmerzen.



Der Sanitäter wird gerufen. Er findet nichts Auffälliges beim Angeklagten. Richter Miczajka sagt nach der Pause, er gehe davon aus, dass er verhandlungsfähig sei. Schon mehrfach habe Gul A. vorgegeben, krank zu sein. „Irgendwann ist Schluss damit“, sagt der Richter.

Gul A. wird laut: „Sie wollen mich zwingen, etwas zu sagen“, übersetzt der Dolmetscher seine Worte. Er habe Kopfschmerzen, Ohrensausen. „Warum wollen Sie mich foltern“, fragt der 43-Jährige zur Richterbank. Er wolle wie ein Mensch behandelt werden, nicht wie ein Tier.

Dann wird er ruhiger, vielleicht, weil er merkt, mit seiner aufbrausenden Art nicht weiterzukommen. Fast schon höflich bittet er die Kammer, erst am nächsten Verhandlungstag sein letztes Wort fortsetzen zu dürfen. Er verspreche, dass er reden werde.



Es sei das erste Mal, dass Gul A. um etwas bitte, stellt der Vorsitzende Richter fest. Bisher habe er immer nur gefordert. Die Kammer unterbricht zum sechsten Mal, um zu beraten. Ergebnis: Die Verhandlung wird unterbrochen und am Mittwoch fortgesetzt. Ob es dann auch ein Urteil geben wird, ist unklar.