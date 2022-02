Es ist wohl eines der bizarrsten Verfahren am Arbeitsgericht Potsdam, das an diesem Dienstagmittag sein vorläufiges Ende gefunden hat. Kurz nach 12 Uhr verkündet Richterin Birgit Fuhrmann ihr Urteil. Sie weist die Klage von Ines R. gegen deren außerordentliche fristlose Kündigung ab. Damit läuft auch die Forderung des Anwalts der 52-jährigen Klägerin, im Falle einer Kündigung eine Abfindung von rund 44.000 Euro zu erhalten, ins Leere – ebenso wie eine Schmerzensgeldforderung in Höhe von 22.000 Euro. Damit muss Ines R. auch die Kosten des Verfahrens tragen.

Das Verfahren ist deshalb so sonderbar, weil Ines R. eine verurteile Mörderin ist. Als Pflegekraft hatte sie Ende April des vergangenen Jahres im zum Potsdamer Oberlinhaus gehörenden Thusnelda-von-Saldern-Haus vier schwerbehinderte Menschen umgebracht und eine weitere Bewohnerin der Einrichtung schwer verletzt. Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen.

Wegen Mordes wurde Ines R. im vergangenen Dezember vom Landgericht Potsdam zu 15 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Das Gericht ging davon aus, dass die 52-Jährige die Taten wegen einer psychischen Erkrankung im Zustand der erheblich verminderten Schuldfähigkeit begangen hatte. Es ordnete daher die Unterbringung der Angeklagten im Maßregelvollzug an, einer Klinik für psychisch kranke Straftäter. Das Urteil ist rechtskräftig.

Der Rechtsanwalt Henry Timm, der Ines R. auch schon im Strafverfahren vertreten hatte, begründete vor dem Arbeitsgericht seine doch recht außergewöhnlich Forderung nach einer Abfindung damit, dass seine Mandantin fast 33 Jahre lang ohne Beanstandung in der Einrichtung für behinderte Menschen gearbeitet habe. Zudem sei das Oberlinhaus seiner Fürsorgepflicht als Arbeitgeber nicht nachgekommen.

So sei laut Timm in dem Wohnbereich, in dem Ines R. tätig gewesen sei, viel zu wenig Personal beschäftigt gewesen. Zudem habe seine Mandantin unter psychischen Problemen gelitten, die dem Arbeitgeber sehr wohl bekannt gewesen seien. Das Oberlinhaus trage daher eine Mitschuld am Tod der vier Bewohner, sagte der Anwalt. „Der Arbeitgeber hätte die Taten verhindern können. Stattdessen hat er sehenden Auges eine gesundheitlich angeschlagene Mitarbeiterin weiter schuften lassen.“

Der Prozessvertreter des Oberlinhauses, Elmar Stollenwerk, wies die Kritik des Anwalts zurück. Eine Überforderung möge subjektiv vorgelegen haben. Jedoch sei im Thusnelda-von-Saldern-Haus der Personalschlüssel doppelt so hoch gewesen wie gesetzlich vorgeschrieben. Auch habe Ines R. nach längerer Krankheit ein angebotenes Eingliederungsgespräch nicht wahrgenommen.

Für die Vorsitzende Richterin Birgit Fohrmann sind die Argumente des Anwalts von Ines R. nicht prozessrelevant. „Wenn es mir schlecht geht, gehe ich nach Hause und bringe keine Menschen um“, sagt sie. Den gewaltsamen Tod von vier Menschen sieht die Kammer sehr wohl als rechtmäßigen Grund für eine außerordentliche Kündigung.

Gegen die Entscheidung kann Ines R. in Berufung gehen

„Wir wissen, dass es im Bereich der Pflegeunternehmen Probleme gibt“, sagt Birgit Fohrmann in ihrer Urteilsbegrüdung. Sie meint damit den permanenten Personalmangel und die damit einhergehende Überlastung der Mitarbeiter. „Das aber kann nicht dazu führen, dass ich als Pflegekraft die Schwächsten töte.“ Letztlich sei es Aufgabe von Ines R. gewesen, die Menschen, die sie umgebracht habe, zu schützen. Auch eine verminderte Schuldfähigkeit ändere daran nichts.

Gegen das Urteil des Potsdamer Arbeitsgerichts kann Ines R., die sich derzeit im Maßregelvollzug befindet, Berufung einlegen. Ob sie diesen Schritt gehen wird, ist noch unklar. Ihr Anwalt ist bei der Urteilsverkündung nicht mehr dabei. Zuvor hatte Henry Timm aber dazu gesagt, er werde sich die Begründung des Gerichts genau anschauen und dann entscheiden.

Ines R. ist nicht die einzige Mitarbeiterin, die seit dem gewaltsamen Tod von vier Menschen im Oberlinhaus vor dem Potsdamer Arbeitsgericht gegen ihre Entlassung vorgeht. Mitte Dezember wurde Heike J. als Leiterin des Thusnelda-von-Saldern-Hauses gekündigt. Mitarbeiter hatten im Mordprozess gegen Ines R. von Missständen in der diakonischen Einrichtung berichtet und angegeben, sie seien von Heike J. abgewiesen worden, als sie bei ihr Hilfe suchten. Ein erster Gütetermin vor dem Arbeitsgericht scheiterte. Am 9. März soll es eine Entscheidung geben.