Aufgebracht zeigt Gul A. auf den Zeugen und ruft: „Du lügst!“ Sein Dolmetscher übersetzt, peinlich berührt, die Unterbrechung. Doch es soll nicht die einzige bleiben. Obwohl der Verhandlungstag am Montag im Falle des Mordes an der Ehefrau des Angeklagten nur 40 Minuten dauert, verursacht der 42-jährige Gul A. am Landgericht immer wieder Ärger. Auch weil er kein Deutsch spricht, geht es eher schleppend voran.

Es geht um den Mord an Zohra Gul, die am 28. April 2022 am helllichten Tag in Berlin erstochen wurde. Dafür steht ihr Ehemann und sechsfacher Vater, Gul A., nun als Hauptverdächtiger vor Gericht. Er soll seine Frau aus verletztem Ehrgefühl getötet haben, denn sie hatte sich nur einen Monat vor ihrem Tod von ihm getrennt. Zuletzt erklärte er, es sei ein Unfall gewesen. Die 31-jährige Zohra Gul starb an insgesamt 13 Stichwunden.

An diesem Tag sollte eigentlich nur ein Zeuge verhört werden, doch dieser sorgt für Aufregung. Bahil H. ist Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, gibt er zu Protokoll, und bei dem Heim angestellt, in dem Gul A. zum Zeitpunkt der Tat gewohnt hat. Der 27-Jährige aus Berlin-Mitte kann es scheinbar kaum erwarten, auszusagen.



Aber nicht nur weil er schnell spricht, muss der Richter ihm Einhalt gebieten. Der Angeklagte, Gul A., ist Afghane und spricht kaum Deutsch. Ihm wird deswegen vor Gericht ein Dolmetscher zur Verfügung gestellt, der alles, was Richter und Zeugen sagen, übersetzen muss. Dieses Hintergrundgeräusch stört, deswegen muss mehrmals wiederholt werden, was gesagt, gefragt und missverstanden wurde.

Zeuge sagt aus: „Ich würde doch helfen!“

Doch als Bahil H. dann zu seiner Aussage kommt, prallen zwei Gegensätze aufeinander. Laut dem Angeklagten soll Bahil H. ihm am 10. April geholfen haben, als er von zwei Personen angegriffen und verletzt worden sei. Er habe ihn verarztet und die Polizei für ihn gerufen, lässt der Afghane durch seinen Dolmetscher ausrichten.



Doch Bahil H. streitet dies ab. Er habe den Angeklagten in diesem Zeitraum nie gesehen und auch von dem Vorfall wisse er nichts. Dabei verweist er auf das Protokoll, das während der Schicht der Security-Angestellten geführt werden muss. Der Richter liest vor: „20.00 Uhr, alles ist gut, das Haus ist still. 21.00 Uhr, alles ist gut, das Haus ist still … Stimmt das so?“, hakt er nach. Bahil H. nickt.

Von der Staatsanwaltschaft gibt es keine weiteren Fragen, dann wird dem Angeklagten selbst die Chance gegeben, den Zeugen zu befragen. Der Dolmetscher gibt sein Bestes, entschuldigt sich mehrmals beim Richter, wenn Gul A. sich wiederholt. Dieser wirft dem Zeugen vor, nicht alles aufgeschrieben zu haben. Das wäre für ihn zu viel Arbeit gewesen. Bahil H. wehrt sich: „Wenn etwas gewesen wäre, würde ich ihnen doch helfen! Dafür arbeite ich in diesem Heim.“ Aber Gul A. lässt sich nicht abbringen, beharrt: „Du lügst! Das ist das Gericht, du musst bei Gericht die Wahrheit sagen!“



Schließlich bittet der Angeklagte darum, den Angestellten einzuladen, der nach Bahil H. die Schicht übernahm. Der Staatsanwalt schüttelt den Kopf: „Wir sind hier nicht bei ‚Wünsch Dir was‘.“ Auch der Richter hält das für unnötig und schließt die Sitzung nach Vernehmung des Zeugen ab. Es soll nun am 24. August weitergehen, wenn der Sohn von Gul A. gegen den Vater aussagen soll.